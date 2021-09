Exbuster 2in1-UV-Insektenvernichter und Camping-Laterne IV-200

Spendet Licht und befreit von lästigen Insekten – ganz ohne Chemie

Stechmücken, Fliegen und andere lästige Insekten ganz ohne Duftstoffe und Chemie bekämpfen. Die Insekten werden vom UV-Licht angezogen und in der Lampe bei Kontakt mit dem berührungsgeschützten Stromgitter durch einen Stromschlag getötet. Schnell, hygienisch und geruchsarm. So können einem die Quälgeister nichts mehr anhaben.

Auch für angenehmes Licht sorgen: Der Insektenvernichter von Exbuster ist zugleich eine praktische Camping-Laterne! Mit 2 Helligkeits-Stufen schafft man immer eine individuell angepasste Beleuchtung. Und dank Akku-Betrieb ist man dabei völlig unabhängig von Steckdosen oder Lampenfassungen! Den Insektenvernichter einfach am integrierten Haken aufhängen oder als Tischleuchte auf den Tisch stellen.

Notlicht für alle Fälle: Hat man eine Autopanne bei Dunkelheit, aktiviert man einfach das rote Blinklicht des Insektenvernichters. So erkennen andere sofort den Standort!

– Gegen Stechmücken, Fliegen und andere lästige Fluginsekten

– Lockt Insekten mit UV-Licht an und vernichtet sie per Stromgitter im Inneren der Lampe

– Berührungsgeschütztes Hochspannungs-Stromgitter: Sicherheit für Ihre Kinder und Haustiere

– Umweltfreundlich: ohne chemische Wirkstoffe

– Hygienisch und geruchsarm

– Überall einsetzbar dank Akku-Betrieb

– LED-Laterne mit 3 Licht-Modi: volle Helligkeit, gedimmtes Licht, rotes Blinklicht

– Maximale Helligkeit: 200 Lumen

– Farbtemperatur: weiß

– Effizienter 360°-Erfassungsbereich

– Je eine Bedientaste für Licht und Insektenvernichtungs-Funktion

– Leichtes Befestigen dank integriertem Aufhänge-Haken

– Auch als Tischleuchte verwendbar

– Stromversorgung: integrierter Lithium-Polymer-Akku mit 2.000 mAh für bis zu 16 Stunden Laufzeit, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße (H x Ø): 13 x 8,5 cm, Gewicht: 270 g

– 2in1-Insektenvernichter inklusive USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107386807

Preis: 12,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8042-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8042-3020.shtml

Auch als 2er-Set erhältlich:

Exbuster 2er Pack 2in1-UV-Insektenvernichter und Camping-Laterne mit Akku, USB

Preis: 22,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-1404-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/WKhJG6EF

