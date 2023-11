ezeep Blue erhält die Validierung von Zebra Technologies

ezeep Blue wurde vom Global Enablement Center von Zebra auf nahtlosen, zuverlässigen und formatgetreuen Druck getestet

ThinPrint gab heute bekannt, dass die Drucklösung ezeep Blue das Enterprise Testing Programm von Zebra erfolgreich abgeschlossen hat. Diese Auszeichnung bedeutet für Kunden und Partner, dass ezeep Blue erfolgreich getestet und seine Leistung und Funktionalität im Zusammenspiel mit zahlreichen Zebra-Druckern bestätigt wurde.

Geprüft wurde ezeep Blue in Kombination mit den Zebra-Druckern ZD420, ZQ521, ZD621, ZQ320, ZD621R, ZT411 und ZT230. Durch die sorgfältige Auswahl dieser repräsentativen Stichprobe, bestehend aus Desktop-, mobilen und industriellen Etikettenmodellen von Zebra, ist mit der Validierung gesichert, dass auch viele andere Zebra-Druckermodelle mit ezeep Blue kompatibel sind. In den Validierungstests funktionierte die Druckausgabe zuverlässig, formatgetreu und war sowohl für Menschen als auch für Maschinen gut lesbar.

Mit ezeep Blue können Unternehmen ihre Druckverwaltung in der Cloud zentralisieren und gleichzeitig die hohe Qualität und Geschwindigkeit der Zebra-Drucker nutzen. Diese Interaktion wird für den mobilen Druck von Lageretiketten, den Remote-Druck von Patientenetiketten in Gesundheitseinrichtungen und den zentralen Druck in Einzelhandelsgeschäften genutzt, um nur einige Beispiele zu nennen. Durch die Nutzung der ezeep API oder durch Zapier- oder Make-Workflows können auch Zebra-Kunden von automatisierten Druckprozessen profitieren.

„Wir haben bereits viele Kundenprojekte mit Zebra-Druckern erfolgreich umgesetzt“, sagt Charlotte Künzell, Geschäftsführerin der ThinPrint GmbH und damit auch zuständig für die ezeep-Drucklösung. „Jetzt wurde es auch offiziell von Zebra bestätigt: Unsere Technologie arbeitet nahtlos mit Zebra-Druckern zusammen. Unternehmen können sich also bei geschäftskritischen Druckaufgaben getrost auf ezeep Blue in Kombination mit Zebra-Geräten verlassen. Das Zusammenspiel, die Zuverlässigkeit und die Formattreue wurden getestet und bestätigt.“

Das Enterprise Testing Programm von Zebra Technologies ermöglicht es berechtigten Vertriebspartnern, die Interoperabilität ihrer Software- und Hardwarelösungen mit ausgewählten mobilen Computern, Scannern, Druckern, RFID-Lösungen und Softwareprodukten von Zebra zu testen, um anwendungsspezifische Anforderungen zu erfüllen.

Weitere Informationen über die Partnerschaft finden Sie unter: Zebra Partner | ezeep Blue und auf der ezeep-Website.

Über ezeep

Unser Ziel ist es, das Drucken so einfach wie möglich und für alle zugänglich zu machen. Wir meinen, dass das Drucken ein reibungsloser Ablauf in jedem Unternehmen sein sollte. Deshalb haben wir die cloudbasierte Druckmanagement-Lösung ezeep entwickelt.

Mit ezeep lassen sich Drucker ganz einfach über die Cloud einrichten und verwalten. Jede Druckumgebung kann von überall aus gesteuert und optimiert werden. Mit nur wenigen Klicks drucken alle Benutzer.innen von jedem Gerät, überall und zu jeder Zeit.

ezeep setzt sich dafür ein, die Auswirkungen des Druckens auf die Umwelt zu minimieren und sicherzustellen, dass gedrucktes Papier ein verantwortungsvoller Weg ist, um Informationen auszutauschen und zusammenzuarbeiten.

Egal ob Privatanwender.innen, die gelegentlich zu Hause drucken, oder kleine und große Unternehmen, die eine Vielzahl von Geräten unterstützen müssen und dabei Wert auf einen einfachen und nachhaltigen Weg legen, alles an einem Ort zu verwalten, probiere ezeep – es ist wie Drucken, nur besser.

Ansprechpartnerin für die Presse:

Silke Kluckert, Public Relations Manager, Phone: +49 172 4439 964, email: press@cortado.com

Über ezeep

Unser Ziel ist es, das Drucken so einfach wie möglich und für alle zugänglich zu machen. Wir meinen, dass das Drucken ein reibungsloser Ablauf in jedem Unternehmen sein sollte. Deshalb haben wir die cloudbasierte Druckmanagement-Lösung ezeep entwickelt.

Mit ezeep lassen sich Drucker ganz einfach über die Cloud einrichten und verwalten. Jede Druckumgebung kann von überall aus gesteuert und optimiert werden. Mit nur wenigen Klicks drucken alle Benutzer.innen von jedem Gerät, überall und zu jeder Zeit.

ezeep setzt sich dafür ein, die Auswirkungen des Druckens auf die Umwelt zu minimieren und sicherzustellen, dass gedrucktes Papier ein verantwortungsvoller Weg ist, um Informationen auszutauschen und zusammenzuarbeiten.

Egal ob Privatanwender.innen, die gelegentlich zu Hause drucken, oder kleine und große Unternehmen, die eine Vielzahl von Geräten unterstützen müssen und dabei Wert auf einen einfachen und nachhaltigen Weg legen, alles an einem Ort zu verwalten, probiere ezeep – es ist wie Drucken, nur besser.

Firmenkontakt

ThinPrint GmbH

Silke Kluckert

Alt Moabit 91

10559 Berlin

030-4081 98-725



http://www.ezeep.com

Pressekontakt

ThinPrint GmbH

Silke Kluckert

Alt Moabit 91

10559 Berlin

030-4081 98-725



http://www.thinprint.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.