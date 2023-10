Everience und Auxilium schließen Partnerschaft

Everience Germany GmbH und Auxilium Cyber Security schließen strategische Partnerschaft zur Stärkung der Cyber Awareness

Die everience Germany GmbH freut sich, die sofortige Zusammenarbeit mit der Auxilium Cyber Security GmbH bekanntzugeben. Ziel der Kooperation ist es, die Cyber Security Awareness der Mitarbeitenden ihrer Kundenunternehmen zu stärken. In Zeiten von Mobile Working und internationalen Konflikten wird der Schutz vor Cyberbedrohungen immer akuter. Dies wurde 2021 eindringlich bewiesen, als die Lockdowns Unternehmen zur Remotearbeit bewegten und der Schaden durch Cyberangriffe die Rekordzahl von 223 Mrd. Euro erreichte.

Fast die gesamte deutsche Wirtschaft ist von Cyber-Attacken betroffen, wobei Deutschland besonders im Fokus der Angreifer steht. Studien belegen, dass unglaubliche 84% der deutschen Unternehmen im vergangenen Jahr Opfer von Cyberattacken wurden. Der durchschnittliche Schaden beläuft sich auf 203 Mrd. Euro jährlich. Schaut man sich diese Zahlen an, stellt sich nicht mehr die Frage, ob es auch Ihr Unternehmen treffen kann, sondern wann es Sie treffen wird.

Everience reagiert proaktiv auf diese wachsende Bedrohung und bietet KundInnen zusammen mit der Auxilium Cyber Security GmbH die Möglichkeit, im Rahmen ihrer Service Desk Leistungen gezielt im Bereich Cyber Awareness geschult zu werden.

Martin Möller, Head of Business Development der everience weist auf ein besonders Phänomen hin: „Traditionell wird viel in technische Lösungen und Systemoptimierung investiert, um sich vor Cyberangriffen zu schützen. Doch die fortschreitende Entwicklung von Schadsoftware hat gezeigt, dass Technologie allein keinen ausreichenden Schutz mehr bieten kann. Denn was dabei oft übersehen wird: Die End User stellen ein entscheidendes Element im Sicherheitskonzept dar.“

Ingo Sauer, Cyber Security Professional und Certified Information Security Manger betont: „Es braucht eine menschliche Firewall mehr denn je! Immerhin erfolgen 85% der Angriffe über den Menschen. Da müssen wir ansetzen. Dafür ist eine Schulung der EndanwenderInnen notwendig, um auf mögliche Gefahren aufmerksam zu machen. Der Schutz des Unternehmens ist erschwinglich und kann vor erheblichen Schäden bis hin zur Insolvenz bewahren.“

Um mehr über die angebotenen Dienstleistungen für mehr Cyber Security Awareness zu erfahren, laden wir Sie herzlich zu unserem kostenlosen Webinar am 17. Oktober 2023 von 15:00 – 16:00 Uhr ein. Unser Fach-Experte Ingo Sauer wird Ihnen hierzu umfassende Informationen bieten.

Kostenloses Webinar Cybersicherheit

Über die everience Germany GmbH: „IT-Experts in User Experience“:

Die everience Germany GmbH wurde 2015 gegründet und ist Teil eines europäischen IT- Konzerns mit über 3.500 Mitarbeitenden. Innerhalb von 16 Servicecentern in Europa unterstützt everience Germany in 25 Sprachen

Unternehmen bei ihrer Digitalisierung. Der Premium IT Service Provider ist auf internationaler und auch lokaler Ebene präsent, um die Herausforderungen sowohl großer globaler Konzerne als auch regionaler Unternehmen zu

meistern. In Deutschland ist die everience Germany GmbH an drei zentralen Standorten aktiv – in Darmstadt (Headquarter), Essen und Bruchsal sowie bei mehreren KundInnen direkt vor Ort. In Essen verfügt das Unternehmen zudem über ein eigenes PC-Logistikzentrum.

