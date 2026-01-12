Events zum Abheben: MEE Eventmanagement auf der boe international 2026

Echtes Messeerlebnis mit Wow-Faktor, Innovationen und Emotionen

Ellen Kamrad und ihre Agentur Menschen – Emotionen – Erlebnisse (MEE) heben auf der boe international 2026 ab

Seit vielen Jahren steht MEE Eventmanagement für außergewöhnliche Business-Events, kreative Teambuildings und emotionale Markenerlebnisse. Mit dem klaren Fokus auf Menschen, Emotionen und Erlebnisse entwickelt die Kölner Agentur Formate, die verbinden, begeistern und im Kopf bleiben. Auf der boe international 2026 in Dortmund zeigt MEE am 14. und 15. Januar in Halle 6, Stand 6B26, wie moderne Event und Künstlerkonzepte heute aussehen: interaktiv, technologisch smart und voller echter Begegnungen.

Eventband DeCoronas live: Hier trifft Entertainment auf digitale Interaktion

Ein weiteres Highlight am Stand sind erneut die einzigartige Eventband DeCoronas. Mit ihrer Event-App verbinden sie Live-Entertainment mit digitaler Interaktion und schaffen neue Möglichkeiten, Gäste aktiv einzubinden. Ob spielerische Elemente, Umfragen oder spontane Aktionen – die Kombination aus Performance und Technologie sorgt für Dynamik, Austausch und echte Eventerlebniss-Momente.

Pilot Crew on Tour: Walkact mit Wiedererkennungswert

Begleitet wird der Messeauftritt von einem ganz besonderen Walking Act: der Pilot Crew. Pilot, Copilot und Crew bringen echtes Flughafen-Feeling auf die Messefläche, sprechen Besucher charmant an, sorgen für spontane Foto-Momente und machen das Motto „Events zum Abheben“ überall sichtbar. Ein Auftritt, der nicht nur unterhält, sondern verbindet – und zeigt, wie wichtig persönliche Begegnungen auch im digitalen Zeitalter bleiben.

Crew Challenge: Teambuilding, das Teams wirklich abheben lässt

Im Mittelpunkt steht das neue Format Crew Challenge – das Airline-Teambuilding. Hier werden aus Kollegen Crews: Mit Original-Flugtrolleys, einer packenden Storyline und klaren Spielmechaniken tauchen die Teilnehmenden in ein interaktives Szenario ein, bei dem Kommunikation, Zusammenarbeit und Entscheidungsstärke gefragt sind. Wie im echten Cockpit geht es darum, gemeinsam Kurs zu halten, Herausforderungen zu meistern und als Team anzukommen. Ein Erlebnis, das nicht nur Spaß macht, sondern nachhaltig wirkt – und zeigt, wie Teambuilding heute aussehen kann: emotional, spielerisch und wirkungsvoll.

KI-Erlebnisse zum Anfassen: Persönliche Momente in Sekunden

Technologisch hebt MEE Eventmanagement auf der BOE ebenfalls ab. Besucher erleben vor Ort den KI-Spiegel, den KI-Fotoboost und innovative Druckarme, mit denen personalisierte Porträts in wenigen Sekunden entstehen – und direkt live ausgedruckt werden. Was sonst oft erst nach dem Event passiert, wird hier sofort erlebbar: Erinnerung entsteht im Moment. Ein starkes Beispiel dafür, wie moderne Eventtechnik Emotionen sichtbar macht und Give-aways echten Mehrwert bekommen.

Fazit: Zwei Messetage voller Ideen, Begegnungen und Inspiration

„Wir wollen auf der boe dieses Jahr zeigen, wie Events heute begeistern: mit starken Geschichten, echter Interaktion und dem smarten Einsatz von Technologie“, sagt Ellen Kamrad, Inhaberin von MEE Eventmanagement. „Der persönliche Austausch mit Kunden, Partnern und Branchenkollegen ist für uns jedes Jahr ein echtes Highlight.“ Mit neuen Formaten, innovativen Tools und viel Leidenschaft für besondere Erlebnisse wird der Messeauftritt 2026 einmal mehr zu einem Treffpunkt für alle, die Events nicht nur organisieren, sondern emotional aufladen wollen.

Dein kostenfreies Tagesticket zur boe erhältst du: unter diesem Link:

Kostenfreies Tagesticket Promocode 4125341244

Mit ihrer Eventagentur Menschen – Emotionen – Erlebnisse (MEE) bietet die Kölnerin Ellen Kamrad individuelle Veranstaltungskonzepte für jeden Anlass. Als Full-Service-Agentur erstreckt sich das Portfolio von der Ideenfindung über die Konzeption bis hin zur Planung und Durchführung von Veranstaltungen europaweit.

Ganz im Sinne des Kunden und seinem Corporate Design versteht sich die Diplom-Eventmanagerin Ellen Kamrad als Partnerin an Ihrer Seite. Professionell und kreativ organisiert Ellen Kamrad sowohl Seminare, Tagungen und Konferenzen als auch Großveranstaltungen wie Galaabende, Jubiläen und Mitarbeiterevents. Dabei zählt auch die Vermittlung von Eventdienstleistern und Künstlern zu ihrem Portfolio.

Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Veranstaltungs- und Eventbranche gestaltet Ellen Kamrad Veranstaltungen zu nachhaltig wirkenden Events. Zahlreiche nationale und internationale Unternehmen aller Branchen setzten dabei bereits auf die Umsetzung und Inszenierungen der Kölner Eventmanagerin.

