Evy Solutions und forcont kooperieren

Die Partnerschaft erweitert das DMS- und Archivlösungsportfolio von forcont mit intelligenter KI-basierter Dokumentenanalyse von Evy Solutions

München, 27. Juli 2026: Der Kölner Software- und Service-Anbieter Evy Solutions ist eine strategische Partnerschaft mit der forcont business technology gmbh eingegangen. Im Rahmen der Kooperation wird die KI-basierte Software für Dokumentenanalyse Evy Xpact in das Produktportfolio des Spezialisten für Enterprise Content Management eingebunden und ergänzt dort das Dokumentenmanagementsystem forprocess sowie die Produkte forpeople, forcontract und forbpm.

Mit der Kooperation erweitert forcont sein Portfolio um KI-basierte Funktionen für intelligente Dokumentenanalyse. Die KI-basierte Lösung von Evy Solutions analysiert Inhalte aus dem Dokumentenmanagementsystem (DMS) von forcont und stellt die Ergebnisse für weitere Prozessschritte bereit. Ziel der Zusammenarbeit ist es, dokumentengetriebene Abläufe deutlich effizienter zu gestalten und relevante Informationen aus unterschiedlichen Dokumentenarten automatisiert mittels KI für nachgelagerte Prozesse nutzbar zu machen.

KI Made in Germany – präzise, schnell und zu 100 Prozent DSGVO-konform

Das Besondere von Evy Solutions ist die vollständige digitale Souveränität der Lösung. Das SOC 1 Typ II zertifizierte, unabhängige KI-Modell „Made in Germany“ garantiert darüber hinaus eine lückenlose DSGVO-Konformität. Sämtliche Daten werden innerhalb Deutschlands gehostet und verarbeitet. Evy Xpact kann zu 100 Prozent On-Premises und als SaaS laufen und wird für jeden Anwendungsfall ausschließlich mit den jeweiligen Unternehmensdaten antrainiert. Das gewährleistet höchste Präzision ohne Datenvermischung oder Halluzinationen. Mit der Software lassen sich auch aus unstrukturierten Daten relevante Informationen herauslesen und klassifizieren – und zwar unabhängig von Dokumentenart und -aufbau. Dank dieser Technik erreicht die Software bereits nach drei bis vier Wochen im Einsatz eine Erfolgsquote von 99 Prozent.

forcont: Home of Enterprise Content Management

Die forcont business technology gmbh ist ein auf Enterprise Content Management (ECM) spezialisiertes Softwarehaus mit Sitz in Leipzig. Das Unternehmen bietet standardisierte Produkte und individuelle Lösungen zur Optimierung dokumentenzentrierter Geschäftsprozesse. Die Business-Anwendungen der forcont factory suite erleichtern die tägliche Arbeit mit Dokumenten und Daten – sowohl On-Premises als auch On-Demand.

„Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit forcont. Mit Evy Xpact ergänzen wir das bestehende Portfolio um eine leistungsstarke KI-Komponente, die dokumentenbasierte Prozesse automatisiert und relevante Informationen schneller nutzbar macht“, erklärt Michael Vogel, Geschäftsführer von Evy Solutions.

„Die Zusammenarbeit mit Evy Solutions ermöglicht es uns, unseren Kunden zusätzliche Mehrwerte im Bereich KI-basierter Dokumentenanalyse und Prozessautomatisierung anzubieten. Damit erweitern wir unser Lösungsportfolio konsequent um eine Technologie, die dokumentengetriebene Geschäftsprozesse noch effizienter macht“, ergänzt Matthias Koch, Geschäftsführer, forcont business technology gmbh.

Evy Solutions ist ein Kölner Software- und Serviceanbieter für Dokumentenverarbeitung und -analyse mithilfe einer selbst entwickelten Künstlichen Intelligenz (KI). Die Kernkompetenz des Unternehmens ist das KI-basierte Analysieren von Dokumenten für eine intelligente Prozessautomatisierung. Damit erreichen die Lösungen von Evy Solutions für ihre Kunden eine hohe Kosten- und Zeitersparnis bei der Klassifizierung, Verarbeitung und Archivierung von Bestellungen, Transportaufträgen, Rechnungen, Schadensmeldungen und vielem mehr. Weitere Informationen unter www.evysolutions.de

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