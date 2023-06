Extreme Networks ist „Gartner Peer Insights Customers‘ Choice for Enterprise Wired and Wireless LAN Access Infrastructure“ – zum sechsten Mal in Folge

Erstklassige User Experience und Services bestätigen Extreme Networks als einen der von Kunden bestbewerteten Technologieanbieter der Branche

FRANKFURT A.M./MORRISVILLE, N.C., 13. Juni 2023 – Extreme Networks, (Nasdaq: EXTR), ein führender Anbieter cloudbasierter Netzwerklösungen, gibt bekannt, zum sechsten Mal in Folge als Gartner Peer Insight Customers‘ Choice for Enterprise Wired and Wireless LAN Access Infrastructure ausgezeichnet worden zu sein. Das Unternehmen erhielt im Mai 2023 eine Bewertung von 4,7 von 5 Punkten von weltweit vertretenen Kunden aus den Branchen Bildung, Gesundheitswesen, öffentliche Verwaltung und Industrie. Extreme Networks hat in den letzten 18 Monaten 249 Bewertungen erhalten, so viele wie kein anderer Anbieter. Dabei wurden die Produktpalette und die Erfahrung bei der Implementierung als die wichtigsten Kategorien eingestuft.

Die Auszeichnung als Gartner Peer Insights Customers‘ Choice basiert auf dem Votum und den Bewertungen von Fachanwendern, die Erfahrungen mit dem Kauf und der Implementierung bzw. der Nutzung der Lösung oder des Services haben. Zudem wurde Extreme Networks bereits im Dezember 2022 zum fünften Mal in Folge im Leader-Quadranten des Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure positioniert.

Gartner Peer Insights ist eine kostenlose Bewertungsplattform, die für Entscheidungsträger im Bereich Unternehmenssoftware und -services entwickelt wurde. Sie stellt die Kundensicht auf die am besten bewerteten Anbieter in einem Markt dar, basierend auf dem Volumen der Reviews und der Gesamtbewertung. Die Rezensionen durchlaufen einen strengen Validierungs- und Moderationsprozess.

Kundenstimmen zu Extreme Networks

„Die Zusammenarbeit mit Extreme ist hervorragend. Die Partnerschaft, die wir mit unserem Account-Management-Team aufgebaut haben, ist die stärkste, die ich bisher in meiner Karriere hatte. Die angebotenen Lösungen erfüllen unsere Anforderungen und wir haben sehr positive Erfahrungen sowohl mit der Lösung als auch mit den Ansprechpartnern gesammelt.“ – Leiter Infrastrukturdienste, Bildung

„Die Leistungsfähigkeit und die Funktionen der von uns verwendeten Extreme-Produkte sind der der Wettbewerber überlegen. Die Zusammenarbeit mit Extreme fühlt sich an, als würde man mit einem kleinen Unternehmen zusammenarbeiten, das sich ernsthaft um seine Kunden kümmert und das mit der Kompetenz eines Großunternehmens hinter seinen Lösungen steht. Unser Account-Team und seine Services sind herausragend, die Management-Tools haben viele Funktionen, was sich sehr positiv auf unser Netzwerk und die Handhabung auswirkt.“ – Netzwerkmanager, öffentliche Verwaltung

„Kosteneffektive, benutzerfreundliche, stabile und zukunftssichere Plattform. [Eine] solide und ausgefeilte User Experience, die mit jedem Update noch besser wird.“ – Senior Network and Telecom Supervisor, Energie- und Versorgungsunternehmen

„ExtremeCloud IQ ist [die] perfekte Lösung, um ein zuverlässiges und sicheres Wireless-Netzwerk zu schaffen, das zahlreiche parallele Verbindungen verarbeiten kann. [Wir können] ganz einfach zugreifen und Geräte über eine einzige Plattform hinzufügen, aktualisieren und konfigurieren.“ – Senior Executive, Fertigung

„Extreme bietet [uns] nicht nur hervorragende Hardware, sondern übernahm auch das Design und die Implementierung als schlüsselfertiges Produkt. Das alles geschah in einer 24/7-Umgebung ohne Ausfallzeiten für den Betrieb.“ – Leiter IT-Infrastruktur, Transportwesen

„Unsere Erfahrungen mit dem Extreme-Team sind hervorragend, denn sie verstehen die Art unserer Projekte und ihre typischen Anforderungen. Die Sales- und Pre-Sales-Teams sind sehr kooperativ, vermitteln das nötige Wissen und konzipieren die richtige Lösung.“ – Verkaufsleiter, Einzelhandel

* Die Rezensionen wurden auf Richtigkeit und Lesbarkeit hin bearbeitet.

Ed Meyercord, President & CEO, Extreme Networks, Inc.

„Die wichtigste Anerkennung ist die Bestätigung durch unsere Kunden. Die Tatsache, dass wir von Gartner Peer Insights zum sechsten Mal als Customers‘ Choice ausgezeichnet wurden, verdeutlicht die hervorgehobene Position von Extreme Networks in der Branche. Wir ermöglichen einfache und flexible Netzwerke und unterstützen unsere Kunden dabei, ihr Netzwerk optimal für die Verbesserung der Unternehmensergebnisse auszuschöpfen. Wir entlasten die IT-Teams und machen das Netzwerkmanagement und die -optimierung einfacher denn je. Die Bewertungen unserer Kunden zeigen, dass Extreme in allen Unternehmensbereichen überzeugt, von der Produktinnovation über die Implementierung bis hin zum Support. Das belegt die Kundenorientierung während des gesamten Lebenszyklus der Geschäftsbeziehung.“

Wussten Sie schon?

– Kroger entschied sich für Extreme, um 110.000 Wi-Fi 6E-Zugangspunkte in seinen Filialen zu implementieren und Kunden sowie Mitarbeitenden ein optimiertes Einkaufserlebnis zu bieten. Hierzu zählen Dienste wie „Scan-as-you-go“, Bestandslokalisierung und Temperaturmessanwendungen.

– Extreme Networks ist der einzige Anbieter der Branche mit flexiblen Universal Platforms.

– Henry Ford Health war die erste Gesundheitseinrichtung in den USA, die Wi-Fi 6E von Extreme einsetzte, um die Patientenversorgung zu verbessern und IT-Frust zu vermeiden.

Über Peer Insights

Gartner Peer Insights is the undisputed leader for Enterprise software and service buyers, Gartner Peer Insights helps customers grow their businesses by connecting them with experienced, verified IT professionals. Our platform is free and open to the public.

With over 175,000 verified users and 515,000+ published reviews, Gartner Peer Insights represents the unfiltered, first-hand experiences of the enterprise technology buyer. All reviews are anonymous, fully vetted and authenticated by Gartner.

Gartner, Peer Insights „Voice of the Customer“: Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure, Peers, 1 June 2023

Gartner and Peer Insights are trademarks of Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner Peer Insights content consists of the opinions of individual end users based on their own experiences, and should not be construed as statements of fact, nor do they represent the views of Gartner or its affiliates. Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in this content nor makes any warranties, expressed or implied, with respect to this content, about its accuracy or completeness, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner“s research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

GARTNER and MAGIC QUADRANT are registered trademarks and service marks and PEER INSIGHTS is a trademark and service mark, of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally and are used herein with permission. All rights reserved.

Über Extreme Networks

Extreme Networks, Inc. (EXTR) ist ein führender Anbieter cloudbasierter Netzwerklösungen mit dem Fokus, Lösungen und Services bereitzustellen, die Geräte, Anwendungen und Menschen auf innovative Weise miteinander verbinden. Durch den Einsatz von Machine Learning, Künstlicher Intelligenz (KI), Analytik und der Automatisierung erweitern wir die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen über 50.000 Kunden auf die cloudbasierten End-to-End Netzwerklösungen sowie die Services und den Support von Extreme Networks, um ihre digitalen Transformationsinitiativen zu beschleunigen und nie zuvor dagewesene Ergebnisse zu erreichen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://de.extremenetworks.com/

Folgen Sie Extreme auf Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Xing und LinkedIn.

Extreme Networks, ExtremeCloud, ExtremeWireless und das Logo von Extreme Networks sind Marken oder eingetragene Marken von Extreme Networks, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Andere hier aufgeführte Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

