Exklusives Boudoir Shooting: Bewirb Dich & werde Model bei unserem Shooting

Boudoir-Fotografie gewährt dem Betrachter einen intimen Einblick in eine scheinbar verborgene Welt. Die Fotografien sind sexy und sehr sinnlich, aber sie sind niemals plump, dafür aber immer stilvoll. Boudoir Fotografie hilft dir, dich und deine Weiblichkeit ganz neu zu entdecken und sie ist derzeit DAS Trend-Geschenk für Verliebte und Hochzeitspaare.

– Unser Foto zeigt übrigens das Model Annika Gilles. Haarstyling & Make-up sind von Hanna Göbel. Fotografiert wurde Annika von Dr. Yvonne Sophie Thöne. –

> Sinnliche Fotos mit un peu nostalgique

“Boudoir” kommt aus dem Französischen und steht für einen kleinen, elegant eingerichteten Raum, in den sich die Dame des Hauses zurückziehen konnte. Es handelt sich um eine Art Ankleidezimmer. Boudoir-Fotografie gewährt quasi einen kleinen, inszenierten und atmosphärischen Einblick in diesen intimen Raum. Die Atmosphäre ist auch das besondere an Boudoir-Fotografie im Gegensatz zu Dessous-Fotos in Studio Kulisse.

Boudoir-Fotografie zeigt die Frau, oder das Paar, in sinnlichen Posen in einer mondänen, häufig auch nostalgisch angehauchten Kulisse. Statt vor einem einfarbigen Hintergrund trägt die Frau ihre schönste Unterwäsche und sie ist eingebettet in ein opulentes Setting mit eleganten Sitzmöbeln und ganz besonderen Requisiten.

Wenn du gerne kostenlose Boudoir-Fotos von dir haben möchtest und Lust hast für PlusPerfekt als Model vor der Kamera zu stehen, bewirb dich jetzt für unser Boudoir-Shooting. Zur Teilnahme musst du mindestens 18 Jahre alt sein. Hier findest du das Anmeldeformular und die Teilnahmebedingungen zum Foto-Shooting mit Dr. Yvonne Sophie Thöne & PlusPerfekt.

PlusPerfekt ist ein Magazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen die PlusPerfekt Editionen Business und Curvy Bride.

Bildquelle: Dr. Yvonne Sophie Thöne