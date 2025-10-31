Exzellenzchöre treffen sich im Hunsrück

Location: Baldenauhalle

Street: Jahnstraße 5

City: 54497 – Morbach (Germany)

Start: 08.11.2025 09:45 Uhr

End: 09.11.2025 15:00 Uhr

Entry: free



Wenn sich am Wochenende des 8. und 9. November in der Baldenauhalle in Morbach die Türen öffnen, steht der Hunsrück ganz im Zeichen herausragender Chormusik. Zehn hochkarätige Chöre aus Rheinland-Pfalz singen beim Candoro-Festival des Leistungssingens um das begehrte Prädikat „Meisterchor des Chorverbands Rheinland-Pfalz 2025“.

Damit wird die Baldenauhalle an zwei Tagen zum Zentrum exzellenter Chorkultur. Am 8. November, präsentieren sich bei „Candoro Classic“ Chöre mit vorwiegend klassisch-traditioneller Ausrichtung. Am Sonntag gehört die Bühne den Pop- und Jazzchören unter „Candoro Let“s Sing“. Sie alle singen, um eine der drei Prädikatsstufen zu erreichen und zeigen zugleich die stilistische Vielfalt der Chormusik in Rheinland-Pfalz. Eine fachkundige Jury vergibt die Prädikate Leistungs-, Konzert- oder Meisterchor.

Die Jurywertung am Samstag beginnt um 9:45 Uhr. Mit dabei sind das Quartett Sine Nomine aus Morbach, der Jugendkammerchor Birkenfeld, Andiamo a Cantare, die Chorgemeinschaft Cäcilia Mülheim – Männerchor Bassenheim, der MGV Cäcilia aus Horbach im Westerwald sowie die Sängervereinigung 1862 Dahlheim. Am Sonntag ab 10:45 Uhr treten die Singoritas aus Ingelheim, der JazzChor Koblenz, JAZZconVoice und der hsm Chor Mainz an.

Für die Bewirtung von Teilnehmenden und Gästen sorgt an beiden Tagen die Chorgemeinschaft Morbach-Monzelfeld, der Eintritt ist frei. So bietet das Wochenende interessierten Personen nicht nur hochkarätige Chormusik, sondern es ist auch ein Fest der Begegnung, das die Vielfalt und Qualität des Chorsingens in Rheinland-Pfalz eindrucksvoll erlebbar macht.

Erstveröffentlicht am 31.10.2025 unter https://singendesland.de/exzellenzchoere-treffen-sich-im-hunsrueck/24791

Der Chorverband Rheinland-Pfalz – so alt wie das Grundgesetz

1949 – 2024: 75 Jahre Tradition und Zukunft. Dienstleister für die Chorkultur – Partner der Chöre

Der Chorverband Rheinland-Pfalz wurde 1949 als Sängerbund Rheinland-Pfalz – seit 2005 Chorverband Rheinland-Pfalz – in Koblenz gegründet und feiert damit im Jahr 2024 seinen 75. Geburtstag. Mit über 900 Chören und ihren rund 70.000 Mitgliedern, davon mehr als 30.000 aktiv Singende, ist er der größte Amateurmusikverband in Rheinland-Pfalz und gehört zu den fünf großen Landes-Chormusikverbänden in Deutschland.

Aufgaben und Dienstleistungen des Verbandes:

– Attraktivmachen des Chorsingens für die Menschen in Rheinland-Pfalz;

– Fördern des Singens in Schulen und Kindergärten im Land

– Bereitstellen von Angeboten zur Aus- und Fortbildung sowie zur Qualifizierung von Chorleitern und Lehrern an allgemeinbildenden Schulen;

– Anbieten vielfältiger Weiterbildungsmöglichkeiten für Choraktive;

– Durchführen von Leistungs- und Bewertungssingen für Chöre;

– Beraten von Choraktiven, Chorleitern sowie Chören und Chorvereinen in rechtlichen und musikfachlichen Fragen;

– Öffentlichkeitsarbeit zu und das Fördern von chorkulturellen Veranstaltungen sowie Fundraisingkampagnen zur Förderung und weiteren Unterstützung der Chorkultur im Land;

– Unterstützen bei Medienproduktion wie CD oder Video sowie bei Promotion und Vertrieb als Teil der Öffentlichkeitsarbeit;

– Bewusstmachen und Verankern der Chorkultur / des Chorsingens als sozialisierendes, für Bildung und Gesellschaft wichtiges Kulturgut im Land.

Dem Chorverband Rheinland-Pfalz ist stets an einer engen Zusammenarbeit und intensiven Kommunikation mit öffentlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen sowie Chorverbänden und Chören gelegen. Gewählter Präsident des Chorverbandes Rheinland-Pfalz ist Karl Wolff.

Firmenkontakt

Chorverband Rheinland-Pfalz e. V.

Dieter Meyer

Bendorfer Str. 72-74

56566 Neuwied-Engers

02631 8312696



https://singendesland.de

Bildquelle: D. Meyer / CV RLP