Exklusiver Workshop für Interim Manager in Warburg

Zwei Provider packen aus: Insider-Workshop für die optimale Projektauslastung – im Mai 2021.

Zwei Interim Provider machen wiederholt gemeinsame Sache

Vom 14. – 15. Mai 2021 findet der nächste Präsenz-Workshop für Interim Manager in Warburg statt. Die Interim Profis und Rau Interim geben gradlinig und transparent wertvolle Insights aus der Branche. Schonungslos ehrlich, geben sie offen Preis, worauf es ankommt, um das nächste Interim Mandat zu sichern. Die Teilnahmeplätze sind limitiert: First Come, First Serve. Für Anmeldungen zum Workshop kontaktieren Sie bitte: marketing@interim-profis.com

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter Veranstaltungen.

Die Motivation der beiden Provider

Die richtige Gesprächsführung im Managergespräch ist auch für erfahrene Interim Manager nicht leicht. Immer wieder erleben Annette Elias und Thomas Schulz bei den von ihnen begleiteten Terminen hautnah, dass hoch qualifizierte Interimsmanager in der letzten Instanz beim Geschäftsführungstermin scheitern und ihre USP’s nicht auf den Punkt präsentieren können. Vertrauen zu erzeugen und ihre Fähigkeiten und Kompetenzen zu vermitteln, stellen für viele Manager auf Zeit noch eine Herausforderung dar.

Vor allem für “Newcomer” am Interim Markt ist dies noch eine größere Challenge, da gerade unerfahrene Interims-Manager immer wieder in die Falle des klassischen Bewerbungsgespräches tappen, statt ein nutzen- und lösungsorientiertes Geschäftsführungsgespräch auf Augenhöhe zu führen.

Zahlreiche Interim Manager konnten bereits vom Workshop profitieren

Im Oktober 2020 fand der letzte Workshop dieser Art statt. Im schönen Hearts Hotel in Braunlage wurden die Interim Manager mit elementaren Themen wie Selbstpräsentation (inklusive USP), Haltung oder erfolgreicher Elevator Pitch, konfrontiert. Aber auch weitere grundlegende Fragestellungen wie beispielsweise: “Wie komme ich zu meinem Tagessatz?”, “Welche Do’s and Dont’s muss ich beachten?” oder “Wie bereite ich den Erstkontakt mit einem Kunden vor und nach?” wurden im Workshop umfassend beantwortet.

Optimale Projektauslastung mit der Erfolgsformel

Aufgrund der immer wiederkehrenden Nachfrage erhalten Interim Manager erneut die Gelegenheit am inhaltlich gleichen Workshop teilzunehmen. Vom 14. – 15. Mai 2021 findet der nächste Präsenz-Workshop in Warburg statt. Interimsmanager (oder die, die es bald werden wollen) sind herzlich eingeladen vom Erfahrungsschatz der beiden Provider zu profitieren. Auf unserer Webseite erfahren Sie mehr über den Workshop: https://www.interim-profis.com/fuer-interim-manager/veranstaltungen.html

Über die Interim Profis GmbH

Die Interim Profis GmbH vermitteln (weltweit) erfahrene und gestandene Management-Persönlichkeiten in vorwiegend mittelständisch geprägten Unternehmen, die aufgrund unterschiedlichster Faktoren nicht über genügend und/ oder qualifizierte Management-Ressourcen verfügen. Dabei arbeiten sie für ihre Kunden branchenunabhängig und stehen zu 100% hinter ihrem Firmenmotto: schnell, fair und effizient! Bei der Auswahl ihrer handverlesenen Interim Profis sind ihnen Wissen, Erfahrung und nachweisbare Erfolge aus gemeinsam abgeschlossenen Projekten besonders wichtig.

Firmenkontakt

Interim Profis GmbH

Dieselstraße 2

40721 Hilden (bei Düsseldorf)

+49 2103 / 978 816-0

marketing@interim-profis.com

https://www.interim-profis.com

