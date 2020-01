EXXETA auf der E-world energy & water 2020

Karlsruhe/Essen, 27. Januar 2020. Die EXXETA AG mit Hauptsitz in Karlsruhe präsentiert ihre Business- und IT-Lösungen für die Energiewirtschaft vom 11. bis 13. Februar 2020 auf der E-world energy & water in Essen. Interessierte Besucher finden EXXETA in Halle 2 an Stand 403.

Ob als Energiehändler, als Betreiber von Energie-Infrastrukturen oder als Weiterverteiler in Vertriebs- und Dienstleistungsrolle – energiewirtschaftliche Fragestellungen sind nur noch selten von Daten- und IT-Themen zu trennen. Als eines der führenden Beratungshäuser für die Energiewirtschaft ist EXXETA aktiver Teil dieser digitalen Transformation und konzipiert und realisiert neue Geschäftsmodelle und digitale Ökosysteme, Prozesse und Produkte. Von Kundenportalen und Apps über integrierte Energiehandels- und Portfoliomanagementlösungen bis zur täglichen Vertragsabwicklung bietet EXXETA innovative Lösungen aus einer Hand – standardisiert und kosteneffizient oder individuell und differenzierend. Und auf Wunsch auch schlüsselfertig als Software-as-a-Service-Lösung aus der Cloud.

Auf der E-world energy & water in Essen können sich Besucher am EXXETA Stand unter anderem zu folgenden Themen informieren:

– EXXETA Energy Trading: Automatisierter Handel an Börsen und OTC-Märkten, Datendienste und Algorithmen

– EXXETA Energy Portal: Digitale Services und Interaktionen im B2B-Geschäft

– EXXETA Energy Operations: Automatisierte Gas- und Strom-Logistik

– Tender365: Der digitale Marktplatz für strukturierte Energieprodukte

– Kooperation mit der Augsburger e.less GmbH: Digitalisierter Vertrieb von Strom und Gas an Gewerbe- und Industrie-Kunden

– EXXETA Transformation Consulting: Ein erfahrenes Expertenteam für das Zusammenspiel von Geschäftsmodell-Innovationen, Service-Architekturen und IT-Infrastrukturen

“Auf der E-world geben wir Einblicke in den vernetzten digitalen Energiemarkt – von der Energiebörse bis zum Gewerbekunden”, sagt Dr. Peter Heine, Vorstand der EXXETA AG. “Wir freuen uns auf den Austausch mit unseren Kunden und Partnern und auf neue Projekte, mit denen wir die Digitalisierung in der Energiewirtschaft vorantreiben.”

Weitere Informationen zum EXXETA Leistungsangebot für die Energiewirtschaft finden Sie unter www.exxeta.com/energy

EXXETA steht für die einzigartige Verbindung von Business und IT mit Schwerpunkt in den Branchen Energy, Automotive und Financial Services. Als unabhängiges und mittelständisches Technologie- und Beratungsunternehmen bieten wir ganzheitliche innovative Lösungen: von der Unternehmens- und IT-Beratung über eigenentwickelte Softwareprodukte bis hin zur Konzeption und Umsetzung zukunftsweisender Strategien und neuer Geschäftsmodelle. Mit Hauptsitz in Karlsruhe beschäftigt EXXETA mehr als 750 Mitarbeiter an zehn Standorten in Deutschland (Berlin, Braunschweig, Düsseldorf, Frankfurt, Leipzig, Mannheim, München, Nürnberg, Stuttgart) sowie in Landesgesellschaften in der Schweiz und in der Slowakei.

