Extreme Networks stellt Programm für die Extreme Connect 2026 vor: Neue Impulse für KI-gestütztes Networking

Hochkarätige Speaker, praxisnahe Labs und Technologien der nächsten Generation stehen vom 4. bis 7. Mai in Orlando im Mittelpunkt

Morrisville, N.C./Frankfurt a.M., 10. März 2026 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), ein führender Anbieter von KI-gestützten Netzwerken, lädt vom 4. bis 7. Mai zur jährlichen Anwenderkonferenz Extreme Connect ein, die in diesem Jahr in Orlando (Florida, USA) stattfindet.

Die Extreme Connect bietet IT-Führungskräften und Anwendern vielfältige Möglichkeiten, die neuesten Entwicklungen im Bereich KI und Netzwerke hautnah zu erleben. Die Teilnehmenden können an interaktiven Trainings, Live-Demonstrationen und technischen Workshops teilnehmen, in denen zukunftsweisende Lösungen wie Extreme Platform ONE™, die marktführende All-in-One-KI-Netzwerkplattform, im Mittelpunkt stehen. Das Event beleuchtet ein breites Themenspektrum – von KI-gestützter Automatisierung bis hin zu vereinfachten Netzwerkbetriebsmodellen – und zeigt aus erster Hand, wie die nächste Generation des Networking die Enterprise-IT verändert. Teilnehmende erhalten zudem Einblicke in Innovationen im Bereich drahtloser Netzwerke, darunter Wi-Fi 7 und Wi-Fi 8, erfahren mehr über neue KI-bezogene Produktankündigungen und erhalten praxisnahe Strategien für den Umgang mit sich wandelnden Sicherheits- und Compliance-Anforderungen.

Neben Experten und Führungskräften von Extreme umfasst die Konferenz auch ein vielfältiges Programm mit Gastrednern, Branchenexperten und innovativen Kunden, die praxisnahe Einblicke, Erfolgsgeschichten und zukunftsweisende Strategien teilen, darunter:

– Tom Gruber, Mitgründer und ehemaliger Head of Design des Unternehmens hinter Siri sowie Verfechter eines humanistischen KI-Ansatzes, hält eine Keynote mit dem Titel „Humanistic AI: Designing Technology to Amplify Human Potential.“

– Alison Levine, Polarforscherin und Leadership-Expertin, spricht darüber, wie Führung unter extremen Bedingungen gelingt.

– Arthur M. Langer, Associate Vice Provost und Director of the Center for Technology Management an der Northeastern University, hält eine Executive Session zum Thema „Leading Through Unprecedented Change: Transformation in the Era of AI.“

– Chip Suttles, Vice President of Technology der Seattle Seahawks, erläutert, warum Konnektivität im Stadion der wahre „12. Mann“ ist und wie sie spielentscheidende Abläufe am Spieltag sowie das Fan-Erlebnis ermöglicht.

Zusätzlich zum Konferenzprogramm bietet das Event einen Partner Summit mit speziell für Extreme-Channel-Partner entwickelten Inhalten sowie einen Leadership Summit. Dieser exklusive, interaktive Workshop richtet sich an Führungskräfte und Technologievisionäre und bietet konkrete Impulse für den Aufbau eines KI-gestützten Unternehmens.

„KI entwickelt sich in rasantem Tempo – Schritt zu halten ist keine Option, sondern geschäftskritisch“, sagt Monica Kumar, EVP und CMO bei Extreme Networks. „Die Extreme Connect bietet IT-Führungskräften und Anwendern die Möglichkeit, die neuesten Innovationen im KI-gestützten Networking praxisnah zu erfahren, direkt mit Experten zu sprechen und von anderen Anwendern zu lernen, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Von praxisorientierten Labs bis zu inspirierenden Gastrednern erhalten die Teilnehmenden konkrete Impulse, wie Netzwerke Produktivität, Automatisierung und messbaren Geschäftserfolg vorantreiben können.“

Jetzt anmelden

Alle Informationen zu Agenda, Sessions und Speakern sowie Live-Streams und Recordings während des Events finden Sie hier: https://www.extremenetworks.com/extremeconnect

Einen ersten Einblick in die Extreme Connect gibt CMO Monica Kumar: https://www.extremenetworks.com/extremeconnect#video

