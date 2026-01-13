Exotec bringt Renault-Partnerschaft nach Deutschland

München-Flughafen, 13. Januar 2026 – Exotec, ein globaler Anbieter von Lagerrobotik, stattet die Renault Deutschland AG mit seinem Skypod-System aus: Am Standort Brühl will der französische Autohersteller seine Logistikkapazitäten modernisieren und arbeitet dafür mit Exotec zusammen. Ab 2026 will Renault von dort aus Autohändler in ganz Deutschland erstmals mithilfe eines automatisierten Lagers mit Ersatzteilen für seine Modelle versorgen.

Seit Juni 2025 entsteht dort ein neues automatisiertes Lager mit 24.000 Quadratmetern Fläche, das die Aufgaben des existierenden Lagers übernehmen soll – ausgestattet mit modernster Technik aus dem Hause Exotec.

Der Lagerrobotik-Spezialist stattet Renault nach dem französischen Standort in Villeroy im vergangenen Jahr somit auch in Deutschland mit seinem Skypod-System aus. Insgesamt werden 89 Skypod-Roboter zum Einsatz kommen und ermöglichen einen geplanten Durchsatz von über 1.600 Behältern pro Stunde. Das System bietet dabei eine effiziente Kombination aus Wareneingang und Kommissionierung mit einer Leistung von 1.500 Auftragszeilen pro Stunde bietet. Die Steuerung des Lagers übernimmt die Exotec-hauseigene Warehouse Execution Software Deepsky. Der Go-Live ist für Juni 2026 vorgesehen.

„Wir freuen uns sehr, bei der Modernisierung des Logistikstandorts von Renault Deutschland dabei zu sein“, sagt Andreas Stöckl, eVP Sales Central Europe bei Exotec. „Mit unserem Skypod-System ermöglichen wir eine flexible, skalierbare und effiziente Lagerhaltung, die optimal zu den hohen Anforderungen der Automobilbranche passt. Gemeinsam setzen wir neue Maßstäbe für die Ersatzteillogistik in Deutschland.“

„Mit dem Ausbau unseres Standorts in Brühl und der Zusammenarbeit mit Exotec investieren wir gezielt in innovative Technologien, um unsere Ersatzteillogistik weiter zu optimieren“, sagt Oliver Schieritz, Direktor Kundenservice und Aftersales bei der Renault Deutschland AG. „Exotec trägt mit dem Skypod-System maßgeblich dazu bei, die Versorgung unserer Händler in ganz Deutschland noch zuverlässiger, effizienter und nachhaltiger zu gestalten.“

Über die Renault Group

Die Renault Group ist bereit, sich den Herausforderungen auf der Straße und im Wettbewerb zu stellen, und hat sich zu einer ehrgeizigen Transformation verpflichtet. Im Mittelpunkt stehen dabei die Entwicklung neuer Technologien und Dienstleistungen sowie ein neues Angebot an noch wettbewerbsfähigeren, ausgewogenen und elektrifizierten Fahrzeugen. Die Renault Group umfasst vier komplementäre Marken – Renault, Dacia, Alpine und Mobilize – und bietet nachhaltige und innovative Mobilitätslösungen. Die Gruppe ist in mehr als 130 Ländern vertreten, hat im Jahr 2023 mehr als 2,235 Millionen Fahrzeuge verkauft und beschäftigt fast 106.000 Mitarbeiter weltweit.

Exotec ist ein global agierendes Unternehmen, das Lagerroboter für die größten Marken der Welt herstellt. Das Unternehmen kombiniert das Beste aus Hard- und Software, um elegante Lagerrobotersysteme anzubieten, die die Betriebseffizienz optimieren, die Ausfallsicherheit erhöhen und die Arbeitsbedingungen für Lagerarbeiter verbessern. Mehr als 50 branchenführende Marken wie Gap Inc, Carrefour, Decathlon und UNIQLO vertrauen auf Exotec, um ihre Betriebsabläufe an mehr als 150+ Standorten weltweit zu verbessern. Erfahren Sie mehr auf Exotec.com/de

