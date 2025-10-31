Exklusive Lodges im Amolaris
Ihre Auszeit für Genuss und Ruhesuchende
Amolaris
Garden Luxus Lodges in Südtirol
In den Amolaris Garden Luxus Lodges im Vinschgau verschmilzt luxuriöses Wohnen mit der stillen Kraft der Südtiroler Natur. Umgeben von Apfelgärten, Bergen und Sonnenlicht finden Sie hier einen Ort, an dem Zeit keine Rolle spielt – nur das Jetzt. Spüren Sie, wie sich Ruhe und Geborgenheit ausbreiten, sobald Sie ankommen. Jeder Augenblick ist eine Einladung, sich fallen zu lassen – in das sanfte Grün des Gartens, das warme Wasser Ihres Private Spas und das Gefühl, endlich ganz bei sich zu sein.
Jetzt Frühlingsauszeit im Amolaris anfragen
Privatsphäre & Zweisamkeit – Ihr persönlicher Rückzugsort
Die Lodges im Amolaris sind ein Rückzugsort voller Ruhe und Intimität:
Privater Garten für ungestörte Stunden im Grünen
Eigene Sauna für entspannte Wohlfühlmomente
Whirlpool für romantische Abende oder Erholung nach einem aktiven Tag
Separate Terrassen und gemütliche Lounge-Bereiche
Hier genießen Paare völlige Privatsphäre, können die Natur beobachten und die Zeit zu zweit bewusst erleben.
Wellness im eigenen Bereich – maximal entspannen
Die Lodges bieten Wellness, wie sie nur selten privat erlebbar ist:
Sauna & Whirlpool nur für Sie und Ihre Begleitung
Ruhige Rückzugsbereiche für Meditation oder ein Buch in der Natur
Perfekt für entspannende Momente ohne Störungen
Kulinarik & Genuss für Zwei
Für Paare, die die Lodges buchen, bietet das Amolaris:
Frühstück auf Wunsch direkt in der Lodge oder auf der Terrasse
Romantische Dinner-Optionen mit regionalen Spezialitäten
Jeder Genussmoment ist auf Zweisamkeit ausgelegt, ohne fremde Gäste in der Nähe.
Frühlingserlebnisse für Ruhesuchende
Die Umgebung des Amolaris lädt ein zu:
Spaziergängen in blühender Natur direkt vor der Lodge
Sanften Yoga- und Meditationsmomenten im Garten oder auf der Terrasse
Ruhe & Entspannung abseits von Trubel und Alltag
Warum die Lodges im Amolaris besonders sind
Vollkommene Privatsphäre in eigenem Garten
Eigene Sauna und Whirlpool für romantische Momente
Rückzugsort für Paare, Ruhesuchende und Naturliebhaber
Frühlingserwachen in unberührter Natur
Exklusive Auszeit ohne Ablenkung
Firmenkontakt
Amolaris Garden Lodges & Guesthouse
Katharina Kaserer
Schanzenstr 31
39021 Goldrain
39 0473 74 20 57
https://www.amolaris.com
Pressekontakt
Frau
Lorena Schneider
Schollstrasse 3
82131 Gauting
08955298877
http://www.new-media-design.info
Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.