Europas härteste Kampfturnier startet in Barcelona!

Barcelona und Lloret de Mar werden im September 2026 zum Epizentrum der Kampfsportwelt. XTREM BOXING, das härteste und innovativste Hybrid-Turnier für Standkampf, vereint Boxen und Kickboxen in einem spektakulären Format, das seinesgleichen sucht.

256 der besten und interessantesten internationalen Kämpfer treten in den Ring, um Ruhm, Ehre und insgesamt 1.975.000 EUR Preisgeld zu erkämpfen. Mit den Gewichtsklassen Leichtgewicht, Mittelgewicht, Schwergewicht bei den Herren sowie einer eigenen Frauenkategorie bietet XTREM BOXING für jede Athletin und jeden Athleten die Chance, sich auf höchstem Niveau zu messen während die Welt zuschaut.

Dieses Event ist kein gewöhnliches Turnier. Es ist eine Bühne für die Stärksten, Mutigsten und Ambitioniertesten, die bereit sind, alles zu riskieren, um Geschichte zu schreiben. Jeder Kampf wird zu einem epischen Duell aus Präzision, Kraft und Strategie, während die Kämpfer ihre Fähigkeiten in einem hochprofessionellen Hybrid-Regelwerk unter Beweis stellen.

Die Welt schaut zu: Fighter, Fans, Medien und Social-Media-Plattformen werden die Kämpfe verfolgen, die bereits jetzt als das Highlight des Jahres 2026 gehandelt werden. Nur die Besten werden ausgewählt. Wer sich nicht jetzt bewirbt, könnte seine Chance verpassen, Teil dieses historischen Moments zu werden.

Jetzt ist der Moment, sich zu beweisen. Die Anmeldung läuft über www.xtremboxing.com

– sichere dir deinen Platz im Kampf um Ruhm und die Millionen. Jede Sekunde zählt: die Bewerbungsphase ist streng limitiert, und nur die 256 stärksten Kämpfer weltweit erhalten die Chance, sich mit den Besten zu messen.

XTREM BOXING ist mehr als ein Event – es ist ein globaler Wettbewerb, der die Grenzen des Kampfsports neu definiert. Wer mutig ist, schreibt Geschichte. Wer zögert, wird nur zuschauen.

Bewerbungen jetzt offen auf: www.xtremboxing.com

XTREM BOXING ist das weltweit führende Hybrid-Kampfsport-Turnier, das Boxen und Kickboxen in einem einzigartigen Format vereint. Das Event bringt die härtesten Kämpfer weltweit in den Ring, um Ruhm, Ehre und mehrere Millionen Euro Preisgeld zu kämpfen. Mit den Kategorien Leichtgewicht, Mittelgewicht, Schwergewicht und einer Frauenkategorie setzt XTREM BOXING neue Maßstäbe im professionellen Standkampf.

Kontakt

Xtremrocks S.L.

Brandon Smith

Santa Cristina 18

17310 Lloret de Mar

+34 677 120 716



http://www.xtremboxing.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.