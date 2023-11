Experian gelingt Durchbruch mit CreditFactory+

Schweiz Vorreiter bei automatischer Identitäts- und Risikokontrolle auf ML-Basis

Opfikon/Düsseldorf, 6. November 2023 – Das weltweit führende Data Insights Unternehmen Experian hat mit der CreditFactory+ das erste Onboarding as a Service (OaaS) Angebot der Schweiz lanciert. Mit einer automatischen Risikoüberprüfung und einem vollständig digitalen Onboarding für neue Kunden setzt CreditFactory+ neue Maßstäbe. Mit Arval, einem Unternehmen der BNP Paribas Group, wird ein weltweit führender Anbieter von Full-Service-Leasing von Fahrzeugen sowie innovativen Mobilitätslösungen CreditFactory+ als erster Kunde in der Schweiz nutzen. Mit der wegweisenden Lösung von Experian kann Arval ab sofort Verträge mit Schweizer Konsumenten auch vollständig digital abschließen.

„Gerade in Bereichen, in denen eine Risiko- und somit eine Identitätskontrolle erforderlich ist, kommt es häufig zu Brüchen in digitalen Prozessen“, kommentiert Marco Kaiser, Country Manager Schweiz von Experian DACH. „Die CreditFactory+ nutzt Machine Learning, um automatisch die Echtheit der Identitätsdokumente zu kontrollieren und über einen Vergleich eines aktuellen Fotos der antragstellenden Person mit dem Foto im Identitätsdokument deren Identität zu verifizieren. Das ist eine Premiere für die Schweiz, die damit zudem eine Führungsposition gegenüber Deutschland und Österreich einnimmt. Wir freuen uns, dass wir dieses Angebot für die Schweiz auch auf Basis unserer Daten-Partnerschaft mit dem Kreditmanagement-Unternehmen Intrum AG realisieren konnten.“

Push fürs Neukundengeschäft durch komplett digitalisierte Prozesse

Experian hat in Zusammenarbeit mit seinem Partner Intrum mit der CreditFactory+ eine wegweisende Lösung eingeführt. Diese ermöglicht es Unternehmen in der Schweiz nicht nur, ein Direktvertriebsgeschäft in bisher unerschlossenen Bereichen aufzubauen, sondern unterstützt auch maßgeblich das Händler- und Kreditvermittlergeschäft. Die Antragsprozesse für diese werden durch CreditFactory+ wesentlich erleichtert. Darüber hinaus sind die Einsatzgebiete der CreditFactory+ vielfältig und umfassen das Leasing-, Konsumkredit- und Kreditkartengeschäft. Von der Datenerfassung über die Risiko-, Betrugs- und Identitätsprüfung bis hin zur Entscheidungsfindung und digitalen Vertragsunterzeichnung – durch den mit der CreditFactory+ Lösung komplett digitalen Prozess können Unternehmen nun auf Zwischeninstanzen verzichten. Als Onboarding as a Service (OaaS)-Angebot erfordert die Nutzung der CreditFactory+ zudem keine Investitionen in eigene Infrastruktur oder Fachpersonal. Der nahtlose und durchgängig digitale Antragsprozess für Kredit- oder Leasingverträge ermöglicht den Abschluss dieser Verträge innerhalb weniger Minuten. Daraus ergeben sich zwei wesentliche Vorteile: Zum einen wird das Kundenerlebnis durch die schnelle und unkomplizierte Abwicklung deutlich verbessert, zum anderen führt dies zu einer höheren Conversion Rate, da mehr Kunden geneigt sind, den Prozess erfolgreich abzuschließen. Die Cloud-Lösung wird in einem europäischen Rechenzentrum betrieben und gewährleistet die Einhaltung der europäischen Datenschutzrichtlinien sowie des neuen Schweizer Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG), das am 1. September 2023 in Kraft getreten ist.

„Wir bauen gerade unser Privatkundengeschäft aus, für das wir ein enormes Potenzial sehen“, kommentiert Pascal Seeger, Managing Director Arval (Schweiz) AG. „In diesem Geschäftsfeld ist eine digitale und einfache Abwicklung von zentraler Bedeutung. Das ermöglicht uns die CreditFactory+ von Experian. Mit dieser Lösung können wir unseren Kundinnen und Kunden das Erlebnis bieten, das sie von Online-Geschäften erwarten und können interne Ressourcen schonen. Es hat sich gezeigt, dass Experian stets nach der bestmöglichen Lösung sucht. Wir sind entsprechend froh, für dieses umfangreiche Projekt einen erfahrenen und kompetenten Partner gefunden zu haben.“

Schnelle Bereitstellung durch vorkonfigurierte SaaS-Lösung

CreditFactory+ setzt auf Experians international bewährte Decisioning-Plattform PowerCurve. Diese leistungsstarke Plattform nutzt Advanced Analytics, um schnelle, präzise und datenbasierte Entscheidungen auf individueller Kundenebene und über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg zu automatisieren. Die vorkonfigurierte SaaS-Lösung bietet zudem eine schnelle Bereitstellung und sorgt mit automatischen Updates für kontinuierliche neue Versionen und Erweiterungen.

Über Experian DACH

Experian ist ein weltweiter Marktführer für Data Insights. Vom Haus- oder Autokauf über die Gründung einer eigenen Familie bis hin zur Selbstständigkeit – wir unterstützen Verbraucher und Unternehmen dabei, in diesen großen Momenten des Lebens ihre Daten selbstbewusst zu nutzen und ihr finanzielles Wohlergehen aktiv zu gestalten. Privatpersonen hilft Experian, besseren Zugang zu Finanzdienstleistungen wie Darlehen, Versicherungen, Mobilfunkverträgen oder Online-Shopping zu erlangen. Unternehmen aller Größen und Branchen unterstützen wir, smartere Entscheidungen zu treffen, verantwortungsbewusster Kredite zu vergeben und sich sowie ihre Kunden vor Identitätsbetrug und Kriminalität zu schützen. Experian DACH hat sich als einer der führenden Dienstleister der Region für Risiko-, Fraud- und Identitäts-Management etabliert. Experian beschäftigt weltweit rund 22.000 Mitarbeiter in 32 Ländern. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Technologien, Innovationen und Mitarbeiter, um unseren Kunden die besten Möglichkeiten zu bieten. Experian hat seine Unternehmenszentrale in Dublin und wird an der Londoner Börse (EXPN) geführt und ist fester Bestandteil des FTSE-100-Index.

Weitere Informationen finden sich auf www.experian.de, www.experian.at, www.experian.ch

