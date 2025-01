Excel-Daten nahtlos ins GAEB-Format übertragen

GAEB-Online 2025: Konvertierung zwischen Excel und GAEB-Format für Planer und Architekten

Planer und Architekten wissen, wie wichtig der effiziente Austausch von Daten im GAEB-Format ist. Doch viele bevorzugen Microsoft Excel für die Erstellung von Leistungsverzeichnissen und Mengenermittlungen. Genau hier setzt GAEB-Online 2025 an – eine leistungsstarke Software, die eine nahtlose Konvertierung von Excel-Daten in GAEB-Formate ermöglicht.

Obwohl alle AVA-Programme GAEB-Schnittstellen bieten, sind diese oft teuer und erfordern umfangreiche Schulungen. Für viele Architekten bleibt Microsoft Excel das bevorzugte Tool, da es allgemein bekannt und einfach zu bedienen ist. Die Herausforderung wächst jedoch, wenn für den Datenaustausch eines Projektes dann GAEB-Daten gefordert sind. GAEB-Online 2025 schließt diese Lücke und bietet eine einfache, kosteneffiziente Lösung für die Arbeit mit Excel-LV-Daten, erklärt Ulrike Braun von gaeb-online aus Walzbachtal.

Effiziente Datenkonvertierung

Mit GAEB-Online 2025 lassen sich Excel-Tabellen und Dokumente aus OpenOffice oder LibreOffice in alle gängigen GAEB-Formate umwandeln. Die Software arbeitet mit festen Tabellenstrukturen und unterstützt relevante Positionstypen wie Grundpositionen, Alternativpositionen und Wahlpositionen.

Um die Nutzung noch einfacher zu gestalten, stellt gaeb-online eine vorgefertigte Excel-Vorlage bereit, die als Arbeitsgrundlage dient. Die Vorlage verfügt bereits über den passenden Spaltenaufbau in Excel, sodass die Daten schnell und einfach im GAEB-Format eingelesen werden können. „Viele Architekten und Planer nutzen unsere Software, um Leistungsverzeichnisse in ihren bevorzugten Tools zu erstellen und dann mühelos ins GAEB-Format zu wandeln“, so Braun. Mit einem Lizenzpreis von nur 120,- Euro bietet GAEB-Online 2025 eine erschwingliche Alternative zu teuren Programmen.

Intuitive Bedienung – keine Einarbeitung erforderlich

Ein besonderer Vorteil für Planer und Architekten: GAEB-Online 2025 ist sofort einsatzbereit und erfordert keine zeitaufwändige Einarbeitung. Dank eines benutzerfreundlichen Import-Assistenten können Leistungsverzeichnisse aus Excel direkt in die gewünschten GAEB-Formate konvertiert werden. „Unsere Kunden schätzen die intuitive Bedienung und die Möglichkeit, mit ihrer vertrauten Software zu arbeiten, ohne komplizierte Umstellungen vornehmen zu müssen“, betont Braun.

Online-Tutorials erleichtern den Einstieg

Um Anwendern den Einstieg in GAEB-Online 2025 noch weiter zu erleichtern, bietet der Hersteller eine Reihe von Online-Tutorials an. Diese kurzen, praxisnahen Tutorials erklären Schritt für Schritt, wie die Software optimal genutzt werden kann – von der ersten Installation bis zur Konvertierung komplexer Excel-Leistungsverzeichnisse in ein GAEB-Format. „Unsere Tutorials sind so gestaltet, dass jeder Anwender, ob Einsteiger oder Profi, die Software schnell und sicher bedienen kann“, erklärt Ulrike Braun. Damit wird GAEB-Online 2025 zur idealen Wahl für Planer und Architekten, die ihre Arbeitsprozesse ergänzen oder modernisieren möchten.

Warum GAEB-Formate für Architekten unverzichtbar sind

Im Planungsprozess ist der Austausch von Daten zwischen Architekten, Fachplanern und Bauunternehmen entscheidend. Die Standardisierung durch den Gemeinsamen Ausschuss Elektronik im Bauwesen (GAEB) erleichtert diese Zusammenarbeit enorm. Mit dem GAEB DA XML-Format können Leistungsverzeichnisse, Kostenkalkulationen und Mengenermittlungen klar strukturiert und fehlerfrei ausgetauscht werden – ein unverzichtbarer Standard für jedes Bauprojekt.

Kontakt für weitere Informationen

gaeb-online

Ulrike Braun

Kraichgaustraße 15

75045 Walzbachtal/Jöhlingen

E-Mail: info@gaeb-online.de

Tel.: 07203/346506

Ulrike Braun vertreibt Software rund um das Thema GAEB Ausschreibungen. Die Produkte werden bereits von über 5.000 Kunden zur schnellen Kalkulation zum Beispiel mit MS-Excel® und zur elektronischen Angebotsabgabe im Format GAEB DA84 genutzt.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.