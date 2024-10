ezeep Blue jetzt im Microsoft Azure Marketplace verfügbar

(Berlin/Denver – 1. Oktober 2024) – ThinPrint, Entwickler der cloud-basierten Druckmanagementlösung ezeep Blue, gab heute die Verfügbarkeit seines neuen Printer Profiles-Features im Microsoft Azure Marketplace bekannt, einem Online-Store, der Anwendungen und Dienstleistungen zur Nutzung in Azure anbietet.

Da immer mehr Unternehmen in die Cloud migrieren und Azure Virtual Desktop nutzen, um Mitarbeitern flexiblen Zugriff auf ihre Arbeitsumgebung zu ermöglichen, wird effizientes Druckmanagement zunehmend wichtiger. ezeep Blue begegnet dieser Herausforderung mit seinem neuen, für Microsoft Azure optimierten Printer Profiles-Feature.

Mit ezeep Blue können Sie verschiedene Druckeinstellungen für denselben Drucker und für unterschiedliche Benutzer mit nur wenigen Klicks konfigurieren. Sie können schnell jede Druckerprofileinstellung anpassen und diese Profile einzelnen Benutzern oder Gruppen in jeder Abteilung zuweisen. Unsere Technologie ermöglicht dies ohne direkte Verbindung zu den Druckertreibern und erlaubt es Ihnen, verschiedene Profile für einen einzelnen Drucker sicher zu erstellen – so können Administratoren das Druckmanagement in Azure Virtual Desktop optimieren.

Mit den Druckerprofilen von ezeep Blue können Benutzer und Benutzergruppen die für sie vorgesehenen Drucker und Druckfunktionen wiederholt nutzen. Jedes Mal, wenn sich ein Benutzer in die Sitzung einloggt, stehen ihm die zugewiesenen Drucker und Einstellungen ohne Verzögerung zur Verfügung, was die Produktivität der Mitarbeiter erhöht und IT-Supportaufwände sowie Druckfehler reduziert.

Darüber hinaus ist das Printer Profiles-Feature nur eine von vielen Funktionen, die Unternehmen dabei helfen, die Druckkosten drastisch zu senken. Sie können einfach kostensparende Optionen wie Schwarzweiß- oder Duplexdruck anpassen und als Standard festlegen.

„Mit der Einführung von Printer Profiles für Azure Virtual Desktop setzt ezeep Blue erneut Maßstäbe im Druckmanagement“, so Charlotte Künzell, CEO bei ThinPrint. „Unternehmen jeder Größe können von einem verbesserten Druckmanagement und damit verbundenen Kosteneinsparungen profitieren. Mit unserer ezeep Blue-Lösung bleiben wir ein zuverlässiger Partner für innovative und effiziente Drucklösungen in der modernen Arbeitswelt.“

„Microsoft begrüßt ezeep Blue mit Printer Profiles im Azure Marketplace, wo Kunden weltweit Lösungen von Partnern finden, testen und kaufen können“, sagte Jake Zborowski, General Manager der Microsoft Azure-Plattform bei Microsoft Corp. „Azure Marketplace und vertrauenswürdige Partner wie ThinPrint helfen Kunden, mit weniger mehr zu erreichen, die Effizienz zu steigern, sicher einzukaufen und intelligenter zu investieren.“

Weitere wichtige Funktionen von ezeep Blue und den Druckerprofilen:

-Persistente Druckerzuordnung: Die Druckereinstellungen bleiben auch bei An- und Abmeldung oder Sitzungswechseln erhalten, um eine konstante und zuverlässige Druckerfahrung zu gewährleisten.

-Zentralisiertes Management: Administratoren können die Druckerzuordnung zentral steuern und konfigurieren, was den Verwaltungsaufwand erheblich reduziert.

-Personalisierte Druckereinstellungen: Benutzer können ihre bevorzugten Druckereinstellungen speichern und in jeder Sitzung automatisch anwenden lassen.

-Skalierbarkeit: Die Lösung ist vollständig skalierbar und passt sich sowohl kleinen Teams als auch großen Unternehmen an.

Der Azure Marketplace ist ein Online-Markt für den Kauf und Verkauf von Cloud-Lösungen, die für den Betrieb auf Azure zertifiziert sind. Der Azure Marketplace hilft Unternehmen, die innovative cloud-basierte Lösungen suchen, mit Partnern zu verbinden, die gebrauchsfertige Lösungen entwickelt haben.

Erfahren Sie mehr über die Druckerprofile von ezeep Blue auf der Seite im Azure Marketplace.

Über ezeep

Unser Ziel ist es, das Drucken so einfach wie möglich und für alle zugänglich zu machen. Wir meinen, dass das Drucken ein reibungsloser Ablauf in jedem Unternehmen sein sollte. Deshalb haben wir die cloudbasierte Druckmanagement-Lösung ezeep entwickelt.

Mit ezeep lassen sich Drucker ganz einfach über die Cloud einrichten und verwalten. Jede Druckumgebung kann von überall aus gesteuert und optimiert werden. Mit nur wenigen Klicks drucken alle Benutzer.innen von jedem Gerät, überall und zu jeder Zeit. ezeep setzt sich dafür ein, die Auswirkungen des Druckens auf die Umwelt zu minimieren und sicherzustellen, dass gedrucktes Papier ein verantwortungsvoller Weg ist, um Informationen auszutauschen und zusammenzuarbeiten.

Egal ob Privatanwender.innen, die gelegentlich zu Hause drucken, oder kleine und große Unternehmen, die eine Vielzahl von Geräten unterstützen müssen und dabei Wert auf einen einfachen und nachhaltigen Weg legen, alles an einem Ort zu verwalten, probiere ezeep – es ist wie Drucken, nur besser.

Firmenkontakt

ThinPrint GmbH

Silke Kluckert

Alt Moabit 91

10559 Berlin

030-4081 98-725



http://www.ezeep.com

