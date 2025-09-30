Eventfrog erweitert Plattform um Attraktionen

Online-Ticketverkauf jetzt auch für Freizeitangebote

Die Eventplattform Eventfrog führt neue Funktionen für langfristige oder dauerhafte Freizeitangebote mit regelmäßigen Öffnungszeiten ein. Erstmals können Attraktionen wie Museen, Zoos, Schwimmbäder, Erlebnisparks oder Ausstellungen ihre Eintrittskarten direkt online über Eventfrog verkaufen. Der Eintrag im Eventkalender der Plattform ist dabei automatisch enthalten und sorgt für zusätzliche Reichweite.

Auch Anbieter:innen, die keinen Ticketverkauf benötigen oder diesen extern abwickeln, können ihre Attraktion kostenlos im Eventkalender veröffentlichen. Damit richtet sich Eventfrog auch an Institutionen, die regelmäßig geöffnet sind und bisher keine geeignete digitale Lösung hatten, um ihre Angebote sichtbar zu machen.

Die Plattform überzeugt durch intuitive Bedienung, volle Flexibilität und Gebühren, die sich bei Bedarf komplett auf Ticketkäufer:innen übertragen lassen.

„Der Ticketverkauf war lange von hohen Kosten und komplexen Strukturen geprägt“, sagt Mike Müller, CEO von Eventfrog. „Mit unserem erweiterten Angebot bieten wir nun nicht nur für klassische Events, sondern auch für Attraktionen wie Museen, Zoos oder Freizeitparks eine unkomplizierte Lösung: Reichweite und Ticketverkauf vereint in einem System. Damit geben wir Veranstaltenden und Anbietenden von Freizeitangeboten mehr Unabhängigkeit, Sichtbarkeit und Kontrolle zurück.“

Über den Online-Ticketverkauf hinaus bietet Eventfrog zahlreiche zusätzliche Funktionen: Die kostenlose Entry-App ermöglicht eine digitale Einlasskontrolle, Werbemöglichkeiten sorgen für mehr Sichtbarkeit und eine integrierte Zahlungsabwicklung macht den Verkauf unkompliziert.

Eventfrog ist eine umfassende Plattform für Veranstaltungen und Freizeitangebote. Anbieter:innen können ihre Angebote in wenigen Minuten erfassen, Tickets online verkaufen und den Einlass über die kostenlose Entry-App organisieren. In Deutschland fallen dabei sehr niedrige Gebühren an, die vollständig auf Ticketkäufer:innen übertragbar sind – das sorgt für maximale Flexibilität und Transparenz.

