F.A.I.R. Recruiting: Wie Sie mit minimalem Aufwand die besten Fahrer finden

Minimaler Aufwand, maximale Wirkung: So einfach geht Fahrersuche heute

Hamburg im Mai 2025 – Mehr als 60% aller Speditionen in Deutschland geben an, dass der Fahrermangel ihre Lieferfähigkeit ernsthaft gefährdet. Dabei liegt die durchschnittliche Besetzungsdauer einer offenen Fahrerposition inzwischen bei über 82 Tagen. Die Folge: Kunden wandern ab, Margen schrumpfen, Stress im Unternehmen wächst. Dabei wäre die Lösung greifbar nah – wenn man moderne Methoden nutzt, die wirklich funktionieren. Einfach „irgendeinen“ Fahrer einzustellen, führt oft zu kurzfristigen Lösungen – mit langfristigem Schaden: mangelnde Zuverlässigkeit, häufige Ausfälle, schlechte Passung zum Team. Mit dem F.A.I.R.-System identifizieren Sie gezielt die Kandidaten, die sowohl fachlich als auch menschlich ins Unternehmen passen. Die Suche nach qualifizierten LKW-Fahrern kann zeitaufwendig und frustrierend sein. Doch es gibt einen effizienteren Weg. Mehr über F.A.I.R. – das innovative Recruiting-Konzept erfahren: https://lkw-fahrer-finden.de

Das F.A.I.R.-System der Pesbe GmbH bietet eine maßgeschneiderte Lösung für Transportunternehmen: Praxisnah. Erprobt. Effektiv. Die Pesbe GmbH bietet mit ihrem durchdachten F.A.I.R.-Recruiting-System eine Lösung, die sowohl kostengünstig als auch zeitsparend ist. Tobias Stancke hat diese Methode aus der eigenen Notwendigkeit heraus entwickelt – und mit seinem Transportunternehmen eindrucksvoll bewiesen, wie wirkungsvoll die Umsetzung sein kann. Statt mühseliger Personalprozesse erhalten Unternehmen binnen kürzester Zeit passgenaue Bewerbungen. Besonders erwähnenswert: Die ersten Ergebnisse zeigen sich oft schon innerhalb von 24 Stunden – ein unschätzbarer Vorteil in einem Markt mit chronischem Fahrermangel. Ein Kunde berichtet: „Von 10 vorgestellten und geprüften Fahrern haben wir gleich 4 eingestellt.“ Ein anderer Kunde konnte alle offenen Stellen in kurzer Zeit besetzen.

Sie suchen Fahrer – wir liefern Bewerber! Die Pesbe GmbH zeigt mit dem F.A.I.R.-System, wie Recruiting in der Transportbranche heute funktioniert: schnell, zielgerichtet und ganz ohne HR-Chaos. Bereits über 200 Kunden setzen auf dieses System. Sind Sie der Nächste?

Lassen Sie andere suchen – Sie finden. Jetzt Termin sichern und in 24h erste Ergebnisse sehen! Erfahren Sie mehr über das F.A.I.R.-System und wie es auch Ihrem Unternehmen helfen kann: https://lkw-fahrer-finden.de

Die Pesbe GmbH ist der perfekte Partner für Unternehmen, die auf der Suche nach hochqualifizierten Bewerbern sind, die bereits in einem festen Beschäftigungsverhältnis stehen und einen Wechsel in Erwägung ziehen. Die Expertise von Pesbe GmbH ermöglicht es, potenzielle Kandidaten aufzuspüren und direkt anzusprechen, ohne dass eine Stellenanzeige nötig ist. Die Kunden können sich auf die Fachkenntnisse von Pesbe GmbH verlassen und gemeinsam die qualifiziertesten Mitarbeiter für ihr Unternehmen finden.

Kontakt

PESBE GMBH

Anja Stancke

Curslacker Deich 183a

21039 Hamburg

040 35 67 49 16

040 33 46 34 220



https://lkw-fahrer-finden.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.