EventRebellen: Revolutionäre Firmenevents und Incentive Reisen – international!

Wertvolle Zeit mit Kollegen zu verbringen, stärkt den Teamzusammenhalt, die Bindung zum Unternehmen und die Produktivität am Arbeitsplatz. Bei eintägigen Firmenevents ebenso wie bei Wochenendseminaren oder mehrtägigen Reisen. Allerdings erzielen solch spezifische Employer Brandings die erhofften Resultate nur mit maßgeschneiderter Planung und professioneller Durchführung. So wie sie das dynamische Team der EventRebellen garantiert. Die Eventagentur aus München hat sich über Jahrzehnte hinweg auf Firmenevents, Corporate Events, Corporate Events, Incentive Reisen und maßgeschneiderte B2B-Veranstaltungen für Unternehmen jeder Größe spezialisiert. Die außergewöhnlichen Erfolgskonzepte erfreuen sich weltweiter Bekanntschaft und Beliebtheit.

Ob weiterbildende Workshops, die Bewerbung neuer Produktlinien oder bereichsübergreifende Messeauftritte: Aus gemeinsamen Unternehmensveranstaltungen erwachsen zahlreiche positive Effekte. Mitarbeiter fühlen sich wertgeschätzt, fassen Vertrauen und identifizieren sich mit der Firmenphilosophie. Der informelle Austausch mit Vorgesetzten steigert die Loyalität gegenüber der Marke und als Folge die Motivation am Arbeitsplatz. Aussichten, die jeder Führungsebene ein Anliegen sein sollten – sich jedoch nicht ohne maßgeschneiderte Projekte verwirklichen lassen.

Mit den EventRebellen als erfahrenem Partner an ihrer Seite erreichen Unternehmen ihre Ziele unter Garantie. Denn die Münchener Experten für individuelle Veranstaltungen und internationale Incentive-Fahrten halten, was ihr Name verspricht. Sie entwickeln für ihre Kunden revolutionäre Konzepte, die ebenso mit ihrer Einzigartigkeit punkten wie mit ihrer Qualität. Mit über 20 Jahren Branchenerfahrung hat sich die Kreativagentur selbst auf internationaler Ebene einen Namen gemacht. Mit auf Kundenwünsche zugeschnittene Ideen, strategisch durchdachten Planungen und reibungslosen Abläufen. Der Fokus liegt dabei auf Kick-off-Events, Produktlaunches, Mitarbeiter-Events, Führungskräftetagungen, Teambuilding-Maßnahmen, Roadshows sowie internationales Incentive-Travelling zur nachhaltigen Mitarbeitermotivation und Kundenbindung. Und das alles aus einer Hand.

Emotionaler und wirtschaftlicher Mehrwert

Erlebnisse, die nachhaltig begeistern und Teilnehmern in Erinnerung bleiben, präsentieren Gastgeber im besten Licht. Ob bei der Belegschaft, Kunden und Geschäftspartnern oder Freunden und Bekannten. Ob von regionalen Unternehmen, internationalen Konzernen oder Privathaushalten. Bei all dem überzeugt die ausgezeichnete Eventagentur aus der bayerischen Hauptstadt nicht nur durch Innovation und Kreativität. Sie führt zudem jeden einzelnen Schritt in Eigenregie aus – von der passenden Location bis zur erforderlichen Technik. Auch Catering, Dekorationen und Motto-Vergaben zählen zur weitreichenden Angebotsbandbreite. Vor allem jedoch sprüht jeder einzelne EventRebell vor Leidenschaft für seine Arbeit. Steht seinem Kunden als persönlicher Ansprechpartner zur Seite. Und ist selbst auf internationalem Parkett äußerst versiert – mit strategischer Live-Kommunikation, durchdachter Markeninszenierung und ganzheitlichem Eventmanagement. Unternehmen erhalten so seit mehr als zwei Jahrzehnten einen messbaren Mehrwert – sowohl auf emotionaler als auch auf wirtschaftlicher Ebene.

Wer lokale Firmenevents oder weltweite Incentive-Reisen plant, Roadshows durchführen oder Catwalks aufbauen möchte, muss nur die EventRebellen kontaktieren. Mit ihren ganzheitlichen Raumkonzepten, modernen Bühnengestaltungen und bleibenden Spezialeffekten führen die All-in-One-Veranstaltungen der dynamischen Eventagentur stets zum Erfolg. Auf persönlicher wie wirtschaftlicher Ebene.

Die EventRebellen sind dein All-in-one-Partner für erstklassiges Eventmanagement, Incentives und Promotion – in München, Deutschland sowie weltweit.

Wir entwickeln individuelle Konzepte und begleiten deine Projekte weltweit von der Planung bis zur erfolgreichen Durchführung. Der Fokus liegt auf B2B-Events, Incentive Reisen, Corporate Events und nachhaltige Markeninszenierungen.

Egal, was du vorhast – wir verwandeln dein Event in ein unvergessliches Erlebnis.

Kontakt

Die EventRebellen e.K.

Robert Boncium

Theresienstraße 1

80333 München

089-2050085054

–



https://eventrebellen.de/