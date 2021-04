Experiential Marketing – geschickte Kombination aus Offline- und Online-Kanälen

Media Marketing LTD setzt auf die richtige Strategie.

Marketingziele sind Hauptbestandteile einer Marketingstrategie. Das Ziel einer erfolgreichen Marketingstrategie ist die bewusste als auch unbewusste Beeinflussung bestimmter Zielgruppen. Die Gründe dafür können ganz unterschiedlich sein. Dazu zählt sowohl eine Verbesserung der Markenbekanntheit und des Marktanteils als auch die Neukundengewinnung oder die Reduzierung von Kosten – im Grunde eine effiziente Marktdurchdringung. Je nach Branche, Zielsetzung und Zielgruppe variieren die verschieden verfügbaren Marketingkanäle.

Die Kombination macht’s

Um eine gesetzte Strategie erfolgreich umsetzen zu können, finden verschiedene Marketingkanäle Anwendung. Das sogenannte Multi- und Cross-Channel-Marketing vereint die Verwendung von Offline- und Online-Marketingkanälen, wobei die Kanäle abhängig oder unabhängig voneinander bedient werden. Mit einer geeigneten Mischung aus beiden Kategorien lässt sich die Erfolgschance erhöhen. Zu den Offline-Kanälen zählen unter anderem Radio, Fernsehen, Events oder jegliche Printerzeugnisse. Die Online-Kanäle spielen über Social Media, E-Mail, Suchmaschinenoptimierung oder Multimedia. Somit können beispielsweise Offline-Events online beworben oder Online-Elemente in Printerzeugnissen eingebaut werden, sodass diese miteinander verschmelzen – eine breite Zielgruppe wird erreicht.

Noch eine Ebene mehr…

Nun kann die Kombination aus Offline und Online mit der Erlebnisebene erweitert werden. Zielgruppen werden in diesem Fall nicht nur mit dem Marketing konfrontiert, sondern erhalten die Möglichkeit zu handeln. Im Vordergrund stehen hierbei in erster Linie nicht Produkttests oder Eventmarketing, sondern eine Form der realen Teilnahme einer Marketingstrategie – sei dies bewusst oder unbewusst. Dabei ist jedoch wichtig, dass diese Praktik nicht wahllos auf die jeweilige Zielgruppe angewendet wird. Es kommt auf eine tiefliegende Analyse der Ausgangslage und der Zielsetzung an. Wo steht das Unternehmen, was soll erreicht werden und wie soll die Marke kommuniziert und dargestellt werden? Die klare Positionierung ist unumgänglich: Die Aktion sollte mit den Teilnehmenden im Mittelpunkt stehen, nicht die Marke. Diese Art des Marketings ist meist aufwendiger, erzielt jedoch auch eine effektivere Wirkung.

Als erfolgreiches Beispiel lässt sich die Rolltreppen-Marketingkampagne von Volkswagen nennen. Der Automobilhersteller verwandelte eine U-Bahn-Treppe in ein Klavier. Mehr als doppelt so viele Menschen nahmen aus Freude an den Klängen jedes Schrittes die Treppe. Im Vordergrund: der Spaß und eine musikalische Idee. VW als Marke nebenbei bewusst breit mit einer nachhaltigen Botschaft in der Öffentlichkeit kommuniziert.

Media Marketing LTD bietet genau diese zusätzliche Ebene der Marketingkombination und somit eine zielgerichtete und effektive Marketingstrategie. Media Marketing LTD bezieht sich individuell und kreativ auf Ihre Ziele und Bedürfnisse.

