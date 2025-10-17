Extreme Networks positioniert sich als Leader im IDC MarketScape: Worldwide Enterprise Wireless LAN 2025 Vendor Assessment

Extreme Platform ONE, flexible Bereitstellungs- und Managementoptionen durch Universal Hardware sowie Fachkompetenz in Umgebungen mit hoher Dichte werden als Stärken genannt.

MORRISVILLE, N.C./FRANKFURT A.M., 17. Oktober 2025 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), ein führender Anbieter von KI-gestützter Automatisierung für Netzwerke, wurde als Leader im IDC MarketScape: Worldwide Enterprise Wireless LAN 2025 Vendor Assessment (#US52978225, Oktober 2025) ausgezeichnet.

„Dank KI-gestützter Automatisierung lassen sich mit Extreme Platform ONE Tätigkeiten deutlich schneller erledigen. Was früher sechs Stunden dauerte, ist nun in nur sechs Minuten getan. Das spart nicht nur Zeit, sondern senkt auch die Kosten und reduziert die Komplexität in Unternehmensnetzwerken. Von mehreren Benutzeroberflächen zu einer einzigen, von vielen Klicks zu einem einzigen: Wir vereinfachen Abläufe, steigern die Produktivität und erleichtern das Netzwerkmanagement grundlegend. Wir freuen uns, dass Extreme Networks im IDC MarketScape: Worldwide Enterprise Wireless LAN 2025 als Leader ausgezeichnet wurde. Dies spiegelt die Stärke unseres Portfolios und unsere Innovationskraft wider,“ kommentiert Ed Meyercord, President & CEO, Extreme Networks.

IDC MarketScape hat den weltweiten WLAN-Markt für 2025 anhand des IDC MarketScape-Modells bewertet und eine quantitative und qualitative Analyse der Erfolgsfaktoren der Anbieter auf dem Markt durchgeführt. Laut des Reports sind die Stärken von Extreme Networks folgende:

– Extreme Networks bietet seinen Kunden mit seiner Universal Hardware äußerst flexible Bereitstellungs- und Managementoptionen. So können sie zwischen On-Premises- oder Cloud-basierten Wired- und Wireless-LAN-Architekturen wählen und dafür dieselben Hardware-Komponenten und Lizenzen nutzen.

– Extreme Platform ONE™ ist eine fortschrittliche, KI-gestützte Managementplattform mit integrierten Funktionen für Transparenz, Analyse und agentenbasierte Automatisierung.

– Extreme erhält von seinen Kunden hervorragende Bewertungen für seinen zuverlässigen und schnellen Support.

– Extreme Networks bietet Expertise für Umgebungen mit hoher Dichte inklusive spezieller Access Points, beispielsweise für Stadien und andere Veranstaltungsorte.

„Die KI-gestützte Netzwerkautomatisierung von Extreme Networks, die flexiblen Bereitstellungsoptionen der Universal Hardware und die Expertise für Umgebungen mit hoher Dichte haben dazu beigetragen, dass das Unternehmen sich als Leader im IDC MarketScape 2025 positionieren konnte. Aufgrund der Plattformfunktionen und des Supportmodells eignet sich der Anbieter insbesondere für Unternehmen, die zuverlässige, skalierbare WLAN-Lösungen für Standorte mit hoher Dichte sowie für wichtige Bereiche wie Bildung, Gesundheitswesen und Gastgewerbe suchen,“ so Brandon Butler, Senior Research Manager, Network Infrastructure Group, IDC.

Über IDC MarketScape

Das IDC MarketScape Vendor Assessment Model wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt zu geben. Die Forschungsmethodik basiert auf einer strengen Bewertungsmethodik, die sowohl qualitative als auch quantitative Kriterien berücksichtigt und zu einer grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes führt. IDC MarketScape schafft einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Dienstleistungsangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie aktuelle und zukünftige Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern sinnvoll verglichen werden können. Dieser Rahmen bietet zudem Kunden der Technologiebranche eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und kommender Anbieter.

Über Extreme Networks

Extreme Networks, Inc. (EXTR) ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Cloud-Netzwerken, der sich auf die Bereitstellung einfacher und sicherer Lösungen konzentriert. Diese unterstützen Unternehmen bei ihren Herausforderungen und verbinden Geräte, Anwendungen und Benutzer miteinander. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz, Analytics und Automatisierung erweitert die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen zehntausende Kunden auf die KI-gestützten Cloud-Netzwerklösungen und den branchenführenden Support von Extreme Networks, die es Unternehmen ermöglichen, Werte zu schaffen, Innovationen voranzutreiben und extreme Herausforderungen zu meistern.

