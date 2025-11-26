Exovape erweitert europäische Lagerkapazitäten – mehr Transparenz und Planbarkeit in der Lieferkette

Exovape informiert über den Ausbau seines Lagernetzes in Europa.Exovape informiert über den Ausbau seines Lagernetzes in Europa. Mit zusätzlichen Kapazität

Shenzhen / Europa, November 2025 – Exovape, betrieben von Shenzhen Longgang Qingyun Electronic Technology, erweitert sein europäisches Lagernetz. Der Ausbau umfasst zusätzliche Kapazitäten sowie standardisierte Prozessschritte für Wareneingang, Kommissionierung und Versand. Ziel ist eine nachvollziehbare, stabilere Versorgung der belieferten Länder – aktuell Deutschland, Ungarn, Slowenien, Schweden und Finnland – bei zugleich erhöhter Datenqualität entlang der Lieferkette.

Im Rahmen des Projekts werden Chargen- und Transportdaten systematisch erfasst und den jeweiligen Sendungen zugeordnet. Die Dokumentation umfasst u. a. Zeitpunkte des Wareneingangs, Prüfumfänge, Lagerort, Kommissionierstatus und Versandnachweise. Dadurch sollen Warenströme im Bedarfsfall lückenlos rekonstruiert und regulatorische Anforderungen der einzelnen Länder besser erfüllt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Compliance-Themen. Exovape orientiert sich an einschlägigen europäischen und nationalen Regelwerken (z. B. Kennzeichnungs- und Informationspflichten, Batterie- und Verpackungsrecht) und setzt schrittweise sprachspezifische Hinweise für die belieferten Märkte um. Die Angebote des Unternehmens richten sich ausschließlich an volljährige Nutzerinnen und Nutzer. Diese Mitteilung dient der Information über logistische und organisatorische Maßnahmen und stellt keine Aufforderung zum Kauf von Tabak- oder nikotinbezogenen Produkten dar.

Zur Verbesserung der Planbarkeit wurden interne Serviceziele für die Durchlaufzeit vom Wareneingang bis zur Übergabe an Versanddienstleister definiert. Zudem werden Partner über einheitliche Schnittstellen (ASN/Packlisten, Statusmeldungen) eingebunden, um Bestände und Aufträge konsistent zu halten. Mittelfristig prüft Exovape weitere Maßnahmen zur Ressourcenschonung, darunter optimierte Verpackungsformate und kooperative Rücknahmelösungen.

„Transparente Prozesse und belastbare Daten sind die Basis langfristiger Zusammenarbeit“, sagt Tim Sleck, verantwortlicher Ansprechpartner bei Exovape. „Mit zusätzlichen Lagerkapazitäten und klaren Standards schaffen wir die Grundlage für planbare Lieferzeiten und eine nachvollziehbare Lieferkette in unseren europäischen Zielmärkten.“

Weitere allgemeine Informationen zum Unternehmen: https://de.exovape.com

Shenzhen Longgang Qingyun Electronic Technology

Marke: Exovape

Ansprechpartner:Zeka King

Chiwu Industrial Area 11-2, B101, Baolong Str. Longgang

518115 Shenzhen, China

E-Mail: info@exovape.com

Internet: https://de.exovape.com

