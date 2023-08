F.A.Z.-Institut zeichnet E WIE EINFACH als Top-Arbeitgeber aus

– Ergebnis einer umfangreichen Social-Listening-Studie mit über 3,6 Millionen ausgewerteten Nennungen

(Köln) Der digitale Stromanbieter E WIE EINFACH überzeugt nicht nur Kund:innen, sondern auch Mitarbeiter:innen und erhält daher die Auszeichnung „Top-Arbeitgeber“ des renommierten F.A.Z.-Instituts sowie dem Kölner Analyse- und Beratungshaus ServiceValue.

Was macht einen Top-Arbeitgeber aus? Eine sichere Arbeitsstelle und hervorragende Entwicklungsperspektiven sind dabei nur zwei der wichtigsten Aspekte für Mitarbeiter:innen. Sie werden erfüllt durch Innovationen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Dieses Dreieck zeichnet zeitgemäße und besonders attraktive Arbeitgeber aus. Vor diesem Hintergrund untersucht die Studie die Daten eines Social-Listenings und wertet sie umfassend in den o.g. Themenbereichen Innovation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit aus. Zusätzlich werden die Themen Karriere, Unternehmenskultur und Gehalt analysiert. E WIE EINFACH erhält die Auszeichnung „Top-Arbeitgeber“ in der Kategorie „Überregionale Energieversorger“.

„Top-Arbeitgeber zu sein ist eine Auszeichnung, über die ich mich als Geschäftsführerin besonders freue. Sie zeigt, dass unsere Mitarbeiter:innen gerne in unserem Unternehmen arbeiten. Innovation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind Werte, für die wir als E WIE EINFACH stehen. Umso schöner ist es, dass genau diese Werte auch wahrgenommen werden“, so Katja Steger, Geschäftsführerin von E WIE EINFACH.

E WIE EINFACH ist der digitale Energieanbieter für die mobile Generation, mit Fokus auf Individualität und Digitalisierung. Das Angebot umfasst Ökostrom- und Ökogastarife, die mit Wunschprodukten kombinierbar sind. Alle Angebote überzeugen mit Verständlichkeit, Transparenz sowie einem mehrfach ausgezeichneten Service. Eine Übersicht zum Unternehmen und zu den Produkten von E WIE EINFACH finden Sie unter www.e-wie-einfach.de, in unserem Newsroom, auf Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter sowie auf YouTube und in unserer App.

