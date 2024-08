Executive Coaching für Führungskräfte durch die HELP Akademie Ltd.:

Potenzial entfalten, Hindernisse überwinden und Führungsstil schärfen

Eine Analyse in 3 Teilen:

Teil 1:

In der heutigen dynamischen Geschäftswelt stehen Führungskräfte vor immer neuen Herausforderungen. Der Druck, Innovationen voranzutreiben, Teams zu inspirieren und strategische Entscheidungen zu treffen, wächst stetig. Dabei ist nicht nur fachliche Expertise gefragt, sondern auch emotionale Intelligenz, Flexibilität und vor allem die Fähigkeit, den eigenen Führungsstil ständig weiterzuentwickeln.

Genau an dieser Stelle setzt das Executive Coaching der HELP Akademie an – ein maßgeschneiderter Prozess, der Führungskräfte unterstützt, ihr volles Potenzial zu entfalten.

1. Was ist Executive Coaching?

Executive Coaching ist ein strukturierter und individueller Entwicklungsprozess, der sich an Führungskräfte richtet, die ihre Fähigkeiten und Kompetenzen weiterentwickeln möchten. Anders als traditionelle Schulungen oder Weiterbildungen geht es beim Coaching der HELP Akademie nicht nur um die Vermittlung von Wissen, sondern vor allem darum, Führungskräften einen Spiegel vorzuhalten, um ihre eigenen Verhaltensmuster zu erkennen und zu reflektieren.

Das Ziel von Executive Coaching der HELP Akademie ist es, die Selbstwahrnehmung und das Selbstverständnis der Führungskraft zu stärken. Es bietet einen sicheren Raum, in dem sie über ihre Rolle, Herausforderungen und Ziele nachdenken können. Im Zentrum steht dabei die Frage:

Wie kann ich meine Führungspersönlichkeit so gestalten, dass ich sowohl das Wohl des Unternehmens als auch die Zufriedenheit meines Teams fördere?

2. Vertiefung des Führungsverständnisses

Eine der größten Stärken des Executive Coachings der HELP Akademie ist die Möglichkeit, das Verständnis für den eigenen Führungsstil zu vertiefen. Viele Führungskräfte wissen zwar, wie sie Aufgaben managen oder Ziele erreichen, aber sie sind sich nicht immer darüber im Klaren, wie sie auf andere wirken. Unser Coach hilft dabei, dieses Selbstbild mit dem Fremdbild abzugleichen und mögliche Diskrepanzen zu erkennen.

Durch gezielte Fragen, Reflexion und Feedback lernen Führungskräfte, ihr eigenes Verhalten zu hinterfragen:

Wie treffe ich Entscheidungen?

Wie gehe ich mit Konflikten um?

Wie wirke ich auf meine Mitarbeiter?

Fördere ich die Entwicklung meines Teams aktiv?

Diese Reflexion ermöglicht es Führungskräften, bewusster zu agieren und nicht in alte, unbewusste Verhaltensmuster zurückzufallen.

3. Identifikation von Stärken und Verbesserungspotenzialen

Ein weiterer zentraler Aspekt des Executive Coachings der HELP Akademie ist die Identifikation von Stärken und Verbesserungspotenzialen. Jeder Mensch hat besondere Fähigkeiten, die ihn auszeichnen – sei es die Fähigkeit, komplexe Probleme zu lösen, Mitarbeiter zu motivieren, oder Visionen für die Zukunft zu entwickeln. Doch oft sind Führungskräfte sich ihrer größten Stärken nicht bewusst oder nutzen diese nicht in vollem Umfang.

Unser Coach unterstützt dabei, diese Stärken gezielt herauszuarbeiten und sie bewusst im Führungsalltag einzusetzen. Gleichzeitig werden auch Bereiche identifiziert, in denen noch Entwicklungspotenzial besteht. Dies kann z. B. die emotionale Intelligenz, das Delegationsverhalten oder die Fähigkeit sein, in schwierigen Situationen Ruhe zu bewahren.

Fortsetzung folgt.

