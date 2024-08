Experte für Hotel Estate: Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz Immobilien: Experte für Hotel Estate in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien ( www.ballwanz.immobilien) agiert als Spezialist im Bereich Hotel Estate in Deutschland, Österreich und der Schweiz ( www.hotel.estate). Als verlässlicher Partner für Investoren, Hotelbetreiber, Bauträger und Projektentwickler bietet Holger Ballwanz Immobilien maßgeschneiderte Lösungen für den Hotelankauf, Hotelverkauf und die Hotelverpachtung.

In enger Zusammenarbeit mit der renommierten Schweizer Hotel Investments AG engagiert sich das Unternehmen erfolgreich im Hotelimmobilienmarkt und unterstützt Kunden und Partner mit umfassender Expertise und Marktkenntnis.

Hotelkauf mit der Hotel Investments AG

Holger Ballwanz Immobilien kauft Hotels in Partnerschaft mit der erfahrenen Schweizer Hotel Investments AG und deren spezialisierten Schweizer Hotelfonds für Hotelinvestments. Dieser Fonds ermöglicht es, gezielt in attraktive Hotelprojekte zu investieren und so die Expansion von Hotelbetreibern in Deutschland, Österreich und der Schweiz voranzutreiben.

Gemeinsam mit einem Team von Hotelexperten agiert Holger Ballwanz Immobilien zudem als vertrauenswürdiger Hotelmakler, der vorgemerkten Kunden und betreuten Mandanten umfassende Dienstleistungen bietet. Dies umfasst die Vermittlung von Hotelinvestoren, Hotelbetreibern und Hotelbetriebsgesellschaften für Bestandshotels, Hotelbaugrundstücke und Hotelneubauprojekte.

Erfolgreiche Veräußerung von Hotelimmobilien

Beim Verkauf von Hotelimmobilien ist eine präzise Marktkenntnis und eine gezielte Ansprache potenzieller Käufer unerlässlich. Holger Ballwanz Immobilien übernimmt die professionelle Vermarktung von Hotelimmobilien und sorgt für eine optimale Positionierung auf dem Markt. Durch die enge Zusammenarbeit mit der Hotel Investments AG und das persönliche Netzwerk des Unternehmens werden erfolgreiche Verkaufsabschlüsse im Hotel Estate Markt erzielt.

Langfristige Partnerschaften durch Hotelverpachtung

Die Verpachtung von Hotelimmobilien erfordert eine sorgfältige Auswahl der Betreiber und eine klare vertragliche Gestaltung. Holger Ballwanz Immobilien unterstützt Eigentümer bei der Verpachtung und stellt sicher, dass die Hotels von erfahrenen Betreibern geführt werden. Durch die Kooperation mit der Hotel Investments AG und ihren Hotelbetreibern wird eine Grundlage für langfristige und erfolgreiche Partnerschaften geschaffen.

Vermittlung von Hotelinvestoren und Hotelbetreibern

Die Vermittlung von Hotelinvestoren ist ein zentraler Faktor für die Realisierung von Hotelprojekten. Holger Ballwanz Immobilien verbindet Investoren, die nicht nur Kapital, sondern auch umfangreiche Branchenkenntnisse im Bereich Hotel Estate mitbringen. Durch die Zusammenarbeit mit der Hotel Investments AG wird der Zugang zu einem exklusiven Netzwerk von Investoren ermöglicht. Ebenso wichtig ist die Vermittlung von erfahrenen Hotelbetreibern, die den Erfolg der Hotelimmobilie sicherstellen. Hierbei steht Holger Ballwanz Immobilien als kompetenter Partner zur Seite.

Diskrete Off Market Vorgehensweise im Hotel Estate Markt

Holger Ballwanz Immobilien und die Hotel Investments AG legen besonderen Wert auf eine diskrete und exklusive Abwicklung von Hotelimmobilien-Transaktionen. Durch die Off Market Vorgehensweise wird der Erwerb, Verkauf oder die Verpachtung von Hotelimmobilien abseits des öffentlichen Marktes ermöglicht. Diese vertrauliche Methode schützt die Interessen aller Beteiligten und sorgt für eine Abwicklung zu den bestmöglichen Konditionen.

Gemeinsam zum Erfolg im Hotel Estate Markt

Mit Holger Ballwanz Immobilien und der Hotel Investments AG haben Kunden starke Partner an ihrer Seite, die sie auf ihrem Weg im Hotel Estate Markt unterstützen. Das Ziel ist es, Visionen und Investitionen in erfolgreiche Hotelprojekte zu verwandeln.

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

