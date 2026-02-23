Evolution des Netzwerks: Silicon Valley Europe lanciert ersten europäischen Marktplatz für digitale Transformation

Vom Netzwerk zum Marktplatz: Digitale Projekte effizient skalieren

Darmstadt/Europa, 23. Februar 2026 – Silicon Valley Europe, eines der führenden IT-Ökosysteme, gibt heute seine strategische Transformation bekannt. Das etablierte Netzwerk erweitert sein Portfolio und agiert ab sofort als zentraler europäischer Marktplatz für digitale Transformation. In enger Zusammenarbeit mit dem gesamten IT-Cluster schafft die Plattform eine strukturierte Schnittstelle, die Anwender und IT-Experten auf Basis von Vertrauen, Transparenz und Relevanz zusammenbringt.

Vom Netzwerk zum Marktplatz: Digitale Projekte effizient skalieren

In einer zunehmend komplexen Technologielandschaft scheitern viele Digitalisierungsvorhaben bereits an der Suche nach dem geeigneten Partner. Silicon Valley Europe löst dieses Problem durch einen plattformgestützten Ansatz: Ähnlich bewährten Vermittlungsmodellen können Unternehmen (Anwender) ihre Bedarfe – von KI-Agenten und CRM-Systemen bis hin zur strategischen Transformationsberatung – kostenfrei ausschreiben.

„Wir entwickeln uns vom klassischen Netzwerk hin zu einem aktiven Enabler der digitalen Wirtschaft,“ so Michael Mattis, CEO und Founder von Vision von Silicon Valley Europe. „Unser Ziel ist es, den richtigen Partner zur richtigen Zeit bereitzustellen – mit der Zuverlässigkeit eines Experten-Netzwerks und der Geschwindigkeit eines modernen Marktplatzes.“

Vorteile für Anwender: Komplexität reduzieren

Für Unternehmen, die vor digitalen Herausforderungen stehen, bietet die Plattform einen dreistufigen, effizienten Prozess:

Bedarfsartikulation: Projekte werden unverbindlich und kostenfrei auf der Plattform skizziert.

Qualifizierte Selektion: Experten aus dem validierten Silicon Valley Europe Netzwerk bewerben sich gezielt mit Lösungsvorschlägen.

Direktes Matching: Anwender vergleichen Profile sowie Referenzen und wählen den optimalen Partner für die Umsetzung.

Vorteile für IT-Anbieter: Sichtbarkeit und Lead-Generierung

IT-Dienstleister profitieren von einem direkten Zugang zu verifizierten Projekten innerhalb einer europaweiten Tech-Community. Silicon Valley Europe bietet hierfür vier maßgeschneiderte Partnermodelle an – vom kostenfreien Einstieg für maximale Sichtbarkeit bis hin zum Enterprise-Paket für Marktführer, das proaktiven Zugriff auf Ausschreibungen und Leads ermöglicht. Im gesamten Netzwerk sind mittlerweile mehr als 780 IT-Unternehmen registriert und auf der Plattform öffentlich verfügbar.

Ein starkes Signal für den IT-Standort Europa

Durch die Transformation stärkt Silicon Valley Europe die digitale Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen. Die Plattform fungiert als Katalysator, der Innovationen beschleunigt und Barrieren zwischen technologischem Bedarf und qualifiziertem Angebot abbaut.

Über das Silicon Valley Europe:

Silicon Valley Europe ist das führende IT-Cluster in Europa und unterstützt Unternehmen bei der Digitalisierung und Vernetzung. Mit mehr als 200 Mitgliedern und über 750 Unternehmen auf dem Portal von Silicon Valley Europe ist das IT-Cluster die schnellst wachsende IT Community in Europa. Silicon Valley Europe ist ein europaweites Innovations- und Digitalisierungsnetzwerk, das Unternehmen, Experten, Entscheider und Innovatoren miteinander verbindet.

Mit Veranstaltungen, Plattformen, einem E-Commerce-Shop, Weiterbildungsprogrammen und führenden Community-Formaten fördert Silicon Valley Europe den Austausch zu Themen wie Digitalisierung, Leadership, Technologie, Strategie und Innovation.

AMC MEDIA NETWORK GmbH & Co. KG bietet als Veranstalter und Community-Betreiber regional und bundesweit mehr als 1.000 KundInnen mediale Plattformen, Großveranstaltungen und Unternehmernetzwerke. Dazu gehören neben der dikomm – Zukunft Digitale Kommune u.a. die Anwender-Kongressmessen Thema Digitalisierung für den Mittelstand DIGITAL FUTUREcongress, Provide-Tech und die Leadership-Digital.

https://silicon-valley-europe.com

Kontakt

Silicon Valley Europe

Michael Mattis

Otto-Hesse-Str. 19

64293 Darmstadt

+49 6151 957577 0



https://silicon-valley-europe.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.