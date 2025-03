Exklusivmandat: Vermittlung Verpachtung Boardinghouses Berlin an einen Boardinghouse-Betreiber

REBA IMMOBILIEN AG übernimmt Exklusivmandat für die Vermittlung der Verpachtung eines Boardinghouses in Berlin an einen Boardinghouse-Betreiber.

Die REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch), ein renommierter Immobilieninvestor und -entwickler mit Sitz in der Schweiz und Niederlassungen in Deutschland, hat ein Exklusivmandat für die Vermittlung der Verpachtung eines Boardinghouses in Berlin an einen Boardinghouse-Betreiber übernommen. Das Unternehmen, das sowohl als Bestandshalter, Bauträger als auch Projektentwickler agiert, setzt seine langjährige Expertise und Marktkenntnis gezielt für die Vermittlung und Verpachtung von Boardinghouses in Berlin ein.

Als international tätiger Immobilieninvestor ist die REBA IMMOBILIEN AG bekannt für ihre spezialisierte Herangehensweise an Off-Market-Transaktionen und diskrete Gewerbeimmobilienvermittlung. Nun bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen, um den Pachtprozess des Boardinghouses in Berlin effizient und erfolgreich an einen qualifizierten Boardinghouse-Betreiber zu gestalten.

„Wir freuen uns, dieses exklusive Mandat für die Vermittlung der Verpachtung eines Boardinghouses in Berlin übernommen zu haben. Das Objekt stellt eine herausragende Gelegenheit für Boardinghouse-Betreiber dar und befindet sich in einer der dynamischsten Städte Europas. Mit unserer umfassenden Expertise und unserem internationalen Netzwerk sind wir zuversichtlich, den idealen Boardinghouse-Betreiber für dieses attraktive Objekt zu gewinnen“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Das Boardinghouse in Berlin stellt nicht nur eine erstklassige Gewerbeimmobilie dar, sondern auch eine lukrative Investmentmöglichkeit in einem der wachstumsstärksten Märkte Europas. Die REBA IMMOBILIEN AG nutzt ihre langjährige Erfahrung in der Vermittlung von Gewerbeimmobilien und Off-Market-Transaktionen, um für dieses Objekt den passenden Boardinghouse-Betreiber zu finden. Ziel ist es, den Anforderungen des Eigentümers gerecht zu werden und gleichzeitig den Bedürfnissen der potenziellen Gäste des Boardinghouses zu entsprechen.

Als zuverlässiger Partner für Gewerbeimmobilien ist die REBA IMMOBILIEN AG nicht nur als Investor tätig, sondern auch als spezialisierter Immobilienmakler in der Vermittlung von Boardinghouses in Berlin. Das Unternehmen bietet ein breites Netzwerk, fundierte Marktkenntnis und maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Immobilienprojekte. Für die Vermittlung und Verpachtung von Boardinghouses sorgt die REBA IMMOBILIEN AG dafür, dass alle Beteiligten von einer transparenten und effizienten Abwicklung profitieren.

Boardinghouse-Betreiber, die Interesse an der Vermittlung der Verpachtung eines Boardinghouses in Berlin haben, können sich direkt bei der REBA IMMOBILIEN AG melden, um mehr über das Objekt zu erfahren. Das Unternehmen bietet eine individuelle Beratung und unterstützt Boardinghouse-Investoren und -Betreiber bei der Auswahl der besten Immobilienangebote.

Die REBA IMMOBILIEN AG mit Sitz in der Schweiz und Niederlassungen in Deutschland ist ein bekannter Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien und Betreiberimmobilien. Als Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler agiert das Unternehmen auf nationaler und internationaler Ebene und bietet seinen Kunden und Partnern diskrete Dienstleistungen im Bereich der Off-Market-Transaktionen an.

www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG:

Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

