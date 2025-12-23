Exklusive Winterreisen im Reisebüro Travelcowboy entdecken

Weihnachten und Silvester stehen vor der Tür und Antje Gaedt, Inhaberin des Reisebüros Travelcowboy.de lädt Reisehungrige dazu ein, die Feiertage zu nutzen, um neue Ziele für die ersten Monate des Jahres zu entdecken. Ob Abenteuer im nordischen Winter, Dschungelreisen, warme Strandmöglichkeiten in der Nebensaison oder spannende Safaris und Trekking in Afrika – das Reisebüro Travelcowboy.de bietet persönliche Beratung und maßgeschneiderte Angebote für jedes Budget.

Reiseideen für Winterreisen:

– Abenteuer und Schneelandschaft: Aktivcamp in Schweden mit täglich wechselnden Aktivitäten wie Schneeschuhwanderungen, Eisangeln, Huskytouren und Skitouren. Für Abenteurer eignen sich mehrtägige Huskytouren mit Hüttenübernachtungen.

– Magische Momente im Regenwald: Costa Rica lockt besonders zwischen Dezember und April mit trockenen und warmen Temperaturen. Ob geführte Kleingruppenreisen oder maßgeschneiderte Rundreisen – alles ist möglich.

– Traumstrände in Polynesien: Die Südsee lockt mit paradiesischen Stränden. Inselhüpfen ist dort absolut empfehlenswert. In der Nebensaison bis April sind die Preise dort günstiger.

– Tierbeobachtung und Trekking in Afrika: Für eine Besteigung des Kilimanjaro ist der Januar eine sehr gute Zeit. Das Trekking lässt sich gut mit einer Safari oder Strandurlaub verbinden. Für Safari Fans eignet sich jetzt besonders die Kapregion in Südafrika. Dort ist es in unserem Winter trocken und warm. Eine Safari lässt sich dort gut mit einer Tour entlang der Garden Route verbinden.

Warum bei Travelcowboy.de buchen?

– Persönliche Beratung für Sie bequem von zu Hause aus per Telefon

– Maßgeschneiderte Reisevorschläge basierend auf Vorlieben, Budget und Reisezeit

– Travelcowboy legt Wert auf hohe Qualität und spezialisierte Veranstalter

– Zahlung direkt beim Veranstalter mit Insolvenz-Schutz für gezahlte Gelder

– Hohe Zufriedenheitsquote

– Authentische, landestypische Unterkünfte

– Reisen individuell oder in kleinen Gruppen

Travelcowboy wurde 2013 von Antje Gaedt gegründet. Die Inhaberin und Weltentdeckerin berät ihre Kunden mit Leidenschaft und Freude. Travelcowboy ist ein auf Erlebnisreisen und Individualreisen nach Maß spezialisiertes Reisebüro. Viel Wert wird auf authentische Erlebnisse vor Ort, charmante kleine Unterkünfte und Geheimtipps abseits der Massen gelegt. Dabei schöpft das Reisebüro aus einem breiten Portfolio an Reisen, Hotels und Reisebausteinen und kreiert unvergessliche Erlebnisse.

