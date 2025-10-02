Exzellenz von Anfang bis Ende

Ihr Partner für Komplettlösungen – Gespräch mit Michael Wilmes, Geschäftsführer der MWM GmbH & Co. KG

Herr Wilmes, für Leser, die Ihr Unternehmen noch nicht kennen – wie würden Sie MWM kurz charakterisieren?

Michael Wilmes: Seit unserer Gründung im Jahr 1998 verstehen wir uns als verlässlicher Komplettanbieter für die Verarbeitung von Edelstahl, Aluminium, Messing, Kupfer und weiteren NE-Metallen. Das Besondere an MWM ist, dass wir den gesamten Produktionsprozess abdecken: von der Auswahl und Beschaffung des geeigneten Rohmaterials über die präzise Bearbeitung und Veredelung bis hin zur Montage. Unsere Kunden profitieren davon, dass sie ihre technischen Zeichnungen bei uns abgeben und anschließend ein fertiges, hochwertiges Produkt erhalten. Dieser Rundum-Service reduziert Schnittstellen, spart Zeit und Kosten und gibt unseren Auftraggebern die Sicherheit, dass das Projekt zuverlässig und in höchster Qualität umgesetzt wird.

Wie gehen Sie mit Terminproblemen um?

Michael Wilmes: Flexibilität ist unser Credo. Wir haben eingespielte Prozesse, die es uns ermöglichen, auf kurzfristige Anfragen schnell zu reagieren. Wenn ein Kunde dringend ein Teil benötigt, prüfen wir sofort unsere Kapazitäten und setzen alle Hebel in Bewegung, um zu helfen. Natürlich braucht es Planung, aber gerade unsere Erfahrung und unser Teamgeist machen es möglich, auch in Ausnahmesituationen zu liefern.

Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit in Ihrem Betrieb?

Michael Wilmes: Nachhaltigkeit ist für uns kein Trend, sondern eine Haltung. Wir haben eine Photovoltaikanlage installiert, die einen großen Teil unseres Strombedarfs deckt. Eigene Umlaufverpackungen werden mehrfach genutzt, Lieferketten möglichst regional gehalten. Dazu schulen wir unsere Mitarbeiter im achtsamen Umgang mit Ressourcen. Nachhaltigkeit bedeutet für uns auch, Verantwortung für kommende Generationen zu übernehmen – und das spüren unsere Kunden ebenfalls.

Wie stellen Sie sicher, dass Sie technologisch auf dem neuesten Stand bleiben?

Michael Wilmes: Wir investieren regelmäßig in neue Maschinen – von hochmodernen CNC-Bearbeitungszentren bis hin zu automatisierten Polier- und Schleifanlagen. Dazu kommen kontinuierliche Verbesserungsprozesse (KVP) und Schulungen für unser Team. Die Kombination aus modernster Technik und fundierter Weiterbildung sorgt dafür, dass wir immer am Puls der Zeit bleiben.

Wie wählen Sie Ihre Lieferanten aus?

Michael Wilmes: Wir legen größten Wert auf Qualität, Preis-Leistungs-Verhältnis und Liefertreue. Schon beim Einkauf prüfen wir, ob ein Lieferant unsere Anforderungen erfüllt. Denn nur wenn die Basis stimmt – sprich das Rohmaterial -, können wir später ein perfektes Endprodukt liefern. Der Einkauf ist daher ein strategisch wichtiger Bereich bei uns.

Bieten Sie auch Prototypenfertigung an?

Michael Wilmes: Ja, und das sogar sehr flexibel. Viele unserer Kunden entwickeln neue Produkte und brauchen erst einmal ein Muster. Wir setzen solche Projekte kurzfristig um, sodass Kunden schnell prüfen können, ob ihre Idee funktioniert. Das ist ein wichtiger Schritt, bevor es in die Serienproduktion geht – und spart enorm viel Zeit und Kosten.

Welche Bedeutung haben Ihre Mitarbeiter für den Erfolg von MWM?

Michael Wilmes: Eine ganz entscheidende. Technik kann vieles, aber ohne qualifizierte und motivierte Mitarbeiter läuft nichts. Unser Team bringt nicht nur handwerkliches Können mit, sondern auch Leidenschaft für Präzision und Qualität. Wir fördern Weiterbildung, geben Freiräume und setzen auf Teamgeist. Ich bin überzeugt: Unsere Mitarbeiter sind das Herzstück unseres Erfolgs.

Wie gehen Sie mit Kundenfeedback um?

Michael Wilmes: Wir nehmen Feedback sehr ernst. Positives Feedback motiviert uns, und Kritik ist ein wertvoller Hinweis, wo wir besser werden können. Wir suchen das Gespräch mit Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten und entwickeln gemeinsam Lösungen. Das trägt dazu bei, dass wir uns kontinuierlich verbessern – und genau das erwarten unsere Kunden auch von uns.

Welche besonderen Oberflächenbearbeitungen können Sie anbieten?

Michael Wilmes: Wir bieten nahezu die gesamte Bandbreite: geschliffene, gebürstete, polierte oder mattierte Oberflächen – bis hin zu exklusiven Finishes wie Eloxieren in verschiedenen Farben, Verchromen, Vernickeln oder Vergolden. Für viele Branchen – etwa Audio, Möbel oder Medizintechnik – ist nicht nur die Funktion, sondern auch die Optik und Haptik entscheidend. Hier zeigt sich unser Können besonders: Ein Bauteil soll nicht nur funktionieren, sondern auch begeistern.

Wo sehen Sie die Zukunft von MWM?

Michael Wilmes: Wir möchten unsere Position in anspruchsvollen Branchen wie Medizintechnik, High-End-Audio oder Elektronik weiter ausbauen. Gleichzeitig investieren wir in neue Technologien, um unsere Fertigungsmöglichkeiten zu erweitern. Unser Ziel ist es, einer der ersten Ansprechpartner in Europa zu sein, wenn es um hochwertige Metallbearbeitung und Komplettlösungen geht.

Zum Abschluss: Welche Versprechen geben Sie Ihren Kunden?

Michael Wilmes: Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass wir die volle Verantwortung für jedes Projekt übernehmen – von der Einhaltung der vereinbarten Termine über die Qualität bis hin zum gesamten Ablauf. Wichtig ist uns eine partnerschaftliche Zusammenarbeit: Wir hören zu, bringen unser Know-how ein und setzen die Anforderungen zuverlässig um. Zusammengefasst heißt das: Bei MWM erhalten Sie eine Komplettlösung aus einer Hand – geprägt von Erfahrung, Präzision und echter Leidenschaft für jedes Detail.

Ihr Full-Service-Partner für die Bearbeitung von Edelstahl und NE-Metallen

MWM ist weit mehr als Ihr Ansprechpartner in Sachen CNC-Zerspanung auf hochmodernen Maschinen – wir sind Ihr kompetenter Full-Service-Dienstleister für die professionelle Bearbeitung von Edelstahl, Aluminium und anderen NE-Metallen wie zum Beispiel Kupfer und Messing. Mit unserer kompletten Fertigungstiefe bieten wir Ihnen alles aus einer Hand: vom Einkauf des geeigneten Rohmaterials über sämtliche Bearbeitungsschritte bis hin zum perfekten Oberflächenfinish.

Unser besonderes Merkmal: Komplette Wertschöpfungskette

Als spezialisierter Full-Service-Anbieter decken wir die gesamte Bandbreite der Bearbeitung von Edelstahl und NE-Metallen ab. Ob Aluminium, Kupfer, Messing oder Edelstahl- wir beherrschen alle relevanten Fertigungsverfahren und bieten Ihnen eine einzigartige Servicetiefe, die Sie sonst nirgendwo finden.

Sie geben uns die Zeichnung – wir liefern das fertige Produkt!

