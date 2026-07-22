Extreme Networks begleitet Bond Almand auf seiner Solo-Radtour zu allen NFL-Stadien

NFL-Stadien sind längst mehr als Sportstätten. Sie sind hochvernetzte Live-Event-Plattformen, in denen Fan Experience, digitale Services, Sicherheit, Betrieb und Konnektivität zusammenkommen.

Vor diesem Hintergrund begleitet Extreme Networks die Initiative „Bond’s Extreme Journey“: Der Weltrekord-Radfahrer Bond Almand wird solo alle 30 NFL-Stadien in den USA mit dem Fahrrad erreichen. Unterstützt wird die Tour von der NFL, Oakley und Extreme Networks.

Die Initiative verbindet sportliche Ausdauer mit dem Thema Konnektivität.

Im Mittelpunkt steht nicht allein der Rekordversuch, sondern auch die Frage, wie Verbindungen entstehen: zwischen Fans, Communities, Stadien und der digitalen Infrastruktur, die moderne Live-Erlebnisse ermöglicht.

Für den DACH-Markt ist die Geschichte auch mit Blick auf die wachsende NFL-Präsenz in Deutschland relevant. Große Sport- und Eventstätten entwickeln sich zunehmend zu datenbasierten Erlebnisplattformen. Damit steigen die Anforderungen an stabile Netzwerke, digitale Services und vernetzte Fan Experiences.

Zitate „Jeden Sonntag bringt die NFL Millionen von Menschen rund um eine gemeinsame Leidenschaft zusammen. Bei Extreme sind wir stolz darauf, diese Momente für die Liga und ihre Clubs mit zu ermöglichen. Bond Almands Reise spiegelt genau diesen Geist wider und bringt Communities Stadt für Stadt in NFL-Märkten zusammen. Das ist eine Geschichte, bei der wir unbedingt dabei sein wollten“, sagt Norman Rice, Chief Commercial Officer, Extreme Networks.

„Die weite Strecke ist eine Herausforderung, aber nicht der Zweck. Wie Extreme glaube ich daran, dass die größten Dinge entstehen, wenn man bereit ist, weiterzugehen, als irgendjemand erwartet. Bei dieser Reise stehen Ausdauer, Neugier und die Verbindungen, die unterwegs entstehen, im Mittelpunkt. Für mich bedeutet das 11.000 Meilen, also rund 17.700 Kilometer, 30 NFL-Stadien und unzählige Möglichkeiten, mit Menschen im ganzen Land in Kontakt zu treten“, sagt Bond Almand.

Folgen Sie Bond Almand auf seiner Radtour durch die USA unter www.bondextremejourney.com.

Extreme Networks, Inc. (EXTR) ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Cloud-Netzwerken, der sich auf die Bereitstellung einfacher und sicherer Lösungen konzentriert. Diese unterstützen Unternehmen bei ihren Herausforderungen und verbinden Geräte, Anwendungen und Benutzer miteinander. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz, Analytics und Automatisierung erweitert die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen zehntausende Kunden auf die KI-gestützten Cloud-Netzwerklösungen und den branchenführenden Support von Extreme Networks, die es Unternehmen ermöglichen, Werte zu schaffen, Innovationen voranzutreiben und extreme Herausforderungen zu meistern.

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