Expertise trifft Präzision: Angela Krause bietet professionelle Immobilienbewertungen in Bamberg und Umgebung

Stegaurach – In einer Zeit, in der fundierte Immobilienbewertungen für Kauf-, Verkaufs- und Erbschaftsangelegenheiten unverzichtbar sind, hat sich Angela Krause als zuverlässige Partnerin im Raum Bamberg etabliert. Die DEKRA-zertifizierte und IQ-ZERT geprüfte Immobiliengutachterin aus Bamberg bringt über 24 Jahre Erfahrung im Immobilienbereich mit und steht Privatpersonen, Unternehmen und Gerichten mit unabhängigen Wertgutachten zur Seite.

Fundierte Ausbildung und internationale Erfahrung

Angela Krause verfügt über einen akademischen Abschluss als Wirtschaftsingenieurin (M.Sc.) von der Technischen Hochschule Mittelhessen. Diese Kombination aus ökonomischem und technischem Fachwissen bildet das Fundament ihrer Arbeit. Ihre berufliche Laufbahn umfasst unter anderem eine langjährige Tätigkeit bei der adidas Group im Bereich Real Estate, Expansion und Projektmanagement – eine wertvolle Grundlage für ihr heutiges Wirken als unabhängige Sachverständige.

Seit 2017 führt die Expertin erfolgreich die Krause Immobilienbewertung sowie die Krause Immobilien UG. Ihr Anspruch: komplexe Zusammenhänge verständlich erklären und Kunden eine klare Entscheidungsgrundlage bieten.

Höchste Zertifizierungsstandards garantiert

Die Qualifikationen von Angela Krause entsprechen höchsten fachlichen Anforderungen. Als DEKRA-zertifizierte Sachverständige für Immobilienbewertung (D1, D2 und D3) sowie IQ-ZERT geprüfte Gutachterin nach DIN EN ISO/IEC 17024 erfüllt sie einen europaweiten Qualitätsstandard. Diese Zertifizierungen gewährleisten, dass ihre Gutachten nicht nur fachlich fundiert sind, sondern auch von Behörden, Gerichten und Finanzämtern anerkannt werden.

Durch kontinuierliche Weiterbildung stellt die Sachverständige sicher, dass ihre Bewertungen stets den aktuellen Standards entsprechen – unabhängig, transparent und gerichtsfest.

Umfassendes Leistungsspektrum für jeden Anlass

Das Sachverständigenbüro Krause bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen rund um die Immobilienbewertung an. Dazu gehören Verkehrswertgutachten nach Paragraf 194 BauGB, Kurzgutachten, Marktpreiseinschätzungen sowie Beleihungswertgutachten. Auch spezialisierte Bewertungen wie Nutzungsdauergutachten, Kaufpreisaufteilungen oder Grundstücksbewertungen gehören zum Leistungsportfolio.

Die Anlässe für eine professionelle Immobilienbewertung sind vielfältig: Ob beim Verkauf oder Kauf einer Immobilie, bei Erbschafts- und Schenkungsangelegenheiten, Scheidungen, steuerlichen Fragestellungen oder bei Betreuungsfällen – Angela Krause unterstützt ihre Mandanten kompetent mit fundierten Wertgutachten.

Regionale Expertise mit persönlicher Betreuung

Ein besonderer Vorteil des Sachverständigenbüros liegt in der regionalen Expertise. Angela Krause kennt den Immobilienmarkt in Bamberg, Forchheim, Erlangen, Schweinfurt und der weiteren Umgebung genau. Ihr Büro in Stegaurach ist zentral gelegen und ermöglicht eine flexible Betreuung im Umkreis von circa 150 Kilometern.

Die Zusammenarbeit mit Angela Krause folgt einem transparenten Ablauf: Nach einem kostenfreien telefonischen Erstgespräch erhalten Kunden ein individuelles Angebot zum Festpreis inklusive Anfahrt. Nach der Vereinbarung eines Besichtigungstermins erstellt die Sachverständige innerhalb weniger Wochen das fertige Gutachten.

Modulare Lösungen und weiterführende Beratung

Was das Büro Krause besonders auszeichnet, ist der modulare Aufbau der Bewertungen. Kunden zahlen nur für die Leistungen, die sie tatsächlich benötigen. Sollte sich später herausstellen, dass ein umfangreicheres Gutachten erforderlich ist, können bestehende Bewertungen unkompliziert erweitert werden – das spart Zeit und Kosten.

Zudem bietet Angela Krause eine weitergehende Beratung auch nach der Gutachtenerstellung an. Bei nachträglichen Fragen oder Herausforderungen mit dem Finanzamt stehen sie und ihr Team den Mandanten zur Seite.

Unabhängigkeit und Kundenzufriedenheit im Fokus

Transparenz, Präzision und Verlässlichkeit bilden die Grundlagen der Arbeit von Angela Krause. Jede Immobilie ist einzigartig – deshalb erhalten Kunden eine maßgeschneiderte Beratung und eine Bewertung, die genau auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Die Sachverständige versteht sich dabei nicht nur als Gutachterin, sondern als vertrauensvolle Partnerin, die bei allen Schritten kompetent zur Seite steht.

Die Kundenzufriedenheit steht dabei an erster Stelle. Mit ihrer sorgfältigen Analyse hilft Angela Krause ihren Mandanten, Risiken zu vermeiden und fundierte Entscheidungen zu treffen – ob bei privatem Immobilienbesitz oder gewerblichen Objekten.

Als erfahrene Sachverständige für Immobilienbewertung im Raum Bamberg bietet Angela Krause professionelle und unabhängige Wertgutachten. Die DEKRA-zertifizierte Expertin erstellt fundierte Gutachten, die als verlässliche Grundlage für Kauf, Verkauf, Erbschaft oder gerichtliche Angelegenheiten dienen. Ihr Büro, Krause Immobilienbewertung, zeichnet sich durch höchste Qualitätsstandards, regionale Marktkenntnis und eine kundenorientierte Arbeitsweise aus.

Kontakt

Krause Immobilienbewertung

Angela Krause

Peter-Graf-Straße 7

96135 Stegaurach

0160/8006113



https://www.immobilienbewertung-krause.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.