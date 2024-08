Evy Solutions für The Spark nominiert

Das Kölner Start-up für KI-Software zählt zu den Top 10 Finalisten des renommierten Deutschen Digitalpreises

München, 29. August 2024: Mit seiner KI-basierte Lösung für Dokumenten-Analyse konnte die Kölner Softwareschmiede Evy Solutions die Jury des Deutschen Digitalpreises „The Spark“ überzeugen und hat es unter die 10 Finalisten für die Auszeichnung geschafft. Die Preisverleihung findet am 14. November 2024 in der Eventlocation Spindler & Klatt in Berlin statt.

Der Deutsche Digitalpreis „The Spark“ steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und zeichnet seit 2016 innovative Start-ups aus, die die Digitalisierung mit bahnbrechenden Technologien und Geschäftsmodellen, vorantreiben. Jedes Jahr wird dabei ein Fokusthema definiert. 2024 lautet dieses „AI for Business“ und legt den Fokus auf Start-ups, deren Geschäftsideen KI im Kern nutzen sowie das Potenzial besitzen, Geschäftsprozesse branchenübergreifend zu verbessern. Die zehn Finalisten werden von einer hochkarätigen, themenspezifisch zusammengestellten Fachjury nach Kriterien wie Innovationsgrad, Marktpotenzial und Nachhaltigkeit bewertet.

Der von McKinsey & Company und dem Handelsblatt initiierte Preis, für den sich jedes Jahr Hunderte von Start-ups bewerben, zielt darauf ab, zukunftsweisende digitale Ideen zu fördern, die ganze Branchen transformieren können. Der Preis bietet nicht nur eine finanzielle Förderung, sondern auch wertvolle Netzwerkmöglichkeiten und Sichtbarkeit für die Teilnehmer, denn „The Spark“ dient auch als Plattform für den Austausch zwischen Start-ups, etablierten Unternehmen und Investoren. Viele der Gewinner zählen heute zu den wichtigsten Innovatoren in ihren Branchen, was „The Spark“ zu einem bedeutenden Indikator für zukunftsträchtige Technologien macht.

Bis zu 80 Prozent Kosten- und Zeitersparnis bei der Dokumenten-Analyse

Mit der intelligenten, KI-basierten Software Evy Xpact lassen sich bis zu 80 Prozent Kosten und Zeit bei der Dokumenten-Analyse und -Verarbeitung einsparen. Das Besondere der Lösung von Evy Solutions ist ihr textbasierter Ansatz, dank dem sich auch aus unstrukturierten Daten relevante Informationen herauslesen und klassifizieren lassen. Sprich der Software ist es egal, an welcher Stelle im Text die relevante Information steht. Möglich macht das die von Evy Solutions selbstentwickelte Künstliche Intelligenz, die über ein natürliches Sprachverständnis verfügt und statt stereotyper Textpositionen inhaltliche Zusammenhänge erkennt sowie ihre eigene Spracherkennung beständig selbstlernend optimiert.

Evy Solutions ist ein Kölner Software- und Serviceanbieter für Dokumentenverarbeitung und -analyse mithilfe einer selbst entwickelten Künstlichen Intelligenz (KI). Die Kernkompetenz des Unternehmens ist das KI-basierte Analysieren von Dokumenten für eine intelligente Prozessautomatisierung. Damit erreichen die Lösungen von Evy Solutions für ihre Kunden eine hohe Kosten- und Zeitersparnis bei der Klassifizierung, Verarbeitung und Archivierung von Bestellungen, Transportaufträgen, Rechnungen, Schadensmeldungen und vielem mehr. Weitere Informationen unter www.evysolutions.de

