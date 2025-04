Eurostar: Rekordwachstum im Jahr 2024

-Reiseaufkommen auf deutschen Strecken stieg um 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr

-Hochgeschwindigkeits-Verbindungen von Deutschland nach Paris und London besonders gefragt

Brüssel, 10. April 2025 |Eurostar hat im Jahr 2024 ein deutliches Wachstum erzielt und meldet einen Anstieg seiner Fahrgastzahlen um 5 Prozent im Vergleich zu 2023. Insgesamt reisten 19,5 Millionen Kunden mit Eurostar und damit 850.000 Fahrgäste mehr als im Vorjahr. Für Verbindungen aus Deutschland konnten die europäischen Hochgeschwindigkeitszüge, die regelmäßig zwischen Frankreich, Großbritannien, Belgien, den Niederlanden und Deutschland verkehren, einen Zuwachs der Fahrgastzahlen von 8 Prozent verzeichnen. Besonders beliebt waren die Verbindungen nach Paris (+ 26.000 Passagiere) und London (+ 67.000 Passagiere) bei deutschen Reisenden, die ihre Reisen in Aachen, Köln, Düsseldorf, Düsseldorf Airport, Duisburg, Essen oder Dortmund starteten.

Mit der positiven Entwicklung der Fahrgastzahlen konnte Eurostar auch die Bekanntheit seiner Marke in Deutschland weiter ausbauen. Seit 2023 wird der Name Eurostar für Verbindungen zwischen Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Deutschland genutzt, die deutsche Reisende zuvor unter der Marke Thalys kannten.

„Eurostar setzte 2024 sein signifikantes Wachstum fort und brach seine eigenen Passagierrekorde. Ich freue mich, dass die deutschen Reisenden den neuen Eurostar angenommen haben, um nachhaltig nach London zu reisen, mit einem nahtlosen Anschluss via Brüssel – etwas, das nur Eurostar bieten kann. Ich möchte unseren Kunden und unseren Mitarbeitern dafür danken, dass sie dieses hervorragende Ergebnis in unserem 30. Jahr möglich gemacht haben“, sagt Gwendoline Cazenave, CEO von Eurostar. „Mit Blick auf die Zukunft gibt es eine große Nachfrage von Passagieren nach mehr europäischen Verbindungen, was das große Potenzial des nachhaltigen Reisens zeigt. Eurostar strebt ein Wachstum auf 30 Millionen Fahrgäste pro Jahr an und investiert in bis zu 50 neue Züge, um mehr von Europa und einen einzigartigen, außergewöhnlichen Service zu bieten“, so Cazenave weiter.

Im Jahr 2024 hat Eurostar das Kundenerlebnis weiter verbessert und den Reisekomfort mit einer Reihe von neuen Vorteilen und Dienstleistungen erhöht:

-Aftersales-Politik: Eurostar hat eine neue, flexible Aftersales-Politik eingeführt, die es den Kunden ermöglicht, ihre Fahrkarten bis zu sieben Tage vor der Abreise umzutauschen und zu erstatten, ohne dass Gebühren anfallen. Für Eurostar Premier-Kunden sind Umtausch und Erstattung sogar bis zu zwei Tage nach dem ursprünglichen Abreisetermin möglich.

-Kulinarische Innovation: Eurostar hat mit den renommierten Chefköchen Jeremy Chan, Jessica Prealpato und Honey Spencer neue gastronomische Angebote an Bord eingeführt, die den Fahrgästen von Eurostar Premier ein kulinarisches Erlebnis der Spitzenklasse mit nachhaltigen, regional bezogenen Zutaten bieten.

Nach Erlösen in Höhe von 2 Mrd. Euro im Jahr 2023 hat Eurostar angekündigt in bis zu 50 neue Züge zu investieren, die seine Flotte um 30 Prozent erweitern und ein kontinuierliches Wachstum sowie eine Verbesserung des Fahrgastkomforts und des Service gewährleisten. Die ersten dieser neuen Züge werden voraussichtlich Anfang der 2030er Jahre in Betrieb genommen. Die guten Ergebnisse von Eurostar im Jahr 2024 und die zukünftigen Investitionen zeigen, dass sich das Unternehmen weiterhin für Nachhaltigkeit, Kundenfreundlichkeit und Expansion auf dem wachsenden internationalen Eisenbahnmarkt einsetzt.

Schnellste Reisezeiten:

Brüssel – Köln: 01h47

Paris – Köln 02h15

London – Brüssel: 02h00

London – Paris: 02h15

London – Lille: 01h30

London – Rotterdam: 03h13

London – Amsterdam: 03h52

Paris – Brüssel: 01h22

Paris – Amsterdam: 03h19

Brüssel – Amsterdam: 01h51

Eurostar hat sich zum Ziel gesetzt, von 19 auf 30 Millionen Fahrgäste pro Jahr zu wachsen und das Rückgrat des nachhaltigen Reisens in Europa zu werden. Mit einer Flotte von 51 Zügen bietet Eurostar das größte internationale Hochgeschwindigkeitsnetz in Westeuropa und bedient 28 Ziele in Deutschland, Belgien, Frankreich, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich. 2024 hat Eurostar die Anschaffung von bis zu 50 neuen Zügen angekündigt. Im Jahr 2024 beförderte Eurostar 19,5 Millionen Fahrgäste. Eigentümer von Eurostar sind SNCF Voyages Développement (55,75%), eine Tochtergesellschaft von SNCF Voyageurs, CDPQ (19,31 %), SNCB (18,50 %) und von Federated Hermes Infrastructure verwaltete Fonds (6,44 %).

Durch die Wahl eines Zuges werden die CO2-Emissionen im Vergleich zu einer Fahrt mit einem benzinbetriebenen Auto um durchschnittlich 93 Prozent und im Vergleich zu einer Reise mit dem Flugzeug um 96 Prozent reduziert*.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.eurostar.com/de-de/nachhaltigkeit

*Ergebnisse einer unabhängigen Studie von EcoRES S.C.R.L., November 2024.

Bildquelle: ©Eurostar