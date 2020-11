Expedia Group erweitert Zugriff und gewährt Einblick in die Revenue-Performance

Sabre Hospitality gehört zu den ersten Konnektivitätsanbietern, die die Erkenntnisse der Expedia Group zur Umsatzentwicklung über die neue API in ihre Plattform einbetten

München/ Seattle – 18. November 2020 – Die Expedia Group gab heute bekannt, dass die wichtigsten Erkenntnisse aus Rev+, der Revenue-Performance-Lösung der Expedia Group, über eine neue Programmierschnittstelle (API) ausgewählten Technologieunternehmen der Hospitality zur Verfügung stehen. Als Branchenneuheit können die Konnektivitätsanbieter der Expedia Group ihren Nutzern nun proprietäre datenwissenschaftliche Erkenntnisse aus Rev+ über diese API direkt und ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung stellen. Die Plattform von Sabre SynXis gehört zu den ersten, die die Erkenntnisse zur Ertragsleistung in ihre Plattform integrieren, und die Expedia Group plant, bis zum nächsten Jahr weitere Konnektivitätspartner an Bord zu nehmen.

Rev+, das ebenfalls in der Partnerzentrale der Expedia Group verfügbar ist, hilft den untergebrachten Partnern dabei, datengesteuerte Entscheidungen auf der Grundlage von Echtzeit-Marktnachfragetrends zu treffen und so ihre Wettbewerbsfähigkeit und die Gesamtumsatzleistung zu steigern. Die API wird die Erkenntnisse aus Rev+ an Plattformen von Konnektivitätsanbietern wie Immobilienverwaltungssysteme und zentrale Reservierungssysteme weitergeben. Ziel ist es betriebliche Effizienz zu schaffen und die Entscheidungsfindung für die Beherbergungspartner zu verbessern, die diese Plattformen für die Verwaltung ihres Tagesgeschäfts nutzen.

Rev+ Insights API liefert entscheidende Erkenntnisse, die den Beherbergungspartnern helfen, ihre Einnahmen zu steigern. Preisoptimierungswarnungen benachrichtigen sie, wenn sie ihre Preise optimieren könnten. Erkenntnisse zur Markterholung zeigen, wie sich der Markt und Teilmarkt des Beherbergungspartners von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie erholt. Darüber hinaus bietet die API Zugang zu Echtzeit- und anpassbaren wettbewerbsfähigen Tarifdaten.

“Infolge von COVID-19 sind historische Daten und Muster weniger zuverlässig, um zukünftige Nachfragetrends und die nächst besten Maßnahmen vorherzusagen”, so Zuhairah Washington, Senior Vice President, Strategic Partners, Expedia Group. “Dies gilt insbesondere für Strategien zur Ertragsleistung. Durch die Bereitstellung zukunftsorientierter Nachfrage- und Preiswarnungen in Echtzeit auf der Grundlage von Daten und maschinellen Lernfähigkeiten der Expedia Group wird die Rev+ Insights API den Beherbergungspartnern dabei helfen, effektive und fundierte Strategien zur Umsatzentwicklung zu entwickeln und sich in den Unsicherheiten des Marktes zurechtzufinden.

Für Sabre Hospitality wird die Rev+ Insights API robuste Funktionen für die Umsatzentwicklung innerhalb ihrer Plattform schaffen, die für ihre Nutzer ohne zusätzliche Kosten für den Beherbergungspartner einen unmittelbaren Nutzen bringen. “Die Reisebranche befindet sich in einem großen Wandel, und Sabre hat es sich zur Aufgabe gemacht, der Beherbergungsbranche einen Mehrwert zu bieten. Unser Ziel ist es, ihnen zu helfen, sich in den Unsicherheiten des Marktes zurechtzufinden. Indem wir die Erkenntnisse der Expedia Group zur Ertragsleistung kuratieren und in die SynXis-Plattform einbetten, glauben wir, dass die Beherbergungspartner zeitnah fundierte Geschäftsentscheidungen treffen können”, sagte Scott Wilson, Präsident von Sabre Hospitality Solutions.

“Nach Untersuchungen der Expedia Group verwenden 85 Prozent der Beherbergungsbetriebe keine Technologie zur Ertragssteigerung. Kosten, Komplexität und der Bedarf an geschulten Ressourcen für die Verwaltung traditioneller Ertragsmanagementsysteme stellen eine Hürde dar”, fügt Vivek Bhogaraju, General Manager, Revenue Performance Solutions, Lodging & Vacation Rental, Expedia Group, hinzu. “Die Rev+ Insights API ist der nächste logische Schritt, um unsere Mission der Demokratisierung der Revenue-Performance-Technologie für die Beherbergungsindustrie zu unterstützen”, sagt Vivek Bhogaraju.

Wenn Sie ein Konnektivitätsanbieter der Expedia Group sind und Einblicke in die Ertragsleistung in Ihre Plattform einbetten möchten, wenden Sie sich an Ihren Konnektivitäts-Kundenbetreuer, um Ihr Interesse zu bekunden.

