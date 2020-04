European Awards in Medicine 2019 – Haartransplantation

Dr. Serkan Aygin unter den glücklichen Gewinnern

Der 4. Dezember 2019 war eine besondere Nacht in der medizinischen Karriere von Dr. Serkan Aygin.

Bei den European Awards in Medicine im Edelhotel Ritz in Paris wurde der erfahrene Chirurg für seine langjährige Arbeit als ästhetischer Haarchirurg in Istanbul ausgezeichnet. Insgesamt 25 angesehene Ärzte, Chirurgen, Berater und Gesundheitsspezialisten aus ganz Europa waren bei der hochrangigen Preisverleihung zu Gast, die allesamt durch innovative Ideen, modernste Techniken und exzellente Resultate von sich reden machen.

Zusammen mit vielen weiteren renommierten europäischen Medizinern sicherte sich Dr. Serkan Aygin die begehrte Auszeichnung für seine Bemühungen als Haartransplantationsspezialist. Gerade seine hochentwickelten Transplantationstechniken, die FUE Saphir Methode und die DHI Technik, rückten den Chirurgen in den Fokus der Jury. Da er sich stets um das Neueste auf dem Transplantationsmarkt für seine türkische Klinik bemüht, lebt er die Prinzipien der modernen Medizin beispielhaft vor.

Nicht das bereits Gegebene hat Priorität, sondern der Fortschritt. Genau darauf zielen die European Awards in Medicine ab. Sie suchen nach Experten, die nach vorne schauen, an die Zukunft denken und sich nie mit gut zufriedengeben. Da Dr. Aygin seine medizinischen Errungenschaften regelmäßig als Redner bei großen Tagungen und Kongressen teilt, gibt er den Fortschritt auch an andere weiter. Auch dieses Engagement weiß die Jury besonders zu schätzen.

Die Preisträger des European Awards in Medicine behalten ihre Erkenntnisse schließlich nicht für sich. Mit Stolz, Leidenschaft und Hingabe eröffnen sie sie der medizinischen Welt. Es geht nicht um den eigenen Profit, sondern um das Wohl des Patienten.

Neben seinem ausgeprägten Fortschrittsdenken und seiner vorbildhaften Lehre wurde Dr. Aygin auch für seine außergewöhnliche Laufbahn als medizinisch-ästhetischer Chirurg geehrt. Seit mehr als 23 Jahren widmet sich der Preisträger der herausfordernden Technik der Haartransplantation. Damit ist er einer der ersten türkischen Mediziner, der sich eingehend mit der anspruchsvollen Materie beschäftigt hat. Er hat die Haartransplantation Türkei publik gemacht und dauerhaft als beliebte Behandlungsform von Haarausfall etabliert.

Selbst aus dem Ausland nehmen Patienten seine Dienste in Anspruch. Ob aus Deutschland, den Niederlanden, den Vereinigten Emiraten oder Italien – Dr. Aygin genießt auch außerhalb seines Heimatlandes einen tadellosen Ruf. Seit dem 4. Dezember 2019 hat sich sein Image sogar noch weiter verbessert. Sobald er die Auszeichnung in Paris entgegennahm, steigerte sich das Ansehen seiner Klinik. Sein modernes Transplantationszentrum im Herzen von Istanbul trägt nun einen der begehrtesten Medizinpreise Europas.

Dr. Aygin – überwältigt von der medizinischen Ehre

Für Dr. Aygin ist der European Award in Medicine eine große Ehre, ein weiterer Meilenstein in seiner bewegten Karriere. Seinen Stolz brachte er bei seiner Dankesrede zum Ausdruck. Sichtlich überwältigt widmete er den Preis seinem gesamten Team. Die Auszeichnung sei nicht nur für ihn selbst, sondern für alle, die die Dr. Serkan Aygin Clinic in Istanbul repräsentieren. Auch seiner Familie sprach er seinen großen Dank aus. Sowohl seine Frau als auch sein Sohn bezeichnet er als die größten Stützen seines Alltags.

Die Dr. Serkan Aygin Clinic – Gewinner des European Medicine Awards 2019

Mehr als 23 Jahre Erfahrung, eine Anwuchsrate von 98 %, über 15.000 erfolgreich durchgeführte Haartransplantationen – es gibt viele gute Argumente für Dr. Aygin”s Klink. Die Jury der European Medicine Awards kann dem nur zustimmen. Auch sie ist von der Innovation und Tradition des Instituts angetan. Nicht umsonst hat sie ihr eine der begehrtesten Auszeichnungen Europas verliehen.

Die Dr. Serkan Aygin Clinic ist eine der renommiertesten Haarkliniken in der Türkei. Mit mehr als 23 Jahre Erfahrungen und über 15.000 durchgeführten Haartransplantationen ist Dr. Serkan Aygin ein sehr erfahrener Dermatologe an Ihrer Seite!

Kontakt

Dr. Serkan Aygin Clinic

Ali Atakan

Abide-i Hürriyet Cad. 171

34384 Istanbul

+49(163)3306779

timcombp@gmail.com

https://drserkanaygin.com/de

Bildquelle: @http://www.theeuropeanawards.eu/