Exklusive Gewerbeflächen und das Mieterherz schlägt höher

Verkaufs-, Gewerbe- und Büroflächen nur 30 Minuten von Zürich, Luzern oder Zug entfernt mit allen Vorteilen der ländlichen Umgebung

Die Gemeinde Muri punktet durch ihre zentrale Lage zwischen grossen Ballungsräumen. Der wirtschaftsfreundliche Standort bietet erschwingliches Bauland und ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis bei den Gewerbemieten. Die engagierte und kompetente Gemeinde fördert und unterstützt das wirtschaftliche Wachstum in der Region.

Das LUWA Areal

Das Areal ist als Einheit von Wohnen und Arbeiten mit ansprechenden Freizeitangebot konzipiert. In den 197 Wohnungen sind Menschen aller Altersgruppen zu Hause. In den Ateliers ist Kreativität daheim. Die Fabrikhalle ist Platz für Veranstaltungen. Das Restaurant mit eigenem Garten sorgt für die kulinarischen Aha-Momente.

Das Angebot an Gewerbeflächen

Ein Teil der exklusiv gestalteten Gewerbeflächen wurden bereits an einen Getränkefachmarkt, einen Coiffeur, eine Schönheitsoase für Permanent Make-up und eine Kinderkrippe vermietet. Weitere 2.700 m2 moderne, helle Gewerbeflächen (für Verkauf, Büro und Praxis) bieten ihren zukünftigen Mietern im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss jede Menge Gestaltungsmöglichkeiten. Je nach den Bedürfnissen des Nutzers sind sie individuell unterteilbar in Klein-, Mittel- und Grossflächen.

Die repräsentativen Mietflächen im Erdgeschoss weisen eine ansprechende Raumhöhe von 3,85 Metern auf. Die freie Mietfläche beträgt im EG 1.066 m2. Von dieser Fläche sind 189 m2 als Verkaufsfläche vorgesehen, der Rest soll als sonstige Gewerbefläche genutzt werden.

Das 1. Obergeschoss biete eine maximale Gewerbefläche von 1.711 m2 (ideal für Büros oder Praxis). Die Aufteilung der Fläche passiert entsprechend den Bedürfnissen der Mieter. Ob als etabliertes Unternehmen, als Start-Up oder als Einmannbetrieb, die Flächen beeindrucken durch ihre ansprechende Atmosphäre und einer Raumhöhe von 2,80 Metern.

Im LUWA-Areal Pausen geniessen

Um eine erholsame Pause zu machen oder den Feierabend zu geniessen, bietet das Restaurant in Halle 5 lokale und internationale Köstlichkeiten an. Bei entsprechenden Außentemperaturen steht den Mitarbeiter, Anwohnern und Besuchern der ansprechend gestaltete Garten zur Verfügung. Alternativ finde man im Dorf mit seinen Läden und Märkten, Restaurants und Cafes alles, um eine entspannte Pause zu haben oder den Tag angenehm ausklingen zu lassen.

Standort und Verkehrsanbindung

Das LUWA Areal liegt zentral in Muri, AG. Es ist ein vielfältiger Standort mit Dorfnähe, sehr guter Infrastruktur und optimalem Verkehrsanschluss. Mitarbeitende können mit dem Zug, dem Auto oder dem Velo zur Arbeit kommen. Mitarbeitern und Kunden stehen vor Ort viele PKW-Parkmöglichkeiten und Fahrradstellplätze zur Verfügung. Mit dem Auto ist man in nur 30 Minuten in Zürich, Luzern, Zug oder Spreitenbach. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht man schnell die nächstliegenden Städte: Aarau in 35 Minuten, Zug in 30 Minuten, Luzern in 40 Minuten und Zürich 45 in Minuten.

Muri und seine Möglichkeiten

Muri liegt zwischen dem Reusstal und dem Lindenberg auf einer Terrasse des Bünztales. Die reizvolle Umgebung mit seinen vielfältigen Naherholungsgebieten bietet den Rahmen für viele Freizeitaktivitäten. Auch das Kulturangebot macht den Ort für die ganze Region attraktiv. In Muri hat die Verschmelzung von Business und Kultur eine lange Tradition. Das Kloster Muri -ein Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung- stellt seine exklusiven Räume auch für Businessanlässe zur Verfügung. Die gut ausgebaute Infrastruktur und das günstige Verhältnis von Steuern und Immobilienkosten bildet eine gesunde Basis für einen intakten Wirtschafts-, Wohn- und Lebensraum – so sprechen viele Argumente für Muri.

Kontaktieren Sie uns heute noch und erzählen Sie uns mehr von Ihren Ideen, Plänen und Wünschen bezüglich Ihrer Gewerberäume – wir finden das Richtige für Sie! Lernen Sie die Vorteile und Möglichkeiten des Luwa Areals bei Ihrem individuellen Besichtigungstermin kennen. Vielleicht lässt das Areal auch Ihr Herz höherschlagen.

Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Ausserdem hat sich Geschäftsinhaber Peter Straub auf den Leerstandsabbau spezialisiert. Er kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau. Immobilienmanagement und Leerstandsabbau sind seine Leidenschaft, gerade auch in komplexen Fällen.

Kontakt

Peter Straub Immobilienmanagement

Peter Straub

Reservoirstrasse 1

4416 Bubendorf

+41 61 534 03 54

info@straubundpartner.com

http://www.straubundpartner.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.