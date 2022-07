Extreme Networks zum fünften Mal in Folge als Gartner Peer Insights Customers‘ Choice for Wired and Wireless LAN Access Infrastructure ausgezeichnet

Position von Extreme Networks als einer der am besten bewerteten Anbieter der Branche gestärkt

FRANKFURT A.M./SAN JOSE, 08. Juli 2022 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), ein führender Anbieter cloudbasierter Netzwerklösungen, wurde zum fünften Mal in Folge als Gartner Peer Insights Customers‘ Choice for Wired and Wireless LAN Access Infrastructure ausgezeichnet.

Gartner definiert den Markt für Wired und Wireless Access LAN-Infrastrukturen als „Anbieter von Wired und Wireless Netzwerkhardware und der dazugehörigen Software“. Die Auszeichnung als Gartner Peer Insights Customers‘ Choice basiert auf dem Votum und den Bewertungen von Fachanwendern, die Erfahrungen mit dem Kauf und der Implementierung bzw. der Nutzung der Lösung oder des Services haben.

Extreme fokussiert sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen, sodass Kunden bessere Ergebnisse erzielen können. Für die Wahl von Extreme nennen Kunden mehrere Gründe, darunter die Flexibilität und Einfachheit neuer Implementierungen, den hervorragenden IT-Support sowie die starke Konnektivität in anspruchsvollen Umgebungen.

Kundenstimmen zu Extreme Networks

„Die Wireless-Netzwerklösungen von Extreme lassen sich flexibel einsetzen und erfüllen die Anforderungen [von Projekten] unterschiedlicher Größenordnung, ohne dass in der Anfangsphase hohe Investitionen anfallen. Das [reduziert] die Betriebskosten eines Unternehmens erheblich. Darüber hinaus ist die Leistung der Wireless-Lösungen schnell, sie sind energiesparend und das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist deutlich verbessert. Ich bin sehr zufrieden.“ – ICT Service Manager, Industrial/Manufacturing

„Ich habe nur Gutes über die Zusammenarbeit mit Extreme Networks zu berichten. Seit der Übernahme von Avaya und der Integration der Lösungen in das eigene Portfolio wurden wir bei der Umstellung auf neue Technologien unterstützt, genauso wie bei älteren Lösungen. Unsere Studenten sind anspruchsvoll, nutzen das Netzwerk für akademischen Aktivitäten und der Ressourcenbedarf steigt. Mit dem umfangreichen Angebot von Extreme können wir unseren Nutzern hervorragende und sichere Dienste anbieten.“ – CIO/CTO, Higher Education

„Das erweiterte Produktportfolio von Extreme Networks ergänzt die ganzheitlichen Konzepte und bietet eine zentrale Plattform für die zuverlässige Verwaltung des gesamten Netzwerks. Es ist ein ganzheitlicher Lösungsanbieter, der auf Kundenanforderungen eingeht und Innovationen vorantreibt.“ – Senior Engineer, Healthcare

„Extremes Lösungen für kabelgebundene Infrastruktur und das Management von Unternehmensnetzwerken waren und sind die branchenbesten, was Zuverlässigkeit, Redundanz, Reporting und Transparenz betrifft. Die Professional Services waren sehr effektiv im Hinblick auf zukunftssichere Netzwerkdesigns und Infrastruktur-Upgrades. Besonders gut gefällt mir, dass die Experten fest für einen Kunden zuständig sind und die Infrastruktur genau kennen. Das sorgt für produktive und reibungslose Abläufe.“ – IT Infrastructure Manager, Transportwesen

„Extreme Networks entwickelt kontinuierlich neue Produkte und Funktionen. Das hilft uns dabei, die Qualität bei der Bereitstellung von planbaren Dienstleistungen aufrechtzuerhalten. Wir alle haben Spaß an unserer Arbeit. Wir zeigen das auch gerne in der Branche. Die Universal Hardware ist die beste Lösung für Kunden, die die Freiheit und Flexibilität haben möchten, genau die Architektur zu wählen, die jetzt und zukünftig am besten passt.“ – Network Architect, State and Local Government

Extreme Networks wurde bereits 2018, 2019, 2020 und 2021 als Gartner Peer Insights Customers‘ Choice for Wired and Wireless LAN ausgezeichnet. Außerdem war Extreme in den letzten vier Jahren Leader im Gartner Magic Quadrant™ für Enterprise Wired and Wireless LAN Access Infrastructure.

Ed Meyercord, President and CEO, Extreme Networks, Inc.

„Wir glauben, dass es keine bessere Bestätigung für uns gibt als das positive Feedback unserer Kunden. Die Auszeichnung als Customers‘ Choice zeigt, dass wir unseren Kunden innovative, flexible und zuverlässige Lösungen bieten, die eine große Wirkung haben. Wir stellen den Kunden in den Mittelpunkt unserer Strategie, was entscheidend dazu beigetragen hat, dass wir den Marktanteil und unser Geschäft ausbauen konnten. Dass wir diese Auszeichnung nun im fünften Jahre in Folge erhalten, ist sowohl eine Ehre als auch ein Beweis für das Vertrauen unserer Kunden.“

Über Peer Insights

Gartner Peer Insights ist der unangefochtene Marktführer für Einkäufer von Unternehmenssoftware und -dienstleistungen. Gartner Peer Insights hilft Kunden beim Unternehmenswachstum, indem es sie mit erfahrenen, verifizierten IT-Experten zusammenbringt. Unsere Plattform ist kostenlos und frei zugänglich.

Mit über 50.000 verifizierten Nutzern und mehr als 380.000 veröffentlichten Bewertungen repräsentiert Gartner Peer Insights die ungefilterten Erfahrungen von Technologiekäufern in Unternehmen aus erster Hand. Alle Bewertungen sind anonym, vollständig überprüft und von Gartner verifiziert.

Gartner, Peer Insights „Voice of the Customer“: Wired and Wireless LAN Access Infrastructure, Peers, 31 May 2022

Gartner, Magic Quadrant for Wired and Wireless LAN Access Infrastructure, Bill Menezes, Christian Canales, Tim Zimmerman, Mike Toussaint, 4. November 2020

Gartner Peer Insights Customers“ Choice stellt die subjektiven Meinungen einzelner Endbenutzer anhand von Reviews, Ratings und Daten dar, die nach einer dokumentierten Methodik angewendet werden; sie sind weder eine Empfehlung noch stellen sie die Ansichten von Gartner oder die der mit Gartner verbundenen Unternehmen dar.

Der Inhalt von Gartner Peer Insights besteht aus den Meinungen einzelner Endnutzer, die auf ihren eigenen Erfahrungen mit den auf der Plattform aufgeführten Anbietern beruhen, und ist weder als Tatsachenbehauptung zu verstehen noch repräsentiert es die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen. Gartner empfiehlt keinen der in diesen Inhalten dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und übernimmt keine explizite oder implizite Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Inhalte, einschließlich der Garantie der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Gartner empfiehlt keinen der in seinen Marktforschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Studienpublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner schließt jegliche explizite oder implizite Garantien in Bezug auf diese Studie aus, einschließlich Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER und MAGIC QUADRANT sind eingetragene Marken und Dienstleistungsmarken und PEER INSIGHTS ist eine Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Extreme Networks

Die Lösungen und Services von Extreme Networks, Inc. (EXTR) bieten Unternehmen und Organisationen auf sehr einfache Weise hervorragende Netzwerkerfahrungen, die sie in die Lage versetzen, Fortschritte zu erzielen. Durch den Einsatz von Machine Learning, Künstlicher Intelligenz (KI), Analytik und der Automatisierung erweitern sie damit die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen über 50.000 Kunden auf die cloudbasierten End-to-End Netzwerklösungen sowie die Services und den Support von Extreme Networks, um ihre digitalen Transformationsinitiativen zu beschleunigen und nie zuvor dagewesene Ergebnisse zu erreichen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://de.extremenetworks.com/

