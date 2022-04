Experteninterview im gis.Business-Magazin: Nachgehakt!

Ideale Einsatzbereiche von 3D-Stereo Visualisierung in GIS-Anwendungen

Das Unternehmen Schneider Digital verfügt über ein 25-jähriges Expertenwissen rund um professionelle 3D/VR/AR-Hardware und ist spezialisiert auf Arbeitsplatzlösungen für Geo-IT-Anwendungen. Das Fachmagazin gis.Business sprach mit dem Gründer und Geschäftsführer Josef Schneider.

Welche Vorteile bieten 3D-Monitore?

3D-Monitore unterstützen Anwender moderner Geo-Softwarelösungen aktiv bei ihrer täglichen Arbeit, z. B. in der Photogrammetrie und Lidar-Datenerfassung oder bei GIS- und 3D-Mapping- Aufgaben. Dabei geht es nicht mehr nur darum, dass 3D-Monitore schöne holographische Bilder erzeugen, also ein Visualisierungs- oder Präsentationstool für den Nutzer sind. Heute ermöglichen 3D-Monitore ein „echtes Arbeiten“ direkt im 3D-Modell; das bedeutet, der Anwender kann direkt im räumlichen 3D-Modell schnell, intuitiv und komfortabel z. B. Vermessen, Daten erfassen u. v. a. m. – Aufgaben, die früher in klassischen 2D-Umgebungen unmöglich bzw. sehr aufwendig waren. 3D-Monitore verbessern somit nicht nur die Arbeitsergonomie, sondern beschleunigen komplette, teilweise sehr komplexe Workflows im Rahmen der Geodatenerfassung, -auswertung und -bearbeitung.

Interview lesen

Schneider Digital – Das Unternehmen:

Schneider Digital ist ein weltweit tätiger Full-Service Lösungsanbieter für professionelle 3D-Stereo-, 4K/8K- und VR/AR-Hardware. Auf Basis seiner 25-jährigen Branchen- und Produkterfahrung sowie seiner hervorragenden Beziehungen zu führenden Herstellern bietet Schneider Digital innovative, ausgereifte Profi-Hardware-Produkte und maßgeschneiderte Komplettlösungen für den professionellen Einsatz an. Qualifizierte Beratung und engagierter After-Sales-Service sind der eigene Anspruch an das Unternehmen.

Das Schneider Digital Produktportfolio umfasst die richtige, professionelle Hardware-Lösung für die jeweilige Anforderung in diesen Bereichen: High Resolution 4K/8K-bis hin zu Multi-Display-Walls. Schneider Digital ist Hersteller der eigenen Powerwall-Lösung smartVR-Wall sowie des passiven Stereomonitors 3D PluraView. Performance-Workstations und Profi-Grafikkarten von AMD und NVIDIA sowie innovative Hardware-Peripherie (Tracking, Eingabegeräte u.v.a.) runden das Angebot ab. Viele Artikel sind lagernd. Das garantiert eine schnelle Lieferfähigkeit und Projektrealisierung.

Schneider Digital ist autorisierter Service-Distributor von AMD FirePRO/Radeon Pro, PNY/NVIDIA Quadro, 3Dconnexion, Stealth int., Planar und EIZO. Produkte von Schneider Digital finden ihren Einsatz vor allem in grafikintensiven Computeranwendungen wie CAD/CAM/CAE, FEM, CFD, Simulation, GIS, Architektur, Medizin und Forschung, Film, TV, Animation und Digital Imaging.

Weitere Informationen unter www.schneider-digital.com und www.3d-pluraview.com

Firmenkontakt

Schneider Digital Josef J. Schneider e. K.

Josef Schneider

Maxlrainer Straße 10

83714 Miesbach

+49 (8025) 99 30 0

+49 (8025) 99 30 29

sd-pr@lead-industrie-marketing.de

https://www.schneider-digital.com/

Pressekontakt

LEAD Industrie-Marketing GmbH

André Geßner

Hauptstraße 46

83684 Tegernsee

+49 (8022) 91 53 188

+49 (8022) 91 53 189

info@lead-industrie-marketing.de

http://www.lead-industrie-marketing.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.