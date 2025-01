Expertengespräch: Mit Gebrauchtmaschinen nachhaltig agieren und Kosten sparen

Was Gebrauchtmaschinen mit Kreislaufwirtschaft zu tun haben / Experte im Gespräch mit Themen-Radio, Kanal Geld & Finanzen

Weilburg, Januar 2025. Die Kreislaufwirtschaft durchbricht den linearen Ansatz „Produzieren, Nutzen und Wegwerfen“, indem Produkte recycelt, wiederverwendet und repariert werden. Das schont Ressourcen und reduziert Abfälle. Aber welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang Gebrauchtmaschinen? Clemens Fritzen, Geschäftsführer und Gründer der NetBid Finance GmbH sowie Aufsichtsratsmitglied der NetBid Industrieauktionen AG, gibt auf Themen-Radio Einblicke.

„Eine gebrauchte Maschine kann mehr, als einfach nur Produkte herstellen – wenn man sich näher mit dem Thema befasst“, so Fritzen im Podcast. Besonders dem produzierenden Mittelstand komme in der Kreislaufwirtschaft hohe Bedeutung zu, da er durch den Einsatz gebrauchter Maschinen ökologische und wirtschaftliche Vorteile erzielen könne.

Im Gespräch stellt Fritzen dar, dass der Gebrauchtmaschinenmarkt ein eher unterschätzter Markt mit Volumen in Milliardenhöhe ist, der sich nutzen lässt, um Liquidität zu schaffen. „Es ist ein Geschäftsfeld mit unglaublichem Hebel“, so der Experte. Er nennt Beispiele wie „Retrofit“, in dessen Rahmen bestehende Anlagen modernisiert oder ausgebaut werden, was die CO2-Bilanz eines Unternehmens optimiere.

Darüber hinaus sei es möglich, mit Hilfe von innovativen Finanzierungsmodelle über gebrauchte Maschinen Liquidität zu genieren, die dann beispielsweise in Digitalisierungsprojekte fließen könne. „Sale and Lease Back“ oder „Pay per Use“ würden immer häufiger.

Auch auf die Frage der Herausforderungen für Unternehmen geht Fritzen ein. Als wichtige Merkmale nennt er hier, Qualität und Zustand der Maschinen, das Erfüllen aktueller Standards sowie Vertrauen und Transparenz. Wichtig sei außerdem, wie lange Ersatzteile und Service noch zur Verfügung stünden.

Das ganze Gespräch sowie viele weitere Management-Impulse für die Ohren sind auf Themen-Radio für Sie verfügbar: https://www.themen-radio.de/2025/gebrauchtmaschinen-und-nachhaltigkeit/

In einem aktuellen Fachbeitrag erläutert Fritzen ebenfalls das Thema: https://www.kreditwesen.de/flf/themenschwerpunkte/aufsaetze/nachhaltige-kreislaufwirtschaft-gebrauchten-maschi-id100113.html

