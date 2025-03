Extreme Networks ernennt Anisha Vaswani zum Chief Information and Customer Officer (CICO)

Die neue Führungsposition stärkt die Verbindung zwischen Innovation und Kundenerlebnis

FRANKFURT A.M./MORRISVILLE, N.C., 12. März 2024 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), ein führender Anbieter von KI-gestützter Netzwerkautomatisierung, gibt die Ernennung von Anisha Vaswani als Chief Information and Customer Officer (CICO) bekannt. Sie berichtet direkt an Ed Meyercord, President & CEO von Extreme Networks.

In ihrer Funktion als CICO wird Vaswani die unternehmensweite IT-Strategie umsetzen und weiterentwickeln, um sicherzustellen, dass Technologieinvestitionen die Geschäftsziele und das Wachstum des Unternehmens unterstützen. Darüber hinaus wird sie sich als „Extreme“s Customer ONE“ auf die Förderung interner Innovationen und den Kundenerfolg konzentrieren. Sie testet und validiert die Produkte und Lösungen von Extreme, die einen neuen Branchenstandard setzen sollen, bevor diese Kunden angeboten werden. Außerdem wird Anisha Vaswani die Kundenbindungs- und Kundenzufriedenheitsinitiativen des Unternehmens leiten und sich proaktiv mit Kunden austauschen, um Technologiemigrationen erfolgreich zu begleiten und echten Mehrwert zu schaffen – mit Fokus auf langfristige Kundenbeziehungen, Loyalität und Kundenbindung.

„Bei Extreme sind wir überzeugt, dass Technologie und Kundenerlebnis nahtlos ineinandergreifen müssen – deshalb haben wir die Rolle des CICO geschaffen. Anisha Vaswani ist die ideale Besetzung, um sicherzustellen, dass unsere Innovationen die Customer Journey verbessern. Ihre Expertise in Cloud-Adoption, Cybersicherheit und KI sowie ihre Erfolgsbilanz bei der Verbesserung der Produktakzeptanz, der Maximierung des Mehrwerts und der Steigerung des Customer Lifetime Value werden entscheidend dazu beitragen, uns als führendes SaaS-Unternehmen in unserer Branche zu etablieren“, so Ed Meyercord, President & CEO von Extreme.

Bevor Vaswani zu Extreme kam, hatte sie verschiedene CIO-Positionen bei renommierten Unternehmen wie IDG, Box, Toast, Inc. und Shockwave Medical inne. Bei Shockwave Medical unterstützte sie das Unternehmen bei der Skalierung des Betriebs und der Steigerung des Jahresumsatzes auf 1 Milliarde US-Dollar. Als CIO von Toast begleitete sie das Unternehmen durch den Börsengang und hatte eine Schlüsselrolle beim Umsatzwachstum von 1 Milliarde auf über 3 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Anisha Vaswani hat einen B. Sc. in Management Information Systems der San Jose State University.

„Extreme Networks befindet sich an einem entscheidenden Punkt. Innovationen wie Extreme Platform ONE werden die Zukunft der Netzwerke neu definieren. Ich freue mich sehr darauf, Teil eines visionären Teams zu sein. Wir glauben, dass wir durch permanente Innovation und konsequente Kundenorientierung aus kühnen Visionen richtungsweisende Erfolge erzielen werden. Die Schaffung von Kundennutzen steht im Mittelpunkt unseres Handelns“, so Anisha Vaswani, CICO bei Extreme Networks.

Über Extreme Networks

Extreme Networks, Inc. (EXTR) ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Cloud-Netzwerken, der sich auf die Bereitstellung einfacher und sicherer Lösungen konzentriert. Diese unterstützen Unternehmen bei ihren Herausforderungen und verbinden Geräte, Anwendungen und Benutzer miteinander. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz, Analytics und Automatisierung erweitert die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen zehntausende Kunden auf die KI-gestützten Cloud-Netzwerklösungen und den branchenführenden Support von Extreme Networks, die es Unternehmen ermöglichen, Werte zu schaffen, Innovationen voranzutreiben und extreme Herausforderungen zu meistern.

