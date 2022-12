EZCast Pocket, der tragbare drahtlose Display-Dongle mit USB-C, wird auf der CES 2023 vorgestellt

Dazu werden der neue EZCast Pro QuattroPod T02+ und der neue AirPlay Peer-to-Peer-Modus auf dem EZCast Ultra präsentiert

New Taipei City, Taiwan, 21. Dezember 2022 – EZCast, ein führender Innovator drahtloser Anzeigetechnologien, hat seine Teilnahme an der CES 2023 angekündigt, wo das Unternehmen Anfang Januar eine Reihe neuer und aktualisierter drahtloser Anzeigeprodukte vorstellen wird. Dazu gehören das neue EZCast Pocket, EZCast Pro QuattroPod T02+ und neue Funktionen für das EZCast Ultra.

Besuchen Sie EZCast auf der CES 2023

– Datum: 5. bis 8. Januar 2023

– Ort: Venetian Expo

– Stand: #50268

– Registrieren Sie Ihren Besuch: https://www.ezcast.com/exhibition

Neuer tragbarer drahtloser EZCast Pocket-Display-Dongle mit USB-C und HDMI

Der neue EZCast Pocket ist ein tragbares Sender- und Empfänger-Kit für drahtlose Displays, mit dem Benutzer ihren Bildschirm drahtlos spiegeln können, sodass sie bequem Streaming-Mediendienste, Fotos oder Apps auf einem größeren Bildschirm teilen und ansehen können. Einfach per Plug-and-Play, ohne Apps zu installieren oder eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herzustellen. EZCast Pocket verbindet sich entweder mit USB-C für Laptops oder Mobilgeräte, die den DisplayPort-Alt-Modus unterstützen, oder HDMI für Geräte wie PCs, Android-TV- oder IPTV-Boxen und Blu-ray-Player. Werden Sie zum Profi bei Videokonferenzen, indem Sie Ihre Präsentation drahtlos steuern, Multitasking per Spiegelung ermöglichen oder eine Anzeige ganz einfach erweitern!

Erfahren Sie mehr über EZCast Pocket: https://www.ezcast.com/product/ezcast/pocket

Neuer EZCast Pro QuattroPod T02+ mit per HDMI angeschlossener Dokumentenkamera

Der neue EZCast Pro QuattroPod T02+ ist ein Plug-and-Cast-Dongle, das sich einfach mit jedem Büro-Laptop oder Mobilgerät verbinden lässt, ohne dass eine Softwareinstallation erforderlich ist. Es überträgt das Display sicher und drahtlos mit Unterstützung für 1-zu-mehrere-Display-Multicasting sowie 4-zu-1-Splitscreen mit bis zu vier Sendern. Der QuattroPod T02+ aktiviert eine Dokumentenansichtskamera über HDMI und ermöglicht es jedem im Raum oder aus der Ferne zu präsentieren. Es unterstützt alle wichtigen UC-Plattformen, einschließlich Microsoft Teams, Zoom, Google Meet und andere.

Erfahren Sie mehr über QuattroPod T02+: https://ezcast-pro.com/ezcast-proav/quattropod-t02plus/

Upgrade von EZCast Ultra auf den Peer-to-Peer-AirPlay-Modus

Die Bildschirmspiegelung von einem iPhone, iPad (iOS) oder MacBook (macOS) ist jetzt über die neue Peer-to-Peer-AirPlay-Funktion des EZCast Ultra ohne WLAN-Verbindung möglich. Spielen und teilen Sie Videos, Musik und mehr auf einem großen Bildschirm! Drücken Sie einfach einmal die Taste am EZCast Ultra und wechseln Sie in den Peer-to-Peer-AirPlay-Modus!

Erfahren Sie mehr über EZCast Ultra: https://www.ezcast.com/product/ezcast/ultra

Drahtlose Anzeigegeräte für das USB-C-Ökosystem

Auf der CES wird EZCast seine Geräte für das USB-C-Ökosystem (wie Tablets, Laptops und Android-Telefone) demonstrieren, die den DisplayPort-Alt-Modus unterstützen, einschließlich der universellen TwinX-Bildschirmspiegelungs- und Erweiterungslösung sowie des tragbaren Projektors Beam J4a.

Der TwinX erfordert keine Konfiguration und bietet Ein-Klick-Bedienung für Full-HD-Display-Streaming, während der Beam J4a ein Android-betriebener tragbarer Projektor mit integriertem Akku für bis zu 4 Stunden Streaming-Medien unterwegs ist.

Erfahren Sie mehr über EZCast TwinX: https://www.ezcast.com/product/ezcast/twintx

Erfahren Sie mehr über EZCast Beam J4a: https://www.ezcast.com/product/ezcast/beam/beamJ4a

Werden Sie mit EZCast CatchU ein Game-Streaming-Experte

EZCast CatchU unterstützt die gleichzeitige Live- und Standalone-Videoaufzeichnung mit einem PC/Laptop oder einer Spielkonsole wie Nintendo Switch, PS5 oder Xbox One. Mit dem integrierten 4K60-HDMI-Pass-Through mit niedriger Latenz ist es einfach mit einem Klick einzurichten, um auf USB-Speicher aufzuzeichnen und gleichzeitig mit 1080p auszugeben, und fügen Sie dann einfach Ihren eigenen Kommentar über das Headset zum Gameplay hinzu.

Erfahren Sie mehr über EZCast CatchU: https://www.ezcast.com/product/ezcast/catchu

Um einen Besuch bei EZCast auf der CES 2023 zu buchen, registrieren Sie sich bitte unter https://www.ezcast.com/exhibition

EZCast, im Besitz der Actions Microelectronics Co., Ltd, ist eine Multimedia-Marke mit Sitz in New Taipei City, Taiwan. Das Unternehmen entwickelt innovatives drahtloses digitales Zubehör, Wi-Fi-Dongles, Wi-Fi-Projektoren und Wi-Fi-Präsentationssysteme. Die Produkte werden gründlich getestet und nach hervorragenden Qualitätsstandards verpackt, um den Kunden bequemere drahtlose Anzeigelösungen zu bieten. EZCast ist ein führender Anbieter universeller Bildschirmspiegelungstechnologien. Es ist spezialisiert auf drahtlose Anzeigegeräte wie EZCast Ultra und EZCast TwinX sowie Projektorprodukte wie EZCast Beam J4a und die multimodale Capture-Box EZCast CatchU für Game-Streamer. Sie streben danach, Home-Entertainment-Erlebnisse auf die nächste Stufe zu bringen. Erfahren Sie mehr unter https://www.ezcast.com/ Erreichen Sie sie auf Facebook: @iezcast oder auf YouTube: @EZCast.

