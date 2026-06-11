ezeep ist die erste Cloud-Drucklösung für Windows Protected Print

ezeep vereint WPP mit vorhandener Druckinfrastuktur – ohne Zugeständnisse bei Sicherheit oder Komfort

(Berlin/Denver 11. Juni 2026) Wer Windows Protected Print von Microsoft aktiviert, legt damit das Fundament für eine zukunftssichere Druckumgebung. Das Problem: Mitarbeitende können mit den üblichen Drucklösungen nicht mehr drucken.Schätzungen zufolge sind etwa 35 Millionen Druckgeräte nicht WPP-fähig. ezeep löst dieses Dilemma als erste Cloud-Drucklösung, die vollständig mit WPP kompatibel ist – und das völlig ohne Treiber, komplett aus der Cloud.

Jahrelang war die Windows-Druckinfrastruktur ein bekanntes Einfallstor für Cyberangriffe – Schwachstellen wie PrintNightmare haben gezeigt, wie ernst dieses Risiko ist. Mit Windows Protected Print (WPP) reagiert Microsoft konsequent: WPP setzt vollständig auf das offene IPP-Protokoll und verzichtet auf herkömmliche Druckertreiber von Drittanbietern.

Schrittweise kommt das End of Life der Legacy-Druckertreiber. Im Juli 2026 priorisiert Windows den IPP Class Driver standardmäßig – klassische Treiber werden schrittweise verdrängt.

Das Problem: WPP macht herkömmliches Drucken unmöglich

So sinnvoll WPP aus Sicherheitsperspektive ist – die praktischen Konsequenzen für den Druckalltag sind erheblich. Sobald WPP auf einem Windows-Gerät aktiviert wird, funktioniert das Drucken mit nahezu allen herkömmlichen Drucklösungen nicht mehr. Treiber,

die jahrelang zuverlässig ihren Dienst getan haben, werden blockiert. Drucker, die bislang problemlos eingebunden waren, sind plötzlich nicht mehr erreichbar. Schätzungen zufolge betrifft das 35 Millionen Geräte.

IT-Administratoren stehen damit vor einem echten Dilemma:

– WPP aktivieren – und damit die Druckinfrastruktur im Unternehmen lahmlegen.

– WPP deaktivieren – und damit bewusst

Sicherheitsrisiken in Kauf nehmen.

Die Lösung: ezeep App für Windows Protected Print

ezeep Print App for Windows unterstützt jetzt auch WPP.

Mit der ezeep Print App für Windows steht ab sofort eine Lösung zur Verfügung, die Unternehmen aus diesem Dilemma befreit. Die Anwendung wurde speziell für WPP-geschützte Umgebungen

weiterentwickelt und ermöglicht reibungsloses Cloud-Printing – vollständig innerhalb der von Microsoft vorgesehenen Sicherheitsarchitektur.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick:

– Volle WPP-Kompatibilität: Drucken funktioniert

auch bei aktiviertem Windows Protected Print – ohne Einschränkungen im Sicherheitsniveau.

– Keine Treiber erforderlich: Die App nutzt das Cloud-Rendering von ezeep – lokale Druckertreiber sind nicht notwendig.

– Zentrale Verwaltung: Druckerzuweisung und -management erfolgen komfortabel über das ezeep Portal.

– Nahtlose Nutzererfahrung: Mitarbeitende drucken wie gewohnt – ohne Workarounds, ohne manuelle Eingriffe.

– Zukunftssicher: Die Lösung ist auf Microsofts langfristige Druckstrategie ausgerichtet und begleitet Unternehmen durch den

gesamten WPP-Migrationsprozess.

„Windows Protected Print ist ein wichtiger und richtiger Schritt von Microsoft und Unternehmen sollten diese Sicherheitsfunktion aktivieren. In der Praxis scheitert es oft daran, dass nicht alle Drucker unterstützt werden. Genau hier setzt ezeep an: Unternehmen können WPP aktivieren und mit ihren vorhandenen Geräten weiter drucken.

Sicherheit und Kompatibilität schließen sich mit ezeep nicht länger aus”, so Charlotte Künzell, CEO des ezeep-Herstellers ThinPrint.

Verfügbarkeit

Die ezeep App für Windows mit WPP-Unterstützung ist ab sofort verfügbar. Interessierte Unternehmen können einen kostenlosen

ezeep-Trial starten und in diesem Zusammenhang dann auch die

WPP-Unterstützung testen.

Über ezeep

Unsere Mission ist einfach: Mit ezeep verwandeln wir das Drucken in eine Infrastruktur, über die du dir nie wieder Gedanken machen musst. Für Organisationen, die auf Drucken angewiesen sind, es aber nicht selbst verwalten wollen, sorgen wir dafür, dass es einfach funktioniert – sicher, zuverlässig und überall.

Die Plattform ezeep bietet treiberloses und serverfreies Cloud-Printing für hybride Teams, virtuelle Desktops, Unternehmen mit mehreren Standorten und entwicklergesteuerte Workflows. Sie wurde von ThinPrint entwickelt, einem 1999 gegründeten Anbieter von Enterprise-Drucksoftware mit Hauptsitz in Berlin. ezeep wird in Coworking-Spaces, im Gesundheitswesen, in Bildungseinrichtungen, im Einzelhandel, in der Lagerhaltung und in der Enterprise-IT eingesetzt. Integrieren lässt sie sich in Microsoft 365, Google Workspace, Zapier, Make sowie über die ezeep API und den MCP-Server für KI-Agenten integrieren.

Kontakt

ThinPrint GmbH

Silke Kluckert

Alt Moabit 91

10559 Berlin

030-4081 98-725



https://www.ezeep.com

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