eventano kauft Portal für Hochzeitslocations

Die eventano GmbH setzt auch in der Krise auf Wachstum: Das Berliner Unternehmen gibt heute den Kauf des Eventlocation-Suchportals Hochzeitslocations-Berlin.com bekannt. Nach zweijähriger Entwicklungsarbeit hat eventano erst vor wenigen Monaten die eigene Plattform eventano.com lanciert: Das Portal unterstützt die Betreiber von aktuell über 4.500 gelisteten Locations aus ganz Deutschland bei der Vermittlung ihrer Räumlichkeiten an Eventprofis und Privatpersonen. Mit der Übernahme des auf Hochzeiten in Berlin und Brandenburg spezialisierten Portals erweitert die eventano GmbH ihr bundesweites Angebot um eine regionale Sparte, die als eigenständige Marke weitergeführt wird.

Hochzeitslocations-Berlin.com

wurde 2014 als Projekt von einem kleinen Team aus der Event-Branche gegründet und präsentiert aktuell Hochzeitslocations sowie spezialisierte Dienstleister. Auch Locations aus dem Berliner Umland werden sich zukünftig auf der Plattform mit ihrem Profil präsentieren können.

eventano-Gründer und Geschäftsführer Felix Kosel sagt zu dem Investment: „Ein Teil unserer Wachstumsstrategie ist es, unser bundesweites Portal immer wieder um Angebote zu speziellen Themen oder für besondere Orte zu erweitern. Denn das gibt uns die Möglichkeit, relevante Bereiche aktiv zu besetzen. Natürlich hat COVID-19 auch unsere Planung beeinträchtigt. Aber wir sind überzeugt davon, dass die digitale Vermarktung von Locations zukünftig noch wichtiger wird. Wir haben die Krise genutzt, um uns zu verstärken – und um unsere Location-Partner noch besser unterstützen zu können. Mit der Übernahme von Hochzeitslocations-Berlin.com gehen wir einen wichtigen Schritt in diese Richtung.“

Über eventano

Felix KoselGeschäftsführer eventano GmbH

Die eventano GmbH bietet mit www.eventano.com ein deutschlandweites Suchportal für Eventlocations, auf dem sowohl Eventprofis als auch Privatpersonen geeignete Veranstaltungsorte recherchieren und unverbindliche Angebote direkt von den Betreibern anfordern können. Eine Provision für die Vermittlung einer Buchung fällt nicht an, denn eventano setzt auf ein Freemium-Modell: Bei der Vermarktung über eventano können Location-Inhaber wählen zwischen einem kostenfreien Location-Profil oder einem kostenpflichtigen Abonnement, um das Profil zu erweitern, besser zu platzieren und mehr Buchungsanfragen zu generieren. Bereits zum Start des Portals im Februar 2020 waren

4.000 Locations aus ganz Deutschland gelistet.

Gegründet wurde die eventano GmbH u.a. von Felix Kosel, der umfangreiche Erfahrungen als Gründer, im Aufbau und der Vermarktung von Online-Portalen sowie aus verschiedenen Positionen im Marketing und Vertrieb mitbringt. Mit eventano möchte er die Vielfalt an besonderen und unentdeckten Räumlichkeiten in ganz Deutschland präsentieren.

Bildquelle: eventano GmbH