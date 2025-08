Eva Fellner: Wenn Geschichte Frauen stark macht

– eine Heldin kehrt zurück

Historische Romane erleben gerade ein Comeback und das nicht ohne Grund. Denn die besten von ihnen erzählen nicht nur von der Vergangenheit, sondern wirken mitten hinein in die Gegenwart. So auch die Enja-Saga von Eva Fellner. Mit „Das Vermächtnis der Highlanderin“ erscheint am 13. August 2025 der fünfte und letzte Band ihrer gefeierten Romanreihe und bringt eine der kraftvollsten weiblichen Figuren der aktuellen Literatur zurück an ihren Anfang.

Eine Frau, die sich ihren Platz nimmt – nicht nur in der Geschichte

Enja ist keine Heldin, die gerettet werden muss. Sie ist eine, die kämpft – mit Schwert, mit Verstand, mit Herz. Die Leser:innen begleiten sie durch fünf Bände: vom Kind im Orient zur Kriegerin im schottischen Unabhängigkeitskrieg, von Irland bis zurück in ihre Heimat Island. Was nach klassischer Historie klingt, wird unter Fellners Feder zu einem Plädoyer für weibliche Stärke, Selbstermächtigung und Wandlung.

Enja ist nie perfekt. Aber sie bleibt nie stehen. Sie verliert, sie zweifelt, sie taumelt, aber sie geht weiter. Und genau das macht sie so inspirierend. Besonders für Leser:innen, die sich nach echten Vorbildern sehnen, nicht nach klischeehaften Superfrauen. Erfolg wird nicht verschenkt, er wird erarbeitet.

Wenn der Roman zum Resonanzraum wird

Die Enja-Saga ist mehr als ein Abenteuer-Epos. Sie ist eine Reise zu sich selbst – für alle, die spüren, dass zwischen Vergangenheit und Gegenwart mehr liegt als Jahreszahlen. Enjas Geschichte macht Mut, über Grenzen hinauszudenken. Politisch, beruflich, emotional.

Ob im Gespräch mit patriarchalischen Köpfen wie Robert de Bruce, im Kampf oder beim Verlust eines geliebten Menschen – Enja bleibt sich treu. Und genau deshalb bewegt sie. Wie Eva Fellner betont: „Vielleicht brauchen wir heute genau solche Figuren. Frauen, die nicht warten, sondern handeln. Auch wenn es weh tut.“

Für wen ist „Das Vermächtnis der Highlanderin“?

Für alle, die sich nach einer Geschichte sehnen, die mitreißt und tief geht. Für Menschen, die spüren wollen, was es heißt, in einer Zeit zu leben, in der das eigene Leben nicht selbstverständlich war und trotzdem jeden Tag neu erkämpft wurde. Es ist ein Buch für Menschen mit Sinn für Tiefe, für alle, die erkennen: Literatur kann mehr als erzählen. Sie kann verändern.

Enja-Saga – die Bände im Überblick:

Die Highlanderin

Der Weg der Highlanderin

Der Clan der Highlanderin

Der Kampf der Highlanderin

Das Vermächtnis der Highlanderin (ab 13. August 2025)

Ein Zitat von Enja, das bleibt:

„Alles, was ich bin und alles, was ich kann, habe ich mitgenommen auf meiner Lebensreise. Den Weg, den ich gehe ist mein Weg. Manche können ihn mit mir gehen, aber keiner kann ihn für mich gehen.“

– Eva Fellner

Wo gibt’s das Buch?

Erhältlich als Taschenbuch, E-Book und in Kürze auch als Hörbuch.

Literatur trifft Zeitgeist

Mit „Das Vermächtnis der Highlanderin“ gelingt Eva Fellner-Feldegg ein Finale, das nicht nur ihre Saga vollendet,

sondern auch ein starkes Zeichen setzt: für weibliche Selbstbestimmung, für historische Tiefe und für die Kraft des Erzählens in bewegten Zeiten. Ein Roman, der bleibt.

Eva Fellner ist Bestsellerautorin und Schöpferin der Enja-Saga. Ihre Werke verbinden historische Tiefe mit erzählerischer Kraft – immer mit dem Ziel, Frauenfiguren jenseits von Klischees literarisch sichtbar zu machen. Ihre Geschichten inspirieren, motivieren und zeigen: Geschichte ist weiblich – wenn man sie lässt.

Firmenkontakt

Magnifico-Verlag

Eva Fellner

Ulrich-Kiffhaber-Str. 9

86899 Landsberg am Lech

+49173 3912 920



https://www.historienromane.de/

Pressekontakt

PR Profis

Matthius Hanna

Offenbacher Landstraße 329-331

60599 Frankfurt am Main

0302239952722



https://www.pr-profis.eu

Bildquelle: © Eva Fellner