everience Germany mit neuem Geschäftsfeld: Interim Business

Die everience Germany GmbH erweitert ihr Dienstleistungsangebot um Interim Business und hat sich dafür mit einem Experten entsprechend verstärkt

Everience Germany, ein führender IT-Dienstleister, gibt den Start seines neuen Geschäftsbereichs Interim Business bekannt. Bisher bot everience Germany lediglich Managed IT Support Services an, die von dedizierten Teams erbracht werden und an Vertragslaufzeiten gebunden sind. Nun erweitert das Unternehmen sein Portfolio um die Bereitstellung von IT-Management und technischem Support.

Mit dieser Erweiterung reagiert everience Germany auf die steigende Nachfrage nach flexiblen temporären Lösungen für Projekte sowie Restrukturierungs- und Veränderungsphasen in Unternehmen. Everience setzt dabei auf maßgeschneiderte Lösungen, um den individuellen Anforderungen der Kundenunternehmen gerecht zu werden.

Ein entscheidender Schritt zur Stärkung des neuen Geschäftsfeldes war die Verpflichtung von Samet Soylu, einem erfahrenen Experten im Bereich der Personaldienstleistung. Samet Soylu bringt viel Erfahrung und Know-how mit, um seinen Kundenunternehmen eine erstklassige Unterstützung zu bieten, die sich an den spezifischen Bedürfnissen der einzelnen Projekte orientiert.

Interim Business bietet Unternehmen, die kurzfristige oder temporäre Unterstützung im IT-Bereich benötigen, eine Reihe von Vorteilen. Martin Möller, Head of Business Development erklärt dies, wie folgt: „Ein erheblicher Vorteil besteht in der Flexibilität: Unternehmen können auf kurzfristige Anforderungen reagieren und temporäre Ressourcen genau dann einsetzen, wenn sie benötigt werden. Durch den Zugriff auf einen Pool erfahrener Spezialisten können wir sicherstellen, dass Projekte von kompetenten und qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Damit können Unternehmen schnell auf neue Projekte und Anforderungen reagieren.“

Samet Soylu fügt dem hinzu: „Interim Business ermöglicht Unternehmen eine bessere Kostenkontrolle, da sie nur für die tatsächlich in Anspruch genommenen Leistungen bezahlen. Durch Arbeitnehmerüberlassung oder Dienstleistungsverträge können Unternehmen flexibel auf Auslastungsschwankungen reagieren, ohne sich langfristig zu binden.“

everience Germany ist überzeugt, mit dem neuen Geschäftsfeld Interim Business nicht nur die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, sondern auch einen Mehrwert für Kunden zu schaffen, die flexible und hochqualifizierte IT-Lösungen suchen. Das Unternehmen ist weiterhin bestrebt, innovative Ansätze in der IT-Branche voranzutreiben, eine positive User Experience zu gewährleisten und die individuellen Bedürfnisse seiner Kundenunternehmen bestmöglich zu erfüllen.

Für weitere Informationen und Anfragen steht Ihnen Samet Soylu von everience Germany gerne zur Verfügung: https://www.linkedin.com/in/samet-s-90a599188/

Oder per email: samet.soylu@everience.com.

Über die everience Germany GmbH: „IT-Experts in User Experience“:

Die everience Germany GmbH wurde 2015 gegründet und ist Teil eines europäischen IT- Konzerns mit über 3.500 Mitarbeitenden. Innerhalb von 16 Servicecentern in Europa unterstützt everience Germany in 25 Sprachen

Unternehmen bei ihrer Digitalisierung. Der Premium IT Service Provider ist auf internationaler und auch lokaler Ebene präsent, um die Herausforderungen sowohl großer globaler Konzerne als auch regionaler Unternehmen zu

meistern. In Deutschland ist die everience Germany GmbH an zwei zentralen Standorten aktiv – in Darmstadt (Headquarter) und Essen sowie bei mehreren KundInnen direkt vor Ort. In Essen verfügt das Unternehmen zudem über ein eigenes PC-Logistikzentrum.

