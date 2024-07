Eva List überzeugt beim internationalen Speaker-Slam

Marketing als Werkzeug für positive Veränderung

Mastershausen, 23. Juli 2024 – Beim diesjährigen 18. internationalen Speaker-Slam in den Scherer Studios Rheinland-Pfalz überzeugte die deutsche Teilnehmerin Eva List das Fachpublikum in der Kategorie Marketing. Der Wettbewerb, der Rednerinnen und Redner aus fünf verschiedenen Nationen zusammenbrachte, gilt als einer der anspruchsvollsten seiner Art. Die Speaker haben nur 120 Sekunden Zeit, um mit ihrer Message das knapp 100-köpfige Publikum abzuholen und zu begeistern.

Die in Münster geborene Marketingberaterin betrat die Bühne mit den Worten: „Ich möchte mich bei euch entschuldigen.“ Mit dieser überraschenden Eröffnung hatte sie die Aufmerksamkeit des Publikums der ausgebuchten Veranstaltung.

In ihrem Speed-Vortrag „Marketing ist eine Sünde wert“ nahm List kein Blatt vor den Mund. Sie zeichnete ein Bild von Marketing als verführerische Kraft, die oft missbraucht wird, um Greenwashing zu betreiben und Konsumenten zu täuschen. „Marketing ist eine Sünde, und ich verdiene mit dieser Sünde mein Geld“, erklärte sie mit einem Apfel als Symbol der Sünde in der Hand.

Sie ist überzeugt, dass es mehr denn je darum geht die positive Macht des Marketings zu nutzen. „Es ist wichtig zu verstehen, welches mächtige Werkzeug wir in den Händen halten. Wenn die richtigen und schlauen Menschen wissen, wie Marketing funktioniert, können wir die Welt positiv verändern. Wir müssen nur lernen, diese Macht zu nutzen.“

Gerade in Zeiten wie diesen, wo Ereignisse wie die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar und zunehmendes Greenwashing die öffentliche Debatte bestimmen, sind solche kritischen und reflektierenden Stimmen besonders wertvoll. List fordert dazu auf, die Macht des Marketings verantwortungsvoll zu nutzen und echte Veränderungen anzustoßen.

Die Mischung aus provokativer Ehrlichkeit, verpackt in Humor, hat im Anschluss des Speaker-Slams unter den Zuhörern für viel Diskussion gesorgt. Eva List zeigte, wie wirksam Marketing sein kann, wenn es authentisch und mit Integrität betrieben wird.

Als Marketingberaterin und Werbetexterin geht es in ihren Vorträgen und Beratungen um wirksames Marketing der Zukunft.

