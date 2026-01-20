Extreme Networks stellt Extreme Partner First vor: Neues Partnerprogramm vereinfacht das Partnergeschäft

Einfachere Deal-Registrierung, transparente Preisgestaltung und eine einheitliche Rabattstruktur zählen zu den neuen Vorteilen

Morrisville, N.C./FRANKFURT a.M., 20. Januar 2026 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), ein führender Anbieter von KI-gestützter Automatisierung für Netzwerke, gibt den Start seines neuen Partnerprogramms zum Januar 2026 bekannt: Extreme Partner First™. Extreme Partner First ist darauf ausgelegt, Partnern klare Strukturen und zügige Prozesse zu bieten. Es stärkt die Partnerschaften durch eine einheitliche Rabattstruktur, schnellere Deal-Genehmigungen, klarere Preise und Vorteile sowie KI-Tools, die Partnern mehr Sicherheit bei Investitionen, im Wettbewerb und beim Wachstum geben.

Extreme Partner First vereinfacht die Deal-Registrierung, also die Anmeldung konkreter Kundenprojekte durch Partner, unterstützt eine transparente Preisgestaltung, bietet umfassende Schulungen und Zertifizierungen und nutzt KI, um Time-to-Revenue und Profitabilität schneller und reibungsloser zu erzielen.

Die wichtigsten Vorteile für Reseller-Partner umfassen:

Konsistente, kalkulierbare Profitabilität: Extreme Networks bietet ein globales, SKU- und volumenbasiertes Rabattmodell, das Klarheit schafft und die Planbarkeit der Margen verbessert. Partner werden für ihr Engagement mit Extreme Platform ONE™ honoriert, der branchenweit ersten KI-gestützten Netzwerkplattform, die Netzwerke, KI und Sicherheit vereint.

Einheitliches globales Deal-Framework: Extreme hat ein einheitliches globales Rahmenwerk für die Deal-Registrierung etabliert, das es Partnern ermöglicht, internationale Geschäfte nahtlos abzuwickeln. Mit neuen Tools zur Identifizierung internationaler Partner und systembasiertem Schutz sowie einer Zielvorgabe von 48 Stunden für die Genehmigung von Service Level Agreements (SLAs) ist es für Partner einfacher, internationale Geschäftsmöglichkeiten zu verfolgen, zu schützen und zu skalieren.

Transparente Deal-Registrierung: Die Deal-Registrierung ist modern, einfach und weltweit einheitlich. Der systembasierte Schutz für Partner sorgt für klare Zuständigkeiten und Anerkennung, sodass Partner vertrauensvoll investieren, Deals verfolgen und diese von der Registrierung bis zum Abschluss schützen können.

Schnellere Geschäftsabschlüsse mit KI: Mit dem Partner AI Sales Assistant von Extreme Networks steht Partnern ein (KI-)Experte zur Seite, der ihnen innerhalb von Sekunden wichtige Vertriebsinformationen bereitstellt. Von Produkt- und Lösungsinformationen bis hin zu relevanten Fallbeispielen und Preislisten liefert er die richtigen Inhalte zum richtigen Zeitpunkt, um Geschäftsabschlüsse zu beschleunigen.

Rollenbasierte Nutzererfahrung und Automatisierung: Extreme bietet personalisierte Dashboards, schnellere Einreichung und Genehmigung von Opportunities, Echtzeit-Transparenz über Deals und beschleunigten Zugriff auf Prämien.

Schulungen und Zertifizierungen: Um das Fachwissen der Partner zu erweitern und erfolgreiche KI-gestützte Netzwerkimplementierungen zu unterstützen, können Partner jetzt neue kombinierte Zertifizierungen für Installation und Troubleshooting absolvieren – mit besonderem Fokus auf AI-Readiness und Anwendungsfälle innerhalb von Extreme Platform ONE.

Richard Simmons, Director of Network Solutions, Logicalis

„In unserer Zusammenarbeit mit Herstellern ist unser Ziel der Aufbau langfristiger Partnerschaften, die auf dem gemeinsamen Erfolg und vor allem auf dem Erfolg unserer Kunden beruhen. Das neue Partnerprogramm von Extreme spiegelt eindeutig dieses Ziel wider, indem es unnötige Komplexität reduziert und eine transparentere, besser planbare und kooperativere Zusammenarbeit ermöglicht.“

Joe Spencer, Senior Vice President of Global Channels and Strategic Initiatives, Extreme Networks „Die Partner von Extreme spielen eine zentrale Rolle für unsere Marktposition. Angesichts des rasanten technologischen Wandels und steigender Kundenerwartungen müssen Partnerprogramme reibungslose Abläufe gewährleisten und dürfen diese nicht zusätzlich erschweren. Mit Extreme Partner First definieren wir die Partnererfahrung neu – mit einem einheitlichen globalen Geschäftsmodell, einer radikal vereinfachten Deal-Registrierung und KI-gestützter Automatisierung über den gesamten Deallebenszyklus hinweg. Partner profitieren von Klarheit, Schnelligkeit und Sicherheit – so können sie effizienter arbeiten, vertrauensvoll investieren und ihren Kunden einen höheren Mehrwert bieten. Gleichzeitig bauen sie mit Extreme langfristig profitables Wachstum auf.“

Über Extreme Networks

Extreme Networks, Inc. (EXTR) ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Cloud-Netzwerken, der sich auf die Bereitstellung einfacher und sicherer Lösungen konzentriert. Diese unterstützen Unternehmen bei ihren Herausforderungen und verbinden Geräte, Anwendungen und Benutzer miteinander. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz, Analytics und Automatisierung erweitert die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen zehntausende Kunden auf die KI-gestützten Cloud-Netzwerklösungen und den branchenführenden Support von Extreme Networks, die es Unternehmen ermöglichen, Werte zu schaffen, Innovationen voranzutreiben und extreme Herausforderungen zu meistern.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://de.extremenetworks.com/

Extreme Networks, Extreme Platform ONE, Extreme Partner First und das Logo von Extreme Networks sind Marken oder eingetragene Marken von Extreme Networks, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Andere hier aufgeführte Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

