Exklusive Übergrößen Damen-Schuhmarke LadyPepp bei schuhplus

Damenschuhe Größe 42 bis Größe 46 – made by Erfahrung & Kompetenz von schuhplus

Dörverden (31.05.2025) – Die exklusive Übergrößen-Schuhmarke LadyPepp startet mit einer frischen und einzigartigen Sommerkollektion in die neue Saison 2025. Die junge Marke im Bereich der großen Damenschuhe, die im Design und in der Machart auf über 20 Jahre Erfahrungen von schuhplus beruht, präsentiert etwa eine breite Auswahl an Sandalen in den Größen 42 bis 46. Die Kollektion besticht durch vielseitige Designs, die klassische Eleganz mit modernem Stil verbinden. Besonderes Highlight sind die Modelle mit Keilabsatz, die nicht nur modisch, sondern auch besonders bequem sind. Ein aktueller Trend spiegelt sich in der Verwendung von Jutebändchen wider, die den Schuhen einen ökologischen und natürlichen Look verleihen und damit den nachhaltigen Zeitgeist aufgreifen.

Kay Zimmer, Geschäftsführer von schuhplus, erklärt: „LadyPepp die erste Adresse für Damen, die Schuhe in Übergrößen suchen. Unsere neue Kollektion ist das Ergebnis langjähriger Erfahrung und intensiver Rückmeldungen unserer Kundinnen. Wir wissen genau, worauf es ankommt – auf perfekten Sitz, hohen Tragekomfort und gleichzeitig auf ein ansprechendes Design. Mit LadyPepp bringen wir genau das zusammen.“ Neben der attraktiven Optik legt LadyPepp besonderen Wert auf Qualität und Passform. Die verwendeten Materialien sind sorgfältig ausgewählt und unterstützen den Anspruch, dass jede Trägerin sich in ihren Schuhen den ganzen Tag wohlfühlen kann. Das ökologische Jutebändchen bei zahlreichen Modellen ergänzt die Kollektion um eine nachhaltige Komponente, die den aktuellen Anforderungen an umweltbewusste Mode entspricht.

Die neue LadyPepp Kollektion im Segment der Damenschuhe in Übergrößen ist ab sofort in im Webshop sowie allen schuhplus-Filialen für große Damenschuhe sowie große Herrenschuhe erhältlich und bietet Frauen mit Übergrößen die Möglichkeit, ihren Sommerstil mit trendigen, komfortablen und nachhaltigen Schuhen zu unterstreichen. Mit LadyPepp können Kundinnen sicher sein, dass sie nicht nur modisch, sondern auch funktional bestens ausgestattet sind. Mit dieser Kollektion setzen schuhplus und LadyPepp ein starkes Statement für modische Vielfalt, nachhaltige Materialien und die Bedürfnisse von Frauen mit großen Schuhgrößen. Ein überzeugendes Angebot, das für die neue Saison bestens gerüstet ist.

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards (Auszug) wie ntv – Der Nachrichtensender & DISQ „Deutschlands Beste Online-Shop 2024“ | COMPUTER BILD & Statista Award „TOP SHOP 2024“ | WELT-Award „Preis-Champion 2024“ | FOCUS MONEY AWARD „Höchste Kundentreue“ (2024) | Deutscher Wirtschaftspreis 2023 „Bester Schuhfachhändler“ | Deutsches Institut für Servicequalität „Ausgezeichneter Online-Shop“ (2023) oder DIND-Award „Arbeitgeber der Zukunft“ (2023) zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler ist Teil der schuhplus group, die crossmedial mit über 110 Webportalen rund 10,5 Mio. Kontakte im Monat erzielt.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 89090-80

04234 89090-89



https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.