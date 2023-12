Extreme Networks ernennt Monica Kumar zum Chief Marketing Officer

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung wird die Tech-Markting-Expertin das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase begleiten.

FRANKFURT A.M./MORRISVILLE, N.C., 20. Dezember 2023 – Extreme Networks™, Inc. (Nasdaq: EXTR), gibt bekannt, dass Monica Kumar als Executive Vice President und Chief Marketing Officer (CMO) ernannt wurde. Monica Kumar bringt umfangreiche Erfahrung im B2B-Marketing mit und hat in der Vergangenheit das Wachstum von Unternehmen durch überzeugende Produktdifferenzierung und wirkungsvolle, umsatzsteigernde Markteinführungsstrategien beschleunigt. Sie wird die globale Marketingorganisation des Unternehmens leiten und an Ed Meyercord, President und CEO von Extreme Networks, berichten.

Sie verfügt über umfassende Branchen- und Technologiekenntnisse im Bereich Enterprise Cloud Computing und bringt eine ausgewiesene Erfolgsbilanz bei der Vereinfachung komplexer Produkt- und Lösungsportfolios mit. Als CMO wird sie die Marke und das Leistungsversprechen von Extreme Networks durch außergewöhnliche und attraktive Markteinführungskonzepte weiter stärken und den Marktzugang durch strategische Partnerschaften erweitern.

„Monica Kumar ist die perfekte Kombination aus einer technisch und wirtschaftlich versierten Marketing-Führungskraft mit dem Talent, wirkungsvolle Strategien zur Kundengewinnung und Umsatzsteigerung voranzutreiben“, sagt Ed Meyercord, President und CEO von Extreme Networks. „Wir haben den Status quo in der Netzwerkbranche auf den Kopf gestellt und erobern die Märkte. Monicas Erfahrung bei der Transformation von auf Hardware fokussierten Unternehmen in sehr erfolgreiche SaaS-Unternehmen wird uns dabei helfen, die Vorreiterrolle von Extreme im Bereich Cloud Networking weiter auszubauen.“

Vor ihrer Anstellung bei Extreme Networks war Monica Kumar CMO bei Hitachi Vantara. Dort entwickelte sie erfolgreich eine Strategie zur Produktvereinfachung, die das Portfolio der Lösungen zur Datenspeicherung des Unternehmens in einer benutzerfreundlichen, skalierbaren und belastbaren Plattform zusammenführte. Darüber hinaus war sie maßgeblich an der Einführung der neuen Markenstrategie von Hitachi beteiligt, die zur Steigerung des Bekanntheitsgrads, der Kundengewinnung und des langfristigen Wachstums beitrug.

Zuvor war sie als SVP of Marketing and Cloud Go-To-Market bei Nutanix tätig und arbeitete mehr als 20 Jahre bei Oracle in einer Vielzahl von Marketingpositionen. Sowohl bei Nutanix als auch bei Oracle war Monica Kumar an der Transformation von traditionellen Hardware-Unternehmen zu florierenden Software-Subscription-Unternehmen beteiligt. Kumar ist aktives Vorstandsmitglied von UPWARD Women und City Year San Jose/Silicon Valley sowie Gründungsmitglied des Neythri Futures Fund, des ersten Fonds, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Diversität im Venture Capital Ökosystem zu erhöhen.

„Extreme zeichnet sich in der Branche durch die Reduzierung der Komplexität sowie einen innovativen, flexiblen und einfachen Lösungsansatz aus, mit dem Kunden ihre Netzwerke über die Cloud bereitstellen und managen können. Ich bin begeistert, zu einem Zeitpunkt einzusteigen, an dem wir die große Chance haben, die Erfolgsgeschichte, die Marke und die Position als einer der führenden Anbieter zu stärken. Das alles beginnt mit Kundenorientierung und einem lebendigen Partner-Ökosystem. Ich freue mich darauf, als Teil dieses kunden-, partner- und mitarbeiterorientierten Teams von Extreme einen Beitrag zu leisten“, so Monica Kumar, CMO bei Extreme Networks.

Hochauflösendes Bildmaterial finden Sie hier.

Über Extreme Networks

Extreme Networks, Inc. (EXTR) ist ein führender Anbieter cloudbasierter Netzwerklösungen mit dem Fokus, Lösungen und Services bereitzustellen, die Geräte, Anwendungen und Menschen auf innovative Weise miteinander verbinden. Durch den Einsatz von Machine Learning, Künstlicher Intelligenz (KI), Analytik und der Automatisierung erweitern wir die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen über 50.000 Kunden auf die cloudbasierten End-to-End Netzwerklösungen sowie die Services und den Support von Extreme Networks, um ihre digitalen Transformationsinitiativen zu beschleunigen und nie zuvor dagewesene Ergebnisse zu erreichen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://de.extremenetworks.com/

Folgen Sie Extreme auf Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Xing und LinkedIn.

Extreme Networks, ExtremeCloud, ExtremeWireless und das Logo von Extreme Networks sind Marken oder eingetragene Marken von Extreme Networks, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Andere hier aufgeführte Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

